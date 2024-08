Google Pixel -puhelimet laajalla valikoimalla Giganttiin – ”Uudet Pixel 9 -mallit ja Gemini-avustaja näyttävät tietä tekoälyn aikakaudella”

Gigantin telecom-tuotekategorian myyntipäällikkö, Jyri Helistö, on Google Pixel -lanseerauksesta innoissaan. Aiemmin Gigantissa myynnissä olleet, Pixel-puhelinten pienemmät tuote-erät ovat menneet kuumille kiville, ja esimerkiksi Pixel 6a -malli on noussut myydyimpien puhelinten kärkisijoille.

"Kyllä tunnelma on katossa - pääsemme vihdoin tarjoamaan Google Pixel -laitteita suomalaisille laajalla valikoimalla. Googlen brändi puhuttelee, ja Pixel-puhelimet kiteyttävät huippulaatua kilpailukykyiseen hintaan sekä innovatiivisimmat tekoälyominaisuudet. Moni on odottanut uusia Pixel 9 -malleja vesi kielellä, ja on mielenkiintoista kuulla niiden ensimmäisiä testiarvioita. Uskon, että puhelimet tulevat keräämään faneja yli brändirajojen," kuvailee Helistö.

Google Pixel -puhelimia voi kutsua myös puhtaimmaksi Android-kokemukseksi, sillä laite, siru ja ohjelmisto tulevat samalta valmistajalta. Google on sitoutunut tukemaan laitteitaan päivityksillä jopa seitsemän vuoden ajan, mikä lupaa käyttäjälle aikaa ja kehitystä kestävää investointia. Uusien Pixel 9 –mallien* keskiössä on erityisesti Gemini-tekoälyavustaja, joka sulautuu puhelimen kaikkiin toimintoihin.

”Nyt lanseerattavat Pixel 9 -mallit ja Gemini-tekoälyavustaja näyttävät tietä Android-puhelimien uudelle aikakaudelle. Tekoäly tarjoaa lukemattomia tapoja helpottaa arkea, esimerkiksi automatisoimalla päivittäisiä tehtäviä, parantamalla reaaliajassa valokuvia ja videoita, sekä räätälöimällä yksilöllisiä oppimis- ja ajanvietekokemuksia. Tuoreimpien Pixel-mallien kameraominaisuudet itsessään ovat keränneet alan johtavaa mainetta, mikä kiinnostanee ahkerasti kuvaavia kuluttajia”, Helistö arvelee.

Google Pixel -puhelimet ovat tilattavissa Gigantin verkkokaupasta 13.8.2024 alkaen klo 21.00. Puhelimet valikoituine tarvikkeineen saapuvat elokuun myötä myös kaikkiin Gigantin myymälöihin ympäri maan. Kuulokkeita katsastavia kiinnostanevat uudet Pixel Buds Pro 2:et, ja älykellojen ystäviä uunituore Google Pixel Watch 3. Älykellon ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa palautumistason ja kardiokuorman arviointi, millä tavoitellaan entistä parempaa tasapainoa liikunnan ja levon välille.

”Omien Pixel-tuotteiden valinnassa kannattaa hyödyntää henkilökuntamme tietotaitoa. Panostamme Googlen kanssa myyjiemme ympärivuotiseen kouluttautumiseen. Syksyn myötä tulossa on syvempää perehtymistä laitteisiin ja tekoälyominaisuuksiin, sekä kuluttaja- että yrityspuolella”, Helistö valottaa.

*Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Fold ja Pixel 9 Pro XL