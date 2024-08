Kirkkopuiston Terassin kesä huipentuu kulttuuripläjäykseen - kauden kävijämäärä nousemassa ennätyssuureksi

Kirkkopuiston Terassi on kerännyt tänä kesänä ennätysmäärän kävijöitä, ja terassialueen koko kesän kävijämäärän arvioidaan nousevan yli 160 000:n.

“Poikkeuksellisen lämmin toukokuu ja monipuolinen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta läpi kesän ovat pitäneet terassin kiireisenä. Vaikka sadettakin on riittänyt, kokonaisuutena kesä on ollut onnistunut”, kertoo Kirkkopuiston Terassin tuottaja Samuli Pasanen.

Upea kattaus livemusiikkia päättää Kirkkopuiston Terassin kesän

Viimeisen viikon ohjelmatarjonta on huipentuma Kirkkopuiston Terassin kesälle. Tiistai Live -keikkasarja saa päätöksensä harvakseltaan keikkailevan pitkän linjan kulttuurivaikuttajan ja muusikon Liisa Akimofin esiintymisellä.

Keskiviikkona Kirkkopuiston täyttää kesän viimeinen Flame Jazz Summer Live -konsertti, jossa lavalle nousevat Soul What? ja Joonatan Rautio. Jo viidettä kesää järjestettävä konserttisarja on vakiinnuttanut paikkansa Turun kesän kulttuuritarjonnassa. Flame Jazz Summer Live on Kirkkopuiston Terassin ja Jazz City Turku ry:n yhteistuotanto.

Torstaina 15. elokuuta Turussa vietetään Taiteiden yötä, jolloin Kirkkopuiston Terassilla esiintyy 25. juhlavuottaan viettävä kotimaisen hiphopin pioneeriryhmä Ritarikunta klo 18. Tämän jälkeen tunnelmaa nostattaa DJ Jori Hulkkonen.

Viikonloppuna puistolavalle nousevat turkulaiset yhtyeet: perjantaina klo 20 esiintyy Dirty Harry Sextet ja lauantaina klo 18 Asennevammayhdistys. Perjantai-illan musiikista vastaa DJ Janne Salminen ja lauantaina DJ Tuipe.

Sunnuntaina 18. elokuuta kesän päättää Sibeliusmuseon kanssa yhteistyössä järjestettävä klassisen musiikin Desibelius-sunnuntai, jossa esiintyy Topias Tiheäsalo klo 12–16.

Myös kesäkauden aikana esillä ollut Tyttö ja kanarialintu -taidenäyttely on nähtävillä terassikauden loppuun asti.