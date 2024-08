Bert ja kielletty rakkaus -nuortenromaanin sankari rakastuu netissä

Bert Ljungin asiat sujuvat hyvin! Hänen bändinsä, Heman Hunters, on tehnyt ensimmäisen oikean keikkansa ja harjoittelee kuin hullu. Pian voit jopa kuulla heidän soittavan samaa kappaletta! Erään kerran Bert tapaa netissä salaperäisen tytön, joka on sekä kaunis että hauska. He päättävät tavata oikeassa elämässä. Mutta sitten Bert tekee kauhean löydön – löydön, joka uhkaa tuhota kaiken.

Sören Olsson ja Anders Jacobsson ovat kirjoittaneet Bertin päiväkirjoja vuodesta 1987 lähtien. Serkusten kirjoja on myyty yhteensä jo yli 12 miljoonaa kappaletta n. 25 maassa. Kirjojen pohjalta on tehty elokuva Bert – Viimeinen viaton sekä sankarin nimeä kantava Bert-televisiosarja. Kirjasarjan edellinen suomennettu osa Bertin epätoivokirja (Avain) ilmestyi syksyllä 2022. Storytel on julkaissut nuortenromaanin äänikirjana.



Aikaisemmin ilmestyneistä Bert-romaaneista sanottua:



“Päiväkirjamuotoisista Bert-kirjoista saa vahvan todellisuuden tunteen, sillä Bert listaa niin yksityiskohtaisesti urheilutuntien jalkahien lemun, peiton alla piereskelyn kuin tytöistä unelmoinnin ja suuret haaveetkin, että kirjoja lukiessa on helppo kuvitella tirkistelevänsä oikean pojan elämään. Toinen tärkeä syy suosioon on vitsien karnevalistisuus: niissä varhaisnuoret saavat revitellä juuri niillä alueilla, jotka aikuiset haluaisivat siistiä lapsistaan.”

Paula Havaste, HS, 20.12.1996 (kirjasta Bertin tunnustukset)



teos: Bert ja kielletty rakkaus

alkuteos: Bert och förbjudna kärleken

kirjailijat: Sören Olsson ja Anders Jacobsson

suomennos: Nina Mäki-Kihniä

kustantaja: Avain

ISBN: 9789523045583

sivuja: 320

ilmestymispäivä: 16.8.2024