Metsähanhen metsästysalue pohjoisessa laajeni – muutoksia lausuntokierrokselta

Taigametsähanheen kohdistuva metsästys on sallittu 20.8. kello 12–27.8.

Kainuun maakunnassa

Lapin maakunnassa, lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen sekä valtatien E8 merenpuoleisia alueita Tornion, Keminmaan, Kemin ja Simon kunnissa

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta valtatie E8 merenpuoleisia alueita Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulun, Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kunnissa. Metsästys on kuitenkin sallittua valtatie E8 ja seututie 813 välisellä alueella.

Metsästykseen on säädetty yhden metsähanhen kausikiintiö. Lisäksi ravintohoukuttimen käyttö ja pelloilta metsästys on kielletty. Rajoitusten tarkoituksena on turvata perinteisen suo- ja erämaapyynnin toteutuminen ja metsästyksen kestävyys. Metsähanhisaalista koskee saalisilmoitusvelvollisuus. Ilmoitus on helpointa tehdä Oma riista -palvelussa.

Pakollisen saalisilmoituksen lisäksi metsähanhihavainnot kannattaa merkitä Oma riistaan. Tiedosta on apua esimerkiksi pesimäkanta-arvioinnin kehittämisessä. Laadukas riistatieto on edellytys metsästyksen oikein mitoitetulle säätelylle.

-Tarkentuneen riistatiedon ja muuttoreittitason kannanhoidon ansiosta hanhikanta on elpynyt ja sen metsästys on mahdollista. Metsästystä rajoitetaan voimakkaasti, jolla turvataan Suomen pesimäkannan säilyminen. Toisaalta sallimalla metsästys halutaan säilyttää erämaapyyntikulttuuria, riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Metsähanhen runsaslukuisemman alalajin, tundrametsähanhen metsästys on viime vuosien tapaan sallittu loka-marraskuussa maan kaakkoisosien rajatulla alueella.

Metsästysaluerajaus perustuu muuhun kuin hallintorajoihin

Metsästyksen säätely teiden avulla antaa uusia mahdollisuuksia metsästyksen rajoittamiseen. Sillä voidaan täydentää kunta- tai maakuntarajoihin perustuvaa säätelyä. Teihin, ja mahdollisesti vesistöihin, perustuva säätely ottaa huomioon eliö- ja luonnonmaantieteelliset alueet ja raja on helposti todettavissa maastossa.

Metsähanhen metsästyksen valtatiehen perustuva rajaus mahdollistaa perinteisen metsästyksen Kainuun maakunnassa, Lapin rannikkokuntien sisämaan sekä Pohjois-Pohjanmaan erämaissa. Samalla kielletään metsähanhen metsästys rannikon merihanhijahdin yhteydessä ja alueilla missä kanta on harva tai alueet helposti saavutettavia.

Lähetä kuva saalislinnusta

Saaliksi saadun metsähanhen päästä ja siivestä toivotaan kuvia osoitteeseen hanhi@riista.fi. Kuvia käytetään hanhisaaliin ikä- ja alalajijakauman seurantaan. Laita viestiin tiedoksi saaliin saantipäivä ja -kunta.

Koulutusmateriaalia vastuullisesta vesilinnustuksesta (riistainfo.fi)