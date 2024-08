Lounais-Suomen Laatumarja-hanke on ehdolla Euroopan parhaaksi maaseutuhankkeeksi

ProAgria Länsi-Suomen ja Luonnonvarakeskuksen toteuttama Laatumarja-hanke on valittu edustamaan Suomea kansainväliseen ARIA-kilpailuun. Vuosina 2019–2023 toteutetussa hankkeessa onnistuttiin lisäämään marjojen viljelyn tuottavuutta ja kannattavuutta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeeseen osallistui yli 70 tilaa, mutta lisäksi hankkeen tuloksista pääsivät hyötymään kaikki alueen 300 marjatilaa. Hankkeella on ollut myös valtakunnallisia vaikutuksia, sillä sen järjestämät webinaarit olivat avoimia kaikille.

Laatumarja-hankkeessa tuotettiin uutta tutkimustietoa marjayrittäjien tarpeisiin. Tilakokeilla ja maaperän analyyseilla viljelijät saivat tietoa maansa kasvukunnosta ja mahdollisista riskitekijöistä sekä uusista heille sopivista marjalajikkeista, joita tuotiin eri maista. Hankkeessa testattuja uusia lajikkeita on alettu nyt viljellä ja ensimmäiset taimet ovat tulleet myyntiin tänä kesänä.

Hankkeessa saatiin lupaavia tuloksia myös biologisen kasvinsuojelun mahdollisuuksista marjataimien tautitorjunnassa. Lisäksi saatiin uutta tietoa tunnelikasvatuksen mahdollisuuksista. Lounais-Suomessa viljelijöillä on ollut vaikeuksia saada lupia kausitunneleihin, ja siksi hankkeessa etsittiin työkaluja, joiden avulla tunnelit voi suunnitella niin, että Lounais-Suomen arvokkaat kansallismaisemat säilyvät mahdollisimman miellyttävinä.

Positiivista palautetta osallistujilta

Hanketta Luonnonvarakeskuksen puolesta koordinoinut tutkimusprofessori Saila Karhu on ylpeä monestakin syystä.

– Marjanviljely lisääntyi, tuotanto kehittyi ja hankkeessa syntyi hyvä yhteistyöverkosto, hän listaa.

Myös Laatumarja-hankkeen osallistujilta saatu palaute oli positiivista. Tarja Matomäki Mattilan marjatilalta koki tärkeäksi, että Suomessa testattiin erilaisia marjalajikkeita, koska täällä viljelyolosuhteet ovat niin erilaiset kuin muissa maissa.

– Hankkeen aikana käytiin myös paljon yleistä keskustelua siitä, miten nykyaikaiset viljelymenetelmät, esimerkiksi kausitunnelit, voidaan sovittaa arvokkaisiin perinnemaisemiin. Meillä koko viljelyalue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi, joten tieto tuli tarpeeseen, hän kiittelee.

Monelle tilalle kaikki tuotantoa tehostavat vinkit tulivat hankkeen aikana todella tarpeeseen, sillä ulkomaisen työvoiman saatavuus on heikentynyt korona-pandemian ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. Hankkeen aikana mansikan ja vadelman tunneliviljely yli kaksinkertaistui alueella, mikä toi suuren avun työvoimapulaan. Tunnelista sadonkurjuu onnistuu huomattavasti pienemmällä työmäärällä, kun marjat ovat suoraan poimintakorkeudella.

Laadukkaampi ja kauppakestävämpi tuotanto avasi uusia mahdollisuuksia myös suomalaisen tuoremarjan vientiin.

Naisilla on aktiivinen rooli marja-alalla

ARIA-kilpailussa Laatumarja kilpailee Älykäs ja kilpailukykyinen maatalous -sarjassa, mutta neljän kilpailukategorian lisäksi kisassa palkitaan tänä vuonna myös yksi hanke, joka on edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Saila Karhun mukaan naisilla on Lounais-Suomen marjantuotannossa aktiivinen rooli muutoksen luomisessa, ja se näkyi myös hankkeessa.

– Kaikki hankkeen kuusi päävastuullista työntekijää olivat naisia ja suurin osa hankkeen ohjausryhmän jäsenistä oli naisia. Hankkeeseen osallistui paljon innovatiivisia naisviljelijöitä ja hankkeen pienryhmien osallistujista suurin osa oli naisia. Myös Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opinnäytetyöt hankkeen kanssa yhteistyössä tehneet opiskelijat olivat naisia. Marjaelinkeino on markkinalähtöistä liiketoimintaa, jossa naiset ovat taitavia löytämään toiminnan kehittämisen kohteita, kun he uskovat työhönsä, Karhu kertoo.

Lounais-Suomi on otollinen marjantuotantoalue

Lounais-Suomesta halutaan marjantuotannon kärkialue Suomessa, ja tätä tavoitetta edistettiin hankkeessa onnistuneesti. Marjoja kannattaa kasvattaa Lounais-Suomessa, koska täällä useiden marjalajien kasvatus on ilmaston kannalta helpompaa kuin pohjoisemmassa.

Marjantuotanto kiinnostaa Lounais-Suomen tiloja, koska se on alueen pienillä aloilla taloudellisesti kannattavampaa kuin esimerkiksi peltoviljely. Lounais-Suomessa on myös paljon edistyksellisiä viljelijöitä, jotka uskovat alan tulevaisuuteen ja haluavat kehittää omaa toimintaansa.

EU:n maaseuturahoituksen hankkeelle myönsivät Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset.

– Pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, hedelmiä ja marjoja tulisi nauttia 800 g päivässä. Lounais-Suomella tulee olemaan siis jatkossakin aivan

keskeinen asema kotimaisen marja- ja kasvistarjonnan tuottajana, kommentoi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön ryhmäpäällikkö Johanna Mattila.

Hankkeen kokonaisrahoitus oli 320 000 euroa, josta tuen osuus oli 80 %. Laatumarja-hanke on aikaisemmin palkittu Varsinais-Suomen vaikuttavimmaksi kehittämishankkeeksi EU:n maaseutuohjelmakaudella 2014–2022. Palkinto jaettiin Varsinais-Suomen maaseutugaalassa maaliskuussa 2023.

Finaali joulukuussa Brysselissä

Agricultural & Rural Inspiration Awards (ARIA) on EU CAP Networkin järjestämä koko EU:n laajuinen hankekilpailu, joka juhlistaa parhaita EU:n maatalous- ja maaseuturahoitusta saaneita hankkeita eri puolilta Eurooppaa. Kilpailu on jatkumoa aiempina vuosina järjestetylle Rural Inspiration Awards (RIA) -hankekilpailulle, joka on järjestetty vuodesta 2019 lähtien.

Agricultural & Rural Inspiration Awards -hankekilpailun tavoitteena on lisätä maatalouden ja maaseudun kehittämisen näkyvyyttä EU:ssa. Kilpailussa on neljä temaattista kategoriaa. Jäsenmaat voivat lähettää jokaiseen kategoriaan kaksi ehdokasta, joiden joukosta valitaan yhteensä 24 finalistia. Lisäksi kaikkien hankkeiden kesken järjestetään yleisöäänestys. Kilpailun voittajat julkistetaan joulukuussa 2024.

Suomi on menestynyt kilpailussa aiempina vuosina hienosti. Viime vuonna kausityövoiman turvannut KoroKausi-hanke voitti Älykäs ja kilpailukykyinen maatalous -sarjan. Lounais-Suomesta finaalissa nähtiin Aikaa on -hanke.

Kaikki kategoriat ja Suomen ehdokkaat:

Smart & Competitive Agriculture

Kategoriaan haetaan hankkeita, jotka edistävät kilpailukykyisen, kestävän ja monipuolisen maatalouden kehittämistä pitkän aikavälin ruokaturvan varmistamiseksi.

AgroTeknoa Jokilaaksoihin (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

AgroTeknoa Jokilaaksoihin on Nivalan kaupungin hallinnoima hanke, joka toimi Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Hanke edisti uuden maatalousteknologian käyttöönottoa sekä tuotti tietoa ja käyttäjäkokemuksia uusista koneista, laitteista ja tuotantomenetelmistä. Lisätietoa hankkeesta löydät AgroTeknon verkkosivustolta.

Laatumarja – Lounais-Suomi tuoremarjan kärkituottajaksi (Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus)

Laatumarja on ProAgria Länsi-Suomen ja Luonnonvarakeskuksen toteuttama hanke, jossa lisättiin marjaelinkeinon elinvoimaisuutta ja tuettiin marjanviljelijöitä marjatuotannon kehittämisessä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Hankkeessa saatiin selville marjojen kasvukuntoon vaikuttavia tekijöitä tiloilla sekä tuotettiin uutta tietoa tunnelikasvatuksen merkityksestä ja mahdollisuuksista yrittäjien tarpeisiin. Lisätietoa hankkeesta löydät ProAgrian sivustolta.

Environmental Protection

Kategoriaan haetaan hankkeita, jotka vahvistavat ympäristönsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta, torjuvat ilmastonmuutosta sekä edistävät vihreää elpymistä.

Avoimet miljööt ja aidot elämykset (Lapin ELY-keskus)

Avoimet miljööt ja aidot elämykset on Leader Pohjoisin Lappi ry:n toteuttama hanke, jossa säilytettiin ja kehitettiin lappilaista maaseudun kulttuurimaisemaa ja rakennusperintöä. Hankkeessa edistettiin myös kylämatkailua, jonka seurauksena hanke konseptoi Lapin Paimenlomat. Kyläläisille järjestettiin työpajoja ja tilaisuuksia, joissa jaettiin tietoa arvokkaista kulttuurimaisemista ja rakennuksista sekä niiden hoitotavoista. Lisätietoa hankkeesta löydät Lapinkeinon verkkosivustolta.

Maatilojen muovit kiertoon (Keski-Suomen ELY-keskus)

Maatilojen muovit kietoon on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) toteuttama hanke, jonka yhteistyökumppaneina toimivat LAB-ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Savo. Hankkeessa kehitettiin taloudellisesti järkeviä toimintatapoja käsitellä ja kuljettaa muovijätettä sekä lisättiin viljelijöiden tietämystä kiertotalouden hyvistä käytänteistä. Lisätietoa hankkeesta löydät JAMKin verkkosivustolta.

Maatilojen muovit kietoon on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) toteuttama hanke, jonka yhteistyökumppaneina toimivat LAB-ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Savo. Hankkeessa kehitettiin taloudellisesti järkeviä toimintatapoja käsitellä ja kuljettaa muovijätettä sekä lisättiin viljelijöiden tietämystä kiertotalouden hyvistä käytänteistä. Lisätietoa hankkeesta löydät JAMKin verkkosivustolta.

Socio-economic Fabric of Rural Areas

Kategoriaan haetaan hankkeita, jotka vahvistavat Euroopan maaseudun taloudellista kestävyyttä, käsittelevät sosiaalisia näkökohtia uudenlaisella tavalla, hyödyntävät digitalisaatiota maatalouden ja maaseutuyhteisöjen parantamiseksi, edistävät maaseudun osallisuutta sekä tukevat maaseudun yrittäjiä ja yrityksiä innovatiivisella tavalla.

SaameDigi (Lapin ELY-keskus)

SamiRoster ry:n toteuttama SaameDigi-hanke vastasi suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisestä aiheutuviin haasteisiin sekä edisti yhdenvertaisuutta. Hankkeessa kehitettiin saamenkielisten ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien palvelujen saavutettavuutta digitalisaation keinoin sekä edistettiin erityisesti ikääntyneen saamelaisväestön digiosaamista. Lisätietoa hankkeesta löydät Maaseutuverkosto.fi:stä.

Mielen tasapainoa työpaikoille (Leader Joutsenten reitti)

Mielen tasapainoa työpaikoille on MIELI Tukitalo mielenterveys ry:n toteuttama hanke, joka vahvisti mielenterveysosaamista työelämässä. Hankkeessa lisättiin mielenterveyden edistämisen osaamista sekä tarjottiin konkreettisia työkaluja työssä jaksamiseen ja työn psyykkisen kuorituksen ennaltaehkäisemiseen Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla. Lisätietoa hankkeesta löydät MIELI ry:n verkkosivustolta.

Mielen tasapainoa työpaikoille on MIELI Tukitalo mielenterveys ry:n toteuttama hanke, joka vahvisti mielenterveysosaamista työelämässä. Hankkeessa lisättiin mielenterveyden edistämisen osaamista sekä tarjottiin konkreettisia työkaluja työssä jaksamiseen ja työn psyykkisen kuorituksen ennaltaehkäisemiseen Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla. Lisätietoa hankkeesta löydät MIELI ry:n verkkosivustolta.

Rural Youth

Kategoriaan haetaan hankkeita, jotka edistävät nuorten osallistumista, tukevat maaseudun osaamisen kehittymistä, elvyttävät maaseutualueita sekä edistävät kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen syntymistä nuorille maaseudulla.