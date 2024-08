Alkon heinäkuun myyntitiedote – kesällä suositaan raikkautta ja helppoutta

Alkon heinäkuun kokonaislitramyynti laski 7,6 prosenttia. Viinien myyntilitrat laskivat noin 8 prosenttia, panimotuotteiden (juomasekoitukset, oluet ja siiderit) 2 prosenttia, väkevien 8 prosenttia. Alkoholittomien myynti nousi 6 prosenttia. Punaviinien myynti laski noin 10 prosenttia, valkoviinien ja kuohuviinien 8 prosenttia ja roseeviinien 3 prosenttia.

Tammi-heinäkuun myynti laski kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tarkemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

Kesäkuussa voimaan tullut uusi alkoholilaki on vaikuttanut Alkon kesä- ja heinäkuun myyntiin odotetusti. Vielä on liian aikaista arvioida muutoksen kokonaisvaikutusta laajemmin, mutta Alkon arvion mukaan muutos vähentää 12 ensimmäisen kuukauden aikana sen myyntilitroja 6–11 prosenttia.

Kesä on raikas ja kevyt

”Kesän myynnissä ovat meillä tuttuun tapaan korostuneet raikkaat juomat, kuten alkoholittomat, roseeviinit, kuohuvat ja valkoviinit. Myös oluet ovat osa kesän mutkatonta ruokailua ja seurustelua”, kertoo tuoteviestintäpäällikkö, Master of Wine, Taina Vilkuna.

”Tätä raikkauden trendiä vielä siivitti lämmin heinäkuu, joka vaikutti punaviinien myynnin kehitykseen.”

Kulutustottumuksissa näkyy yhä enemmän myös ympäristötietoisuus.

”Kevyemmät ja ympäristöystävällisemmät pakkaukset ovat kasvattaneet suosiotaan erityisesti näin kesällä. Muovipullokaan ei enää ole asiakkaalle ostamisen este, vaan sillä näytetään jopa omaa edelläkävijyyttä – onhan muovipullo huomattavasti lasipulloa ystävällisempi ympäristölle.” Vilkunan mukaan muovipullon salonkikelpoisuutta voi lisätä, jos viinin kaataa karahviin tarjolle.

”Kesäähän meillä on onneksi vielä jäljellä, mutta pikkuhiljaa pimenevät illat siivittävät punaviinien kysyntää ja ensimmäiset glöginkysyjätkin ovat jo kohta liikkeellä”, hymyilee Vilkuna.

Valikoima, hinnat ja palvelu keskusteluttaa

Vilkunan mukaan tänä kesänä asiakaskohtaamisissa ja keskusteluissa on korostunut erityisesti valikoima, hinnat ja palvelu.

”Tähän vaikuttaa varmasti osaltaan lakimuutos. Osa asiakkaista on ollut yllättyneitä, että myös meillä tätä enintään 8-prosenttisten valikoimaa löytyy ja se – kuten koko valikoimamme – on hinnaltaan kilpailukykyinen, meitä kun usein pidetään kalliina. Meille on tärkeää, että asiakas saa meiltä kattavan valikoiman saman katon alta. Erinomaisella palvelulla höystettynä – tätä asiakas meiltä odottaa ja sitä arvostaa.”

Alkossa enintään 8-prosenttiset viinijuomat löytyvät hyllyltä viinien joukosta. Niiden tunnistamista helpottaa hintalapussa mainittu viinijuomatyyppi. Lisäksi Alko merkitsee kaikki alle 10-prosenttiset viinit ja viinijuomat erillisellä ”matala-alkoholillinen”-tunnisteella. Viinien osalta matala-alkoholillisten alkoholipitoisuuden raja on Alkossa 9,9 prosenttia.

”Valikoimahan meillä on laaja – yli 11 000 tuotetta, joista 8 000 viiniä. Kehitämme valikoimaa vahvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa ja seuraamme maailmanlaajuisiakin trendejä ja huomioimme valikoimassamme paikallisuutta. Ja Alkotoiveita kannattaa aina jättää, jos joku oma suosikkituote uupuu oman lähi-Alkon valikoimasta.”

Alkon myyntitilastoista

Alko julkaisee kausittain lukuisia eri myyntitilastoja kuten Alkon myynti tuoteryhmittäin, maakunnittain, hintaryhmittäin, alkuperämaittain ja makutyypeittäin. Tilastot julkaistaan alko.fi-myyntitilastot sivulla. Tilastot eivät ole täysin verrannollisia keskenään edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, koska myyntipäivät (kuten myyntipäivien lukumäärät, pyhäpäivien ajankohta, viikonpäivät) vaihtelevat kuukausittain. Julkaistuissa tilastoissa ei tätä myyntipäivien vaihtelua ole otettu huomioon.