Keskimaan myynti hieman edellisvuotta parempi – päivittäistavarakaupan vahva kehitys jatkuu

Keskimaan market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 2,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli yhteensä 275,1 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakauppaa tehtiin 251,6 miljoonalla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,5 %. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 22,6 miljoonaa euroa, nousua edellisvuoteen oli 0,1 %.

− Keskimaan päivittäistavarakaupan markkinaa vahvempi myynninkehitys on jatkunut vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Yleinen tiukka taloustilanne haastaa niin käyttötavarakaupan kehitystä kuin ravintolakauppaakin, toteaa Osuuskauppa Keskimaa toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 4,9 %. Ravintolakauppa (11,7 milj.€) laski 6,9 % ja majoituskauppa (6,8 milj.€) laski 1,1 %. Ravintolakaupan kehityksen laskussa näkyvät ravintola Amarillon liiketoiminnan päättyminen maaliskuussa, ravintola VENNin kuukauden kestänyt remonttisulku toukokuussa sekä niin ikään ravintola Freetimen remonttisulku kesäkuussa. Alkuvuoden majoitusliiketoiminnan kehitykseen on vaikuttanut Original Sokos Hotel Alexandran remontti, mikä valmistui kevääksi.

Liikennekaupan liikevaihto oli 71,5 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 4,4 % edelliseen vuoteen. Liikevaihdon lasku tuli polttonestekaupasta, jossa hinnat laskivat vuoden takaisesta tasosta. ABC-liikennemyymälöiden ravintola- ja marketkaupassa myyntiä tehtiin 15,7 miljoonalla eurolla (+ 4,0 %). Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 55,9 miljoonaa euroa (- 6,6 %).



Tammi-kesäkuun operatiivinen tulos oli 16,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,0 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Tuloskehitykseen vaikuttivat sijoitustoiminnasta alkuvuoteen ajoittuneet kertaluonteiset tuotot ja päivittäistavarakaupan markkinakehitystä parempi myynnin kasvu.

− Koko vuoden osalta ennakoimme Keskimaan liikevaihdon kasvavan ja tuloksen toteutuvan viime vuoden tasolla. Koko kesäkauden osalta odotuksemme ovat korkealla, kun Keski-Suomessa on järjestetty useita isoja kesätapahtumia, joiden suurin vaikutus kohdistuu heinä-elokuun myynteihin. Tapahtumat vaikuttavat erityisesti ravintola- ja majoituskauppaan, Määttä toteaa.

Ennätysmäärä uusien markettien avauksia

Osuuskauppa Keskimaan myymäläverkoston kehittäminen on jatkunut määrätietoisesti. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla avattiin kolme uutta markettia. S-market Uuraisen avajaisia juhlittiin helmikuussa ja S-market Korpilahden ja Sale Multian avauksia vietettiin kesäkuussa. S-market Mäki-Matti avasi ovensa 1.8.2024.

Lisää markettien avauksia on luvassa ensi vuodelle. Parhaillaan on rakenteilla uusi S-market Muuramen keskustaan ja Sale Jyväskylän Kortepohjaan. Sale sijoittuu rakenteilla olevan kerrostalon katutasoon.

Yksi Keskimaan historian suurimmista rakennushankkeista alkoi toukokuussa Himoksella. Himokselle rakennetaan parhaillaan huoneistohotelli Break Sokos Hotel Himosta, joka muodostuu kolmen kiinteistön kokonaisuudesta, joihin tulee yhteensä 121 huoneistoa sekä ravintola terasseineen. Tämän lisäksi Original Sokos Hotel Alexandrassa uudistettiin lähes puolet hotellin huoneista ja hotelliasukkaiden käytössä oleva saunaosasto. Remontti valmistui kokonaisuudessaan keväällä.

Ravintolapuolella alkuvuoden suurin muutos oli ravintola Amarillon liiketoiminnan päättyminen Jyväskylässä 30.3.2024. Lisäksi Jyväskylän kävelykadulla toiminut ravintola VENNin liiketoiminta lopetettiin huhtikuun lopulla. Tiloihin remontoitiin uusi Urban Bistro, joka avasi ovensa 31.5.2024

Keskimaan asiakasomistajille maksettiin historiallisen suuri ylijäämänpalautus

Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli kesäkuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 2 318 työntekijää. Keskimaa tarjosi tänä vuonna kesätöitä noin tuhannelle työntekijälle. 15–17-vuotiaille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelun kautta Keskimaa työllisti noin 500 ensi kertaa työelämään tutustuvaa kesäharjoittelijaa.

Keskimaalla oli kesäkuun lopussa asiakasomistajia 140 961. Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessaan jakaa omistajilleen ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksettiin 10. kesäkuuta. Vuoden 2023 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksettiin 11,2 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksettiin asiakasomistajille 2,0 % Osuuskauppa Keskimaasta vuoden 2023 aikana tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksun korkoa maksettiin 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota on maksettu tammi−kesäkuun aikana 13,0 miljoonaa euroa.