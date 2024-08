Tämän vuoden Hiljaisuuden festivaalin ohjelmassa on luvassa jälleen rauhoittavia, syvällisiä, aistillisia, liikunnallisia ja liikuttavia hetkiä kirkkopäikkäreistä Johanna Huhtamäen ja Auli Malimaan keynote-puheenvuoroihin. Mukana on myös esimerkiksi Paavalin seurakunnan kirkkoherran Kari Kanalan, Hanna Myllymaan ja Tapani Alasen keskustelu hiljaisuudesta parisuhteessa, meditaatiota sekä kristillisestä että tanssin ja tyyneyden näkökulmista, Tuuli Aitolehden luotsaama Sydänrukouksen messu sekä piispa Irja Askolan ja Anna-Maija Raittilan runoutta Aino-Kaarina Mäkisalon lausumana, sellisti Matti Makkosen säestyksellä. Musiikilla on muutenkin oma tärkeä roolinsa festivaalilla – näyttelijä Satu Silvo soittaa ohjelmaosuudessaan Soivia maljoja, suosikkiyhtye Neon 2 esiintyy intiimisti kirkkosalin alttarilla ja Dj Pequ vie kuulijat puolitoistatuntiselle Valoa-äänimatkalle.

– Paavalin seurakunta tavoittelee viittä h:ta: Hiljaisuus, hitaus, hyödyttömyys, huumori ja hyväksyntä. Hidasta elämää -yhteistyö antaa mahdollisuuden näiden toteutumiselle, kirkkoherra Kari Kanala kertoo festivaalin näinä aikoina radikaaleista tavoitteista.

Hidasta elämää -median Pequ Nieminen iloitsee Hiljaisuuden festivaalin maadoittavasta ilmapiiristä, ihmiset ottivat festivaalin viime vuonna heti omakseen, ja tuleva tapahtuma jatkaa samalla kutsuvalla linjalla.

– Viime vuonna järjestetty ensimmäinen Hiljaisuuden festivaali sai kiitollisen ja innostuneen vastaanoton. Hienoa kun pääsemme kutsumaan ihmiset tänä syksynä uudestaan Paavalinkirkkoon hiljentymään ja virkistymään monipuolisen ohjelman parissa.

Yksi Hiljaisuuden festivaalin ohjelman kuraattoreista, Hidasta elämää -median Sanna Wikström vetää Hiljaisuuden festivaalin molempina päivinä Tyyneyshetken.

– Hiljaisuus on reitti itsetuntemukseen ja sitä kautta juurevaan henkiseen hyvinvointiin: hiljaisuus auttaa kuulemaan sellaisia asioita itsestä, jotka niin usein jäävät kiireen, tavoittelemisen ja touhotuksen alle, Wickstöm muistuttaa.

Kirkkoherra Kari Kanala toivottaa kaikki kynnelle kykenevät ja kiinnostuneet tervetulleeksi mukaan voimauttavan viikonlopun viettoon. Festivaalivierailla on mahdollisuus ohjelman lisäksi virkistyä nauttimalla Kahvila Tuulispään keittolounasta ja kuuluisia itse tehtyjä leivonnaisia.

– Hiljaisuus on kaunein ääni kaiken melun keskellä. Ajan hallitseminen siten, että se ei orjuuta ihmistä, on henkisen ja hengellisen elämän klassinen edellytys. Tervetuloa Paavalinkirkkoon aistimaan, kun tuleva, mennyt ja nykyhetki ovat yhtä aikaa olemassa ja läsnä, Kari Kanala kiteyttää festivaalin ytimen.







HILJAISUUDEN FESTIVAALI 28.-29.9.2025

Paavalinkirkko, Sammatintie 5, Helsinki.

Kaikkiin Hiljaisuuden festivaalin tapahtumiin on vapaa pääsy. Tule yksin tai yhdessä, ammenna rauhaa, voimaa ja inspiraatiota monipuolisesta ohjelmastamme.

OHJELMA

La 28.9. VARJOT JA RAUHA

klo 12.00 Hiljaisuuden Festivaalin avaus / Kari Kanala, Sanna Wikström ja Pequ Nieminen

klo 12.10 Päikkärit kirkossa

klo 13.00 Sydänrukous / Tuuli Aitolehti

klo 14.00 Pimeydestä kajastava valo -puheenvuoro / Johanna Huhtamäki

klo 15.00 Hiljaisuus parisuhteessa / Kari Kanala, Hanna Myllymaa ja Tapani Alanen

klo 16.00 Meditatiivinen tanssi / Tiina Sara-aho

klo 17.00 Anna-Maija Raittilan ja Irja Askolan runoja / lausunta Aino-Kaarina Mäkisalo, sello Matti Makkonen

klo 18.00 Polku valoon / haastattelussa Neon 2 eli Jussi Rainio ja Rami Alanko, haastattelijana Pequ Nieminen

klo 18.15 Konsertti / Neon 2

klo 19.00 Tyyneyshetki / Sanna Wikström

klo 19.15 Ohjelma päättyy

Su 29.9. VALO JA TURVA

klo 10.00 Sydänrukouksen messu / Tuuli Aitolehti

klo 12.00 Soivat maljat / Satu Silvo soittaa maljoja

klo 13.00 Kristillinen meditaatio / Risto Lehtinen

klo 14.00 Avaudu rakastamaan itseäsi -puheenvuoro / Auli Malimaa

klo 15.00 Valoa-äänimatka / Dj Pequ

klo 16.30 Tyyneyshetki / Sanna Wikström

klo 17.00 Tapahtuma päättyy







