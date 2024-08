Heinäkuussa Pohjois-Karjalassa oli lämmintä

Ilmatieteen laitoksen mukaan heinäkuu oli Pohjois-Karjalassa hieman keskimääräistä lämpimämpi. Sekä Valtimon että Joensuun mittauspisteellä heinäkuun keskilämpötila oli 1–1,4 °C pitkän ajan keskiarvoa (1991–2020) korkeampi.

Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa ajankohdan keskiarvon mukainen. ELY-keskuksen mittauspisteessä Kontiolahden Jakokoskella sademäärä oli 85 mm, kun pitkän ajan keskiarvo on 77 mm. Puntarikoskella sademäärä oli 72 mm, kun tyypillisesti heinäkuussa se on 79 mm. Jänisjoella Ruskeakoskella sademäärä oli 84 mm, kun keskimäärin se on 80 mm. Koitajoen mittauspisteessä Lylykoskella sademäärä oli 87 mm, kun ajankohdan keskiarvoon verrattuna se on 79 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat heinäkuun lopussa yleisesti ottaen ajankohdan keskiarvon mukaisella tasolla, joskin isot vesistöt ovat vielä aavistuksen keskiarvon yläpuolella. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli edelleen heinäkuun lopussa noin 21 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Saimaan vedenpinnankorkeuden ennustetaan laskevan vielä noin 20–30 cm ja laskun ennustetaan jatkuvan pitkälle lokakuun puolelle. Ennuste on riippuvainen syyssateista.

Pielisen vedenkorkeus oli heinäkuun lopussa 8 cm keskimääräistä ylempänä. Pielisen vedenkorkeuden ennustetaan laskevan lokakuun puoleen väliin mennessä nykyisestä tasostaan noin 35–40 cm.

Ruunaan Lieksanjoen vedenkorkeus oli heinäkuun lopussa 6 cm ajankohdan keskiarvoa korkeammalla. Juojärven Juurikkasalmen sekä Vaivion Viinijärven vedenkorkeudet olivat pitkän tarkastelujakson keskiarvon mukaiset. Juuan Kajoonjärven, Karvion Varisveden, Syrjäsalmen Pyhäjärven sekä Kermajärven vedenpinnankorkeudet olivat noin 5–8 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella.

Jokien virtaamat olivat Pielisjoen, Lieksanjoen, Koitajoen ja Varisveden osalta ajankohdan keskiarvon suuruisia. Jänisjoen ja Saramojoen keskivirtaamat olivat noin puolet keskimääräisestä, kun taas Höytiäisen Puntarikosken virtaama oli noin kymmenyksen ajankohdan keskiarvosta.

Heinäkuun lopussa pohjavedenkorkeus oli Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Nurmeksen Juutilankankaalla 25 cm, Kontiolahden Jaamankankaalla 16 cm ja Ilomantsin Kuuksenvaarassa 29 cm keskimääräistä ylempänä. Kontiolahden Jakokoskella pohjavedenkorkeus oli noin 49 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella.

Pintaveden lämpötila oli heinäkuun lopussa Pielisjoella Joensuussa 20,0 °C ja Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 20,6 °C. Pielisjoen pintavesi oli 1,4 °C ja Pielisen Nurmeksen mittausasemalla 2,2 °C ajankohdan keskiarvon yläpuolella.