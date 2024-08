Loimaalla Tammiaisten sillan liikennekatko jatkuu viikolla 19.8. asti

Liikenne Tammiaisten sillalla katkaistiin maanantaina 1.7., jotta nykyisen sillan pintarakenteiden purkutyöt voitiin aloittaa. Alun perin liikenteen piti palautua sillalle 12.8. Korjaustyöt ovat kestäneet kuitenkin arvioitua kauemmin, minkä takia liikennekatkoa joudutaan jatkamaan viikolla. Silta avataan liikenteelle maanantaina 19.8. klo 18.00.

Korjaustöiden ajaksi liikenne on ohjattu viitoitetulle kiertotielle Vampulan kautta eli maantien 2101 (Mälläistentie), maantien 12715 (Tanokkaantie) ja 12719 (Huhtaantie) kautta. Kiertotien pituus on noin 19 kilometriä. Turvallisuuden takia siltatyömaan läpi ei pystytä katkon aikana järjestämään kulkuyhteyttä jalankulkijoille tai pyöräilijöille. Koulujen alun jälkeen (12.8.) alkavat koulukyydit on sovittu reititettäväksi uudelleen katkon ajaksi.

Pahoittelemme liikennekatkosta johtuvaa haittaa.

Liikennemäärä sillalla on noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sillan sijainti kartalla (Google Maps).

Urakoitsijana hankkeessa toimii Infraroad Oy.

Liitteenä kiertotie kartalla.

Lisätietoja