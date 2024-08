Kannustetaan toisiamme huippusuorituksiin!

Tuhannen taalan kysymys onkin, miten saamme puhallettua elinvoimaan, talouteen ja hyvinvointiin myötätuulta? Mikä vahvistaisi luottamustamme tulevaan?

Talous ja tulevaisuuden näkymät ovat pitkälti psykologiaa. Suhtautuminen luottavaisesti tulevaan on yksi lääke. Positiivisen asenteen vaikutuksia arkielämään on jopa tieteellisesti tutkittu. Tulokset osoittavat, että asenteella on merkitystä. Esimerkiksi Richard Wisemanin tutkimusprojektissa seurattiin kahden ryhmän – positiivisten ja pessimistien - toimintaa ja seuraamuksia. Koehenkilöt kulkivat reitin, jonka varrella oli seteli maassa ja kahvilassa ainoa paikka henkilön vieressä, jonka kanssa keskustelu toisi hyviä asioita. Positiivisesti suhtautuvat löysivät setelit ja istahtivat tuolle kahvilan ainoalle tyhjälle paikalle. Pessimistit kävelivät näiden tilaisuuksien ohi.

Luottamuksen vahvistumiseen tarvitsemme myös positiivisia esimerkkejä onnistumisista. Näitä voi tuoda muun muassa kansallinen menestys urheilun saralla. On arvioitu, että Suomi nousi lopulta syvästä lamasta vuonna 1995 saavutetun ensimmäisen miesten jääkiekon maailmanmestaruuden myötä. Pariisin olympialaiset ovat tätä kirjoittaessani juuri alkaneet ja mikä olisikaan hienompaa kuin nähdä urheilijoidemme yltävän huippusuorituksiinsa historiallisen upeissa kisoissa. Huippu-urheilijoilla ja kisamenestyksellä on myös kiistaton vaikutus lajin kiinnostavuuteen. Näin on käynyt curlingissa ja jääkiekossa, missä lajin harrastajien määrä on kasvanut reippaasti menestyksen myötä.

Talouden luottamuksen vauhdittamiseen tarvitsemme inspiroivia uutisia ja menestystarinoita myös suoraan yrityksiltä. Tätä kolumnia varten kävin läpi positiivisten alueellisten talousjuttujen määrän ja sisällöt ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Tulos oli 126 artikkelia. Nämä hyvät talousuutiset pitävät sisällään laajennuksia, uusia mittavia tilauksia, uusia yrityksiä ja maailmanluokan innovaatioita.

Mitä jos siis innostuisimme näistä talouden menestystarinoista samalla tavalla kuin saavutuksista urheilun saralla? Voisiko uusi yritysidea, investointipäätös tai laajennus luoda pohjaa laajemmallekin tulevaisuuden uskolle? Tai jopa lisätä kiinnostusta yrittäjyyden hienoon lajiin? Olisiko yritysten menestystarinat sysäys pitkään kaivattuun talouskasvuun? Lopulta yhtälö on hyvin yksinkertainen. Kun yritykset kasvavat ja menestyvät, sillä on suora vaikutus koko kansakuntamme talouteen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Kannustetaanko siis yhdessä toisiamme huippusuorituksiin?

Kirjoittaja on Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.