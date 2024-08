Lintuinfluenssarokotukset ovat käynnissä – tartuntariskissä olevien tulisi ottaa ensimmäinen rokote elokuussa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen mukaan lintuinfluenssarokotusta tarjotaan niille 18 vuotta täyttäneille, joilla on työnsä tai muun olosuhteen vuoksi suurentunut riski saada lintuinfluenssatartunta. Kanta-Hämeessä rokotteiden antaminen alkoi heinäkuun alussa. Toistaiseksi rokotetta on annettu alle kymmenelle asiakkaalle.

Rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta. Suomeen saatu rokote-erä vanhenee syyskuun lopussa, joten tartuntariskissä olevien tulisi ottaa ensimmäinen annos elokuun aikana. Toinen rokoteannos annetaan vähintään kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Elokuussa tai aiemmin rokotuksen saaneiden tulee ottaa toinen rokoteannos syyskuun loppuun mennessä.

Tartuntariskissä olevia rokotetaan Kanta-Hämeessä kolmessa toimipisteessä, jonne asiakas varaa itse ajan. Hämeenlinnassa Viipurintien terveysasemalla rokotetaan Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan asukkaita. Forssan pääterveysasemalla rokotetaan Forssan seudulla asuvia ja Riihimäen terveyskeskuksessa, Kontiontiellä, Riihimäen seudulla asuvia riskiryhmäläisiä.

Ajanvaraus terveysasemilta ma-to kello 8-15.30 ja pe kello 8-15.

• Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala: p. 03 621 9893 (takaisinsoittopalvelu)

• Forssan seutu p. 03 4191 4191

• Riihimäen seutu, ajanvaraus oman tiimin numerosta: Tiimi 1 p. 019 7585 5950, Tiimi 2, p. 019 7585 5841, Tiimi 3 p. 019 7585 5813 ja Tiimi 4 p. 019 7585 5800.

Lintuinfluenssarokotteen ottaminen on vapaaehtoista. Rokottamisella pyritään suojaamaan altistumisvaarassa olevia henkilöitä. Lisäksi tavoitteena on estää tilanne, jossa lintuinfluenssavirus tarttuisi ihmiseen samaan aikaan kausi-influenssaviruksen kanssa, mikä voisi mahdollistaa uuden virustyypin synnyn. Rokotuksen saavat riskiryhmiin kuuluvat, esimerkiksi siipikarjan ja turkiseläinten parissa työskentelevät sekä eläinlääkärit. Tarkempi lista on alempana artikkelissa.

Suomessa ei toistaiseksi yhtään ihmisen lintuinfluenssatartuntaa

Vaikka lintuinfluenssaepidemia jatkuu maailmalla, on lintuinfluenssaa esiintynyt tänä vuonna Suomessa luonnonvaraisissa linnuissa huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna. Turkistarhoilla lintuinfluenssatapauksia ei ole tänä vuonna Suomessa todettu.

Ihmiseen lintuinfluenssavirus tarttuu heikosti, ja tartuntatapauksia todetaan hyvin harvoin. Suomessa ei ole toistaiseksi todettu yhtään ihmisen lintuinfluenssatartuntaa. Tartunnan voi saada sairastuneista tai kuolleista eläimistä tai niiden eritteistä. Maailmalla lintuinfluenssa on yhdistetty vakaviin ja jopa kuolemaan johtaneisiin tautitapauksiin ihmisessä.

Ruokavirasto seuraa lintuinfluenssan esiintymistä Suomen luonnonvaraisissa linnuissa ja torjuu taudin leviämistä eläintiloilla. Rokotteiden turvallisuusseurannasta vastaavat Fimea ja THL.

THL:n lista lintuinfluenssarokotuksen kohderyhmistä perustuu tartuntariskiin ja rokotteiden saatavuuteen. Lintuinfluenssarokotteita annetaan:

1. henkilöille, jotka ovat kosketuksissa turkiseläimiin turkistarhoilla

2. siipikarjan parissa työskenteleville henkilöille, jotka ovat kosketuksissa siipikarjaan (ei kuitenkaan teurastamotyöntekijöille), myös kotieläinpihojen ja lintutarhojen henkilöstölle sekä harrastekanaloita pitäville

3. henkilöille, jotka osallistuvat sairaiden ja kuolleiden lintujen ja eläinten käsittelyyn ja hävittämiseen sekä tilojen puhdistamiseen, esimerkiksi eläinperäisten sivutuotteiden käsittelylaitoksissa työskentelevät henkilöt

4. lintujen rengastajille

5. henkilöille, jotka työskentelevät luonnonvaraisia lintuja hoitavissa lintuhoitoloissa

6. virkaeläinlääkäreille

7. laboratoriotyöntekijöille, jotka käsittelevät lintuinfluenssavirusta tai sitä mahdollisesti sisältäviä näytteitä

8. epäillyn tai varmistetun lintuinfluenssatapauksen lähikontakteille.

