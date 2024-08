Omenoiden ja muiden puutarhahedelmien vastaanotto Sortti-asemilla on alkanut – HSY:n vinkit myös uusille kompostoijille

Syömäkelpoiset ylimääräiset omenat, luumut sekä muut hedelmät ja marjat kannattaa laittaa jakoon. Hedelmiä voi kerätä astiaan pihatien varteen ohikulkijoiden otettavaksi tai tarjota niitä oman asuinalueen sosiaalisen median ryhmässä. Maahan tippuneet kannattaa kerätä pois, sillä myös rotat tykkäävät hedelmistä.

Ylimääräisiä hedelmiä ja muuta puutarhajätettä voi viedä mille tahansa viidestä Sortti-asemasta Konalassa, Kivikossa, Ruskeasannassa, Jorvaksessa tai Ämmässuolla. Ainoastaan Sortti-pienasema Vantaan Koivukylässä ei pienten tilojensa vuoksi ota vastaan puutarha- tai remonttijätettä. Konalan Sortti-asema on remontin takia kiinni 5.8. alkaen, mutta 7.8. paikalle on avattu risupiha, jonne voi pari kuukautta kestävän remontin aikana tuoda puutarhajätteitä, risuja ja omenoita. Ajo risupihalle tapahtuu Paperitien kautta. Ruskeasannan Sortti-asema Vantaalla on avoinna myös viikonloppuisin. Lisätietoa asemien sijainneista ja aukioloista löytyy HSY:n verkkosivulta.

Puutarhajätteen vastaanoton hinta on viisi euroa enintään 5 m³ suuruista kuormaa kohden, ja samassa kuormassa voi tuoda myös risuja ja pihan haravointijätettä erikseen lajiteltuna. ALV-muutoksen takia hinnasto tulee päivittymään 1.9.2024. Tarkempaa tietoa puutarhajätteen vastaanottomaksuista löytyy HSY:n jätehuollon hinnastosta.

Omenat kannattaa jo kotona kerätä erikseen muusta puutarhajätteestä esimerkiksi ämpäreihin, jotka on helppo tyhjentää. Sortti-asemalla omenat pitää lajitella omiin keräysastioihinsa ja muovipussit pitää poistaa. Risuille ja haravointijätteille on myös omat lajittelupisteensä.

HSY hyödyntää kaikki kerätyt puutarhajätteet Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Kompostointilaitoksella arvokkaat ravinteet saadaan takaisin luonnon kiertokulkuun, kun tuotettu komposti käytetään mullan valmistamiseen. Biokaasulaitoksemme, jonne omenat toimitetaan, tuottaa tuhannesta kilosta biojätettä keskimäärin 200 kuutiota biokaasua.

Pienet määrät puutarhan hedelmiä voi käsitellä kiinteistöllä

Monet ovat aloittaneet kompostoinnin jätelain uudistuksen myötä. Hedelmiä voikin laittaa kotona lämpöeristettyyn kompostoriin, joissa niistä tekeytyy ravinteikasta kompostia puutarhurin käyttöön. Pilkkominen nopeuttaa kompostoitumista. Hyvin toimivassa kompostorissa lämpö myös tappaa muumiotaudin, jota hedelmissä saattaa esiintyä. Jos hedelmiä kuitenkin on paljon, ne kannattaa viedä Sortti-asemalle. Avokompostiin ruokajätettä ei saa laittaa.

Jos olet laittamassa omenasatoa tyhjennettävään jäteastiaan, laitathan niitä vain pienen erän kerrallaan esimerkiksi paperikassiin pakattuna.