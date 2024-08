20 vuotta liikunnan iloa! Hesburger juhlistaa Hese-kisojen historiaa dokumentilla

Hese-kisat on koululiikuntakilpailu, jossa 5.–6.-luokkalaiset kisaavat yleisurheilulajeissa. Hesburgerin ja Suomen Urheiluliiton yhteistyössä järjestämät kisat käytiin keväällä jo 20. kerran.

Juhlavuoden kunniaksi kuvatussa dokumentissa seurataan kisoihin osallistuvien koulujen matkaa piirikisoista Tampereen Ratinan stadionilla toukokuussa käytyyn finaaliin.



Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti kertoo, että vuosien saatossa Hese-kisoista on tullut tärkeä ja odotettu tapahtuma Hesburgerille.



– Hese-kisojen finaalissa näkyy kisaavien nuorten aito ilo sekä kavereiden kannustus! Paikan päällä kokee, että me teemme konkreettisesti hyvää, ja nuorten innostus liikuntaan on käsin kosketeltavaa. Sen olemme saaneet nyt purkitettua dokumentin muotoon, Vuoti sanoo.





Kun sitä kerran maistaa, niin aina sen muistaa

Juhlavuoden kunniaksi kuvatussa dokumentissa pääosassa ovat kisoihin valmistautuvat ja osallistuvat nuoret eri puolilta Suomea. Monelle Hese-kisat ovat ensimmäinen kansallisen tason urheilukilpailu.

– Parhaimmassa tapauksessa täältä Hese-kisoista saadaan tulevia yleisurheilustaroja, kertoo Hese-kisojen kummiurheilija Elmo Lakka dokumentissa.

Ääneen pääsevät myös Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto sekä lasten liikuntasuhdetta tutkinut professori Pasi Koski, jotka tunnistavat huolestuttavan suunnan lapsuusiän liikkumisen määrässä.

– Tutkimuksetkin kertovat, kuinka lasten arkiaktiivisuuden määrä laskee vuosi vuodelta. Tarvitsemme tällaisia matalan kynnyksen keinoja lisätä lasten liikkumista niin koulupäivien aikana kuin niiden jälkeen, Aalto lausuu.

Dokumentti julkaistaan 19.8.2024, ja se on katsottavissa kokonaisuudessaan Hesburgerin verkkosivuilla: https://www.hesburger.fi/hese-kisat/

Taustaksi: