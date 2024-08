Tärkeät muistettavat asiat kesätyön päättyessä

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää työssäoloehdon täyttämistä.

Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana. Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen. Työssäoloehto 2.9.2024 alkaen: Työssäoloehto täyttyy, kun sinulle on vähintään 12 kuukautena maksettu työssäoloehtoon luettavaa palkkatuloa 930 euroa/kk edeltäneen 28 kuukauden aikana. 2.9.2024 alkaen työssäoloehto on europerusteinen. Työssäoloehtoa kertyy 1 kuukausi, kun kalenterikuukauden aikana maksettu palkka on vähintään 930 € ja ½ kuukausi, kun kalenterikuukauden aikana maksettu palkka on 465–929,99 €.

Jos olet esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, armeijassa, siviilipalveluksessa tai hoitanut enintään 3-vuotiasta lasta, pidentävät tällaiset jaksot tätä tarkasteluaikaa. 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuotta.

Kesätöiden jälkeen: Mitä tehdä, jos jäät työttömäksi

Jos kesätyösi päättyy etkä ole löytänyt uutta työpaikkaa tai opiskelupaikkaa, toimi näin:

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon heti, kun työsi on päättynyt. Tarkista työttömyyskassaltasi, oletko oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Jos työttömyyskassan työssäolo- ja jäsenyysehto täyttyvät, voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta. Jos ehdot eivät täyty, voit hakea päivärahaa Kelasta.

Miksi työtodistus on tärkeä?

Työsuhteen päättyessä työnantajan on annettava kesätyöntekijälle työtodistus. Työtodistukseen voit pyytää myös arvion työtaidoistasi. Työtodistus on tärkeä, koska se kertoo työkokemuksestasi, mikä on tarpeen uutta työpaikkaa hakiessa.

Yleensä työsuhteesta tehdään kirjallinen työsopimus. Vaikka suullinen sopimus on yhtä pätevä, kirjallinen työsopimus on suositeltava, koska se todistaa selkeästi työn luonteen ja ehdot.

Mikä on loppupalkka?

Loppupalkka maksetaan työntekijälle työsuhteen päättyessä. Se sisältää kaikki maksamattomat palkat, lisät ja lomakorvaukset pitämättömistä lomapäivistä, jotka olet ansainnut kesätyön aikana. Joillakin aloilla maksetaan myös lomarahaa.

Ansiopäivärahan määrää laskettaessa huomioidaan myös loma-ajan palkka, jos olet pitänyt lomasi. Sen sijaan lomarahaa ja lomakorvausta ei huomioida laskennassa.

Alle 25-vuotiaana on haettava opiskelupaikkaa

Jos olet alle 25-vuotias työtön ilman ammatillista koulutusta, sinun tulee hakea opiskelupaikkaa. Jos et hae koulutukseen, kieltäydyt siitä tai keskeytät sen, voit menettää oikeutesi työttömyysetuuteen toistaiseksi. Oikeutesi työttömyysetuuteen palautuu, kun:

Olet suorittanut ammatillisen tutkinnon.

Olet ollut vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä.

Olet osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin.

Olet opiskellut päätoimisesti.

Olet työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä.

Täytät 25 vuotta.

Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii opiskeluasiat ja niihin liittyvät seikat. Muista aina ilmoittaa opinnoistasi heille, kun olet työnhakijana.

A-kassa: Tietoa opiskelusta ansiopäivärahalla

Halutessasi löydät lisätietoja:

Kela Henkilöasiakkaat | Kela

TE-toimisto Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)