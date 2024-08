Olitko kesän töissä? Tarkista nämä asiat, niin hyödyt eniten

Pidä työttömyyskassan jäsenyys voimassa Jos liityit työttömyyskassaan kesätyösi alkaessa, pidä jäsenyytesi voimassa, vaikka kesätyösi päättyvät ja jatkat opiskelua. Olet kesätöissä kerryttänyt työssäoloehtoa, joka on yksi ansiopäivärahan saamisen ehdoista. Tulevien työsuhteidesi aikana, kuten esimerkiksi osa-aikatyössä tai seuraavassa kesätyössäsi, jatkat työssäoloehdon kerryttämistä. Kun työttömyyskassan jäsenyytesi on voimassa, saat kaiken tehdyn työn talteen työssäoloehtoon ja pääset ansioturvan piiriin. Syksyllä 2024 työssäoloehto pidentyy nykyisestä lakimuutoksesta johtuen. On siis entistäkin tärkeämpää pitää alkanut jäsenyys voimassa.

Pyydä palautetta ja työtodistusta

Pyri käymään palautekeskustelu työnantajan kanssa kesätyön päätteeksi. Näin saat arvokasta palautetta työstäsi, osaamisestasi ja vahvuuksistasi. Palautteen perusteella voit myös kehittää taitojasi tulevaisuutta varten.



Kun työsuhde on päättynyt, on työntekijällä pyynnöstään oikeus saada myös kirjallinen työtodistus. Sitä kannattaa aina pyytää, koska siitä on varmasti hyötyä, kun jatkossa haet muita töitä.



Niin sanotussa suppeassa työtodistuksessa mainitaan vain työsuhteen kesto ja työtehtävät. Laajasta työtodistuksesta käy lisäksi ilmi työsuhteen päättymisen syy ja työnantajan arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työnantaja ei saa antaa työntekijälle laajaa työtodistusta, ellei työntekijä sitä nimenomaisesti pyydä.



Työtodistukseen kirjattavien arvioiden on oltava totuudenmukaisia. Huomaathan kuitenkin, että sinulla ei ole oikeutta saada sisällöltään toisenlaista työtodistusta, vaikka työnantajan tekemä arvio ei olisi sinulle mieluisa.