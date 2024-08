Pirkka-Pekka Peteliuksen muistelmateos vie aikamatkalle sodanjälkeiseen Suomeen // EMBARGO 15.8. klo 00.01

Muistan joulupukin. Isä lähti aina aattona hakemaan joulupukkia ulkoa. Sanoin isälle evästykseksi, että jos et saa pukkia kiinni, niin kamppaa se.

Muistan olkipatjat. Olkipatjoilla nukuttiin 50-luvulla ennen kuin tulivat niin sanotut vaahtomuovipatjat.

Muistan hetulavalaan. Se oli tuotu Kouvolan torille ihmisten nähtäväksi ja ihmeteltäväksi.

Pirkka-Pekka Peteliuksen muistelmateos Ensilento ja Viimeinen mohikaani tallentaa lapsuuden herkkiä vaikutelmia ja vie lukijansa nostalgiselle aikamatkalle.

Kirjassa lähestytään mennyttä aikaa syvälle mielen sopukoihin painuneiden yksityiskohtien kautta. Tekstikatkelmat alkavat sanalla "Muistan" ja kiteyttävät tarkasti jonkin yksittäisen asian – usein laajentuen tilanteeksi tai tunnelmakuvaksi maitotonkkien, Brylcreemin ja Tarvajärven aamukahvien Suomesta. Pienestä ja henkilökohtaisesta avautuu jotakin yleistä ja samastuttavaa.

Kuusankoskella ja Kouvolassa varttunut Petelius kirjoittaa taianomaisista lentokokemuksistaan pienkoneilla Utissa, metsäretkistä, joilla heräsi elinikäinen rakkaus luontoon, sekä erilaisista populaarikulttuurin ilmiöistä ajalta, jolloin TV ja popmusiikki olivat vielä uusia ja ihmeellisiä asioita.

"Muistan" on eräänlainen kirjallinen meemi, joka sai alkunsa amerikkalaisen taiteilijan ja kirjailijan Joe Brainardin (1942–1994) muistelmateoksesta I Remember (1970). Ranskalainen kirjailija Georges Perec (1936–1982) hyödynsi tekniikkaa omassa kirjassaan Je me souviens (1978). Menetelmästä ovat sittemmin innostuneet monet muistelijat, kuten ruotsalainen historiantutkija Peter Englund (s. 1957), joka julkaisi vuonna 2016 kirjan Jag kommer ihåg. Englundin teoksesta inspiroituneena Petelius lähti leikkiin mukaan ja sovelsi kirjoitustekniikkaa omiin lapsuusvuosiinsa.

Pirkka-Pekka Petelius (s. 1953) on vaikuttanut poikkeuksellisen monilla julkisilla areenoilla, niin teatterissa, televisiossa, radiossa, elokuvissa, musiikkimaailmassa kuin politiikassa. Näyttelijänä hän nousi koko kansan tietoisuuteen 80-luvun sketsisarjojen myötä, mutta teki samoina vuosina myös vakavampia rooleja Rauni Mollbergin Tuntemattomasta sotilaasta Kaurismäen elokuviin. Petelius on myös käsikirjoittanut ja ohjannut TV-elokuvia ja sarjoja. Vuonna 2017 hänelle myönnettiin Pro Finlandia -kunniamerkki. Petelius oli Vihreiden kansanedustaja vuosina 2019–2023. Pitkän linjan luonnonystävänä hän on puhunut monilla foorumeilla voimakkaasti luonnonsuojelun ja ilmastotyön puolesta.