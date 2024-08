KUTSU: Meritta Koiviston Suojelija-dekkarin julkkarit 22.8. klo 17

Huhut käyvät kuumina. Teollisuusvaikuttaja Konrad Lederman on joko kuollut tai kadonnut Tukholman ulkosaaristossa tapahtuneessa helikopteriturmassa. Samaan aikaan kun iltapäivälehdet kirkuvat miehen kuolemaa, Ledermann on matkalla munkkiluostariin Pohjois-Espanjassa tavatakseen henkilön, josta suku on vaiennut.

Psykiatrisesta hoitolaitoksesta karannut Sonja Berg jatkaa tahollaan pakomatkaansa ylellisissä puitteissa Meksikossa. Konradista hänen ei tarvitse enää huolehtia, mutta onko hän vieläkään turvassa?

Nuori tukholmalainen rikoskonstaapeli Harriet Jaatinen alkaa tutkia Ledermanniin liittyviä epäselvyyksiä. Jotain karmeaa tapahtui Taalainmaalla juhannusaattona 1958. Sisäpiiriläiset vaikenevat, lavertelijat pääsevät hengestään. Harrietin on selvitettävä, kuka suojelee ja ketä – ja ennen kaikkea miksi.

Meritta Koiviston dekkarisarjan ensimmäinen osa Sukulainen julkaistiin painettuna kirjana syksyllä 2023. Sarjan molemmat osat on julkaistu aikaisemmin myös Storytelin äänikirjana.