Keskuskauppakamari: Hallituksen ei pidä edistää 3 kk sääntöä nykymuodossaan

Keskuskauppakamari: Teollisuuden tuotantoluvut valavat uskoa kaivattuun suhdannekäänteeseen – tulkinnassa täytyy varoa ylilyöntejä 9.8.2024 09:22:08 EEST | Tiedote

Teollisuuden hyvät tuotantoluvut valavat uskoa Suomen kaivattuun suhdannekäänteeseen, mutta tulkinnassa täytyy varoa ylilyöntejä. Pitkään jatkuneen heikon vaiheen jälkeen kaikilla on kova halu löytää positiivisia merkkejä. Mistään dramaattisesta käänteestä tuskin on vielä kyse, ja kansainvälisen talouden vetoapu vientikysynnälle on toistaiseksi heikkoa. Tilanne kulkee kohti parempaa, mutta pienin askelin, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.