Päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa viikolla 33

Viikon 33 päällystyskohteena olevia teitä:

Valtatie 1 (E18) välillä Tammisilta–Hepojoki

Valtatie 1 (E18) välillä Uskelanjoki–Ruotsala

Kantatie 41 välillä Vampula–Huittinen, työt jatkuvat

Seututie 270 välillä Tuorila–Siikainen, työt jatkuvat

Seututie 269, Reposaaren sillan penkereet, Pori

Yhdystie 2407 välillä Veitakkala–Raatala, Salo, työt jatkuvat

Yhdystie 12157 Häppiläntie, Turku, työt jatkuvat

Kevyen liikenteen väylä 72652 Meripori

Muita rakenteenparantamis- ja päällystystä valmistelevia töitä:

Valtatie 2 välillä Kaanaa–Mäntyluoto, Pori

Valtatie 2 välillä Järilä–Merstola, Harjavalta

Yhdystie 2407 välillä Veitakkala–Raatala, Salo

Yhdystie 2652 Kyläsaari, Pori

Päällystyskalusto palaa valtatie 1:lle Paimioon

Valtatie 1:n päällystyksistä Paimion kohdalla tiedotettiin aikaisemmin keväällä, jolloin Helsingin suuntaan vievälle ajoradalle saatiinkin uutta päällystettä. Kummastusta on kuitenkin aiheuttanut, miksi Turun suuntaan johtavaa ajorataa ei päällystetty, vaikka näin aikaisemmassa keväällä julkaistussa tiedotteessa mainittiin.

Valtatie 1:n päällystyskohteella työmenetelmänä käytetään remix-menetelmää, jossa vanha vaurioitunut päällyste kuumennetaan, jyrsitään irti ja sekoitetaan paikan päällä uuden asfalttimassan kanssa ja levitetään takaisin tielle. Työmenetelmä vaatii erityisesti siihen soveltuvaa ja tarkoituksenmukaista kalustoa. Päällystystöitä ja myös remix-töitä on tänä vuonna koko maan mittakaavassa runsaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että remix-töihin tarkoitettu kalusto on täystyöllistettynä koko kauden.

Erityisen kaluston lisäksi remix-työt ovat riippuvaisia asfalttimassan saannista eri koneasemilta, jolloin myös koneasemien kapasiteetti ja massan saatavuus määrittävät työn aikataulutusta. Töiden aikataulutus vaatii tarkkaa työsuunnittelua, kun töitä tehdään kautta maan ja monen asfalttiaseman alaisuudessa. Näihin aikatauluihin ei juuri ole mahdollista tulla viivästyksiä. Näin kävi kuitenkin aikaisemmin keväällä, jolloin takatalvi aiheutti töihin parin päivän seisakin, ja Turun suuntaan johtava ajorata jäi vaille uutta päällystettä, kun koneet jouduttiin suunnitellun mukaisesti siirtämään toisen asfalttiaseman alaisuuteen.

Nyt päällystyskalusto on kuitenkin palaamassa takaisin Varsinais-Suomeen, ja valtatie 1 saa uutta pintaa myös Turun suunnan ajoradan osalta.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Liikenteenohjaus on hoidettu osassa kohteita saattoautolla. Valtatie 1:llä on käytössä toinen ajokaista työkohteen ohi.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa.

Suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

