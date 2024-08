Uudentyyppinen aivorappeumasairaus on iäkkäillä erittäin yleinen – vaikuttaa dementian taustalla

Uudentyyppinen aivorappeumasairaus, limbinen TDP-43 enkefalopatia (LATE), on tunnistettu vasta noin kymmenen vuotta sitten. Sairaus tunnetaan edelleen huonosti. Taudissa TDP-43-proteiinia kertyy erityisesti aivojen limbisille alueille – samoille kuin Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa. Taudin oireet ovatkin samankaltaisia kuin varhaisessa Alzheimerin taudissa, mutta etenevät tyypillisesti hitaammin ja ovat lievempiä.

Helsingin yliopiston tutkijat selvittivät ensimmäistä kertaa LATE:n yleisyyttä väestöpohjaisessa kotimaisessa ruumiinavausaineistossa, joka koostui 300:sta yli 85-vuotiaasta suomalaisesta.

Tutkijat saivat selville, että LATE-aivorappeumatauti on erittäin yleinen suomalaisilla yli 85-vuotiailla.

Tautimuutoksia löytyi vähintään joka toiselta yli 85-vuotiaalta.

– Suurimmalla osalla tapauksia todettiin myös muita samanaikaisia aivorappeumasairauksien aivomuutoksia, tavallisimmin Alzheimerin tautimuutoksia, sanoo apulaisprofessori Liisa Myllykangas Helsingin yliopistosta.

Taudilla vahva yhteys dementiaan

Tutkimuksessa LATE-taudin yhteys dementiaan oli vahva.

– Tulosten mukaan LATE olikin Alzheimerin taudin ohella yksi vahvimmista dementiaa selittävistä tekijöistä, Myllykangas sanoo.

LATE-taudin yhteys dementiaan oli riippumaton muista tautimuutoksista, joita tutkittavilta löytyi.

Dementiapotilaiden määrä kasvaa väestön ikääntyessä

Aiemmissa tutkimuksissa LATE:n on todettu olevan yleinen erityisesti yli 80-vuotiailla. Suomessa on arvioitu olevan jo lähes 65 000 dementiaa sairastavaa yli 85-vuotiasta.

– Todennäköisesti LATE koskettaa Suomessa kymmeniä tuhansia ihmisiä, Myllykangas sanoo.

Hyvin iäkkäiden osuus väestössämme kasvaa kaikkein voimakkaimmin. Myllykangas arvioikin, että LATE-potilaiden määrä kasvaa tulevaisuudessa.

– Sairaudella on kansanterveydellistä merkitystä, hän tiivistää.

Tutkimus on julkaistu Brain-tiedelehdessä.

Fakta: Aivorappeumasairaus LATE heikentää muistin toimintaa

LATE-aivorappeumataudin oireet painottuvat muistivaikeuksiin, usein erityisesti tapahtumamuistin ongelmiin. Oireet muistuttavat Alzheimerin taudin varhaisia oireita, mutta etenevät tavallisesti hitaammin ja ovat lievempiä kuin Alzheimerin taudissa.

Muun tyyppiset kognitiiviset ongelmat, kuten kielelliset haasteet tai vaikeudet visuaalisessa hahmottamisessa, ovat harvinaisempia kuin Alzheimerin taudissa.

Toistaiseksi LATE voidaan todeta vain ruumiinavauksessa. Iäkkäisiin keskittyviä väestöpohjaisia ruumiinavausaineistoja on maailmalla vain muutamia, minkä vuoksi sairautta on tutkittu vain vähän tähän asti. Tutkimusta on vaikeuttanut myös se, että iäkkäillä potilailla esiintyy LATE:n lisäksi usein myös muita samanaikaisia aivorappeumasairauksien aivomuutoksia.

Jos potilaalla on samanaikaisesti LATE ja Alzheimerin tauti, kognitiiviset oireet etenevät nopeammin kuin henkilöillä, joilla on pelkästään Alzheimerin tauti tai LATE.

Tautiin suunnattuja lääkehoitoja ei ole vielä olemassa.





Alkuperäinen tutkimus: Mikhailenko E., Colangelo K., Tuimala J., Kero M., Savola S., Raunio A., Kok E. H., Tanskanen M., Mäkelä M., Puttonen H., Mäyränpää M. I., Kumar D., Kaivola K., Paetau A., Tienari P. J., Polvikoski T., Myllykangas L. Limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy in the oldest old: a population-based study. Brain, 2024. DOI: 10.1093/brain/awae212





Lisätietoja:

Liisa Myllykangas, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

P. 050 448 2805

liisa.myllykangas@helsinki.fi