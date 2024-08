Rud Pedersen vahvistaa strategisen viestinnän osaamistaan

Maiju Pellikka on työskennellyt aiemmin viestintäkonsulttina viestintätoimisto Ahjo Communicationsilla, missä hän keskittyi erityisesti kansainvälisiin ja terveysalan asiakkaisiin. Hän on vastannut myös digitaalisesta vaikuttajaviestinnästä ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Lisäksi Pellikka on työskennellyt useita vuosia tv-sarjojen, elokuvien ja mainosten apulaisohjaajana sekä radio- ja tv-toimittajana Ylellä musiikin ja nuortenohjelmien parissa, mikä on arvokasta osaamista toimivista sisällöistä kanavista ja sisältömuodoista riippumatta.

Koulutukseltaan Maiju Pellikka on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta.

Pellikan monipuolinen kokemus strategisesta viestinnästä ja viestinnän valmentamisesta vahvistaa Rud Pedersenin kasvavaa viestinnän tiimiä. Hän on toteuttanut asiakkailleen niin vaikuttavia mediaviestinnän kokonaisuuksia, kampanjoita, sosiaalisen median strategioita kuin asiantuntijavalmennuksia.

“Useat organisaatiot hukkaavat vaikuttamisen mahdollisuuksiaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tekemällä sisältöjä, jotka eivät vaikuta tai vakuuta. Monipuolinen kokemukseni eri viestintävälineistä ja erityisesti visuaalisen viestinnän maailmassa hyödyttää asiakkaittani erityisesti nyt, kun videot ovat yksi puhuttelevimmista ja samalla alihyödynnetyistä viestintämuodoista. Olen enemmän kuin innoissani, että Rud Pedersenillä pääsen keskittymään intohimooni eli yhteiskunnallis-poliittisiin teemoihin”, Maiju Pellikka sanoo.

”Rud Pedersen yhdisti viestintään keskittyneen tytäryhtiönsä osaksi emoyhtiötä vuoden vaihteessa, ja on hienoa, että olemme päässeet tekemään asiakkaillemme entistäkin yhteiskunnallisempaa viestintää yhdessä public affairs -kollegoidemme rinnalla. Tiimimme vahvistuu askel askeleelta: Maiju tuo meille nyt entistäkin syvällisempää ymmärrystä sosiaalisen ja visuaalisen median mahdollisuuksista ja aiemmin keväällä aloittanut Senior Advisor Atte Palomäki kattavaa strategista media-, vastuullisuus- ja brändiosaamista sekä vuosien kansainvälisen kokemuksen yrityskriisien tehokkaasta hallinnasta”, iloitsee Rud Pedersenin viestintätiimiä johtava Karoliina Heimo.