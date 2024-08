SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman eduskuntaryhmän kesäkokouksessa: Hallituksen on syytä arvioida koko alv-linjansa uudelleen

Lindtman totesi poliittisessa tilannekatsauksessaan, että hallituksen talouslinja on kokenut vararikon.

-Ensimmäisen vuoden saldo on kerrassaan masentava. Positiivisia uutisia Suomesta maailmalle saa hakemalla hakea. Luottoluokittajatkin tekivät johtopäätöksiä ja muuttivat Suomen talousnäkymän negatiiviseksi.

-Suurista puheista huolimatta hallituksen kahden ensimmäisen vuoden budjetti perustuu peräti 25 miljardin velkaantumiselle. Purran juuri valmistunut budjettiesitys jatkaa suurten puheiden, suurten leikkausten ja puuttuvan talouskasvun linjalla. Samalla Purran toisen vuoden budjetti on ilmoitus hallituksen talouslinjan vararikosta.

SDP ja Lindtman ovat erityisen huolissaan suomalaisten ostovoimasta.

-Hallitus on ajanut ahkeran työssäkäyvän suomalaisen arjen tiukoille. Liian tiukoille. Riittävätkö rahat ruokaan? Voiko ostaa uudet kuravaatteet päiväkotiin? Onko varaa maksaa lapsen futisharrastus? Näitä kysymyksiä pohditaan yhä useammassa perheessä kuukausittain. Moni ennen kohtuullisesti pärjännyt elää nyt kädestä suuhun. Sen sijaan, että hallitus yrittäisi auttaa arjen haasteiden kanssa kamppailevia kansalaisia ja pienyrittäjiä, Sen sijaan, että hallitus yrittäisi parantaa suomalaisten ostovoimaa - se heittää ilmaan oikean arvonlisäveropommin, josta uhkaa tulla iso kasvun jarru.

Suomen historian suurin arvonlisäveron kertakorotus tulee voimaan jo tänä syksynä. 1,2 miljardin euron korotus yleiseen arvonlisäveroon näkyy rankasti suomalaisten kukkarossa. Tämän päälle majoituksen, joukkoliikenteen, kulttuurin, liikunnan ja lääkkeiden arvonlisäverokantaan ollaan tekemässä neljän prosenttiyksikön korotus. Moni välttämätön palvelu ja tavara kallistuu, kun valtaosa hallituksen veronkorotuksista siirtyy hintoihin, siis entisestään tiukoilla olevien kuluttajien maksettavaksi.

-Kun hallitus omilla päätöksillään korottaa arjen kustannuksia, vaikeuttaa se samalla entisestään syksyn työmarkkinakierrosta. Palkankorotusvaateissa tulee näkymään tarve turvata palkansaajien ostovoima. Viisas hallitus olisi oppinut keväällä itse aiheuttamastaan työmarkkinakaaoksesta, Lindtman muistuttaa.

SDP:n pj:n mukaan hallituksen on syytä arvioida koko arvonlisäverolinjansa uudelleen. Lindtman esittää kolmen kohdan konkreettisen paketin hallituksen käyttöön:

-Ensin, lykätkää yleisen arvonlisäveron jättikorotus. Toiseksi, unohtakaa 10 prosentin arvonlisäverokannan eli lääkkeiden, kirjojen, kulttuurin, liikunnan, majoituksen ja joukkoliikenteen verokantojen korottaminen 14 prosenttiin. Ja kolmanneksi, tukekaa pienyrittäjiä nostamalla arvonlisävelvollisuuden alarajaa 30 000 euroon.

SDP on vaihtoehdoissaan johdonmukaisesti esittänyt matalampaa verotusta pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja eläkeläisille.

-Me haluamme turvata suomalaisten ostovoimaa, Lindtman linjaa.

Antti Lindtmanin puhe kokonaisuudessaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa 14.8.

(muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Hyvät sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenet ja kokouksen seuraajat!

On erityisen upeaa olla Rovaniemellä, Johannan ja Mikkelin kotikentällä, pitämässä kesäkokoustamme. Tiedättekö miksi? Meistä monet, minä mukaan lukien, olemme saaneet mahdollisuuden nauttia Lapin ihmisistä ja luonnosta joka vuosi, mutta ainakaan kolmeen vuosikymmeneen sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ei ole täällä kokoustanut koko joukolla - jo oli siis aikakin tulla Napapiirin rajalle, Lapin pääkaupunkiin.

Täällä Lapissa SDP:n kannatuskehitys on enemmän kuin mielenkiintoinen. 2015 vaaleissa kannatus oli karvan alle 11 %, 2019 vaaleissa jo yli 13 % ja 2023 vaaleissa jo yli 18 %. Tästä upeasta kehityksestä kiitos kuuluu isolle joukolle aktiividemareita ja tietysti myös Sinulle Johanna, joka olet vienyt eteenpäin Lapin asiaa, satoi tai paistoi. Nyt olemme täällä isolla joukolla katsomassa ja kuuntelemassa mitä voimme teiltä oppia. Meillä on pitkään ollut yksi kansanedustaja Lapista, mutta tällä uralla tavoittelemme seuraavissa eduskuntavaaleissa tosissaan jo kahta kansanedustajaa.

Rovaniemi on tunnettu Lapin keskuskaupunkina ja tietysti paikkana, johon tullaan ympäri maailmaa katsomaan joulupukkia. Mutta täällä on paljon muutakin. Moni tuntee kaupungin Jari Tervon kirjojen tarinoista. Etenkin vanhemmalle kansalle hotelli-ravintola Pohjanhovi on legendaarinen paikka. Ja urheiluväki taatusti tuntee Rovaniemen Palloseuran, Ounasvaaran Hiihtoseuran, Rovaniemen Kiekon ja Rovaniemen Reippaan. Politiikan puolella pohjoisen merkitys kasvaa koko ajan, kun geopolitiikka laskeutuu napapiirillä ja pohjoiseen.

Kiitos, että saimme tulla tänne näihin upeisiin puitteisiin!

Hyvät ystävät,

Vaikka olemme iloisissa kesätunnelmissa täällä kauniissa Lapin pääkaupungissa, emme voi sulkea silmiämme siltä, mitä lähialueillamme tapahtuu.

Euroopan rajoilla tykit jylisevät, panssarivaunut vyöryvät ja sotilaat kaivavat juoksuhautoja. Levottomuus, konfliktit ja sota ovat tulleet kynnyksellemme. Ukrainassa Venäjän käynnistämää laitonta hyökkäyssotaa käydään jo kolmatta vuotta. Tänäänkin on tärkeä sanoa selkeästi, että tulemme johdonmukaisesti ja ilman varauksia Ukrainan kansaa ja sen oikeutettua taistelua vapautensa ja riippumattomuutensa puolueista. Vain Venäjän sotilassaappaiden vetäytyminen Ukrainasta voi avata tien kestävään ja oikeudenmukaiseen rauhaan.

Ukrainan tuen kanssa ei ole varaa haparoida EU-tasolla, eikä Suomessa. Samalla, kun tuemme Ukrainaa, pitää Venäjä laittaa ahtaammalle. Pakotteiden kiristämistä pitää jatkaa ja pakotteiden kiertämiseen puuttua tehokkaasti. Rahan virtaaminen Euroopasta Putinin sotakassaan pitää saada tyrehtymään.

Tilanne Lähi-idässä on tulehtunut ja eskalaation riski kasvaa. Raa’at ja kaoottiset taistelut Gazassa ovat jatkuneet jo 10 kuukautta.

Viime viikolla Israel teki iskun kouluun Pohjois-Gazassa. Kouluun, josta kodeistaan paenneet ihmiset hakivat turvaa. Israelin asevoimien mukaan sen pommittamassa koulussa oli Hamasin komentokeskus. AFP:n tietojen mukaan kouluiskussa surmansa sai arviolta 100 ihmistä, suurin osa naisia, lapsia ja vanhuksia. Monet jäivät loukkuun palavaan rakennukseen.

Kymmenet tuhannet ihmiset ovat menettäneet henkensä lähes vuoden kestäneiden veristen taisteluiden seurauksena. Hamasin terroristihyökkäys lokakuussa vuosi sitten oli julma ja ansaitsee täyden tuomion ja halveksunnan. Samalla on sanottava, että Israelin armeijan toimet erityisesti Gazan alueella ovat täysin suhteettomia eivätkä enää mitenkään hyväksyttäviä. Kansainvälistä oikeutta on aina noudatettava ja sotarikoksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen.

Viattomat siviilit ovat nyt kärsijöinä ja kymmeniä tuhansia on näissä iskuissa menettänyt henkensä. Israel on tehnyt kesän aikana uudelleen lukuisia hyökkäyksiä Gazan alueella - nyt myös kouluihin ja uudelleen muun muassa sairaaloihin sekä muuhun siviili-infrastruktuuriin. Siviilien kärsimys alueella on saatava loppumaan ja humanitäärinen apu saatava perille sitä kipeästi tarvitseville ihmisille.

Myös meillä Eurooppana ja Suomena on vastuu toimia sen hyväksi, että veren vuodattaminen loppuu ja viattomien siviilien ahdinkoon löydetään ratkaisut. Suomen yhdessä muiden EU-maiden kanssa pitää tehdä osansa tulitauon, panttivankien vapauttamisen ja rauhanpyrkimysten edistämiseksi. Vain aidosti hyväksymällä kahden valtion malli - Israelin oikeus turvallisiin rajoihin ja palestiinalaisten oikeus elää myös turvallisesti omassa kansainvälisesti tunnustetussa maassaan, voi kestävästi lopettaa riidat ja vihan kylvön. Emme siis voi jäädä seuraamaan sivusta. Tulitauko tarvitaan nyt, ja Israelin pitää lopettaa siviileihin kohdistuva väkivalta.

Bästä vänner,

Svåra och instabila tider kräver ett mer enat Europa. Ett Europa där varje medlemsland är förpliktat att respektera människovärde och mänskliga rättigheter samt värderingar som frihet, jämlikhet och rättsstatens principer. Världen är i gungning, och då behövs ett stabilt ledarskap från Europa.

Valitettavasti Euroopan unionissa kaikki eivät ole sitoutuneet näihin arvoihin. Kesä on jo osoittanut, että EU:n tuoreen puheenjohtajamaan Unkarin pääministeri Orban ei aio pelata yhteisten pelisääntöjen mukaan. Vain viikkoja Unkarin puheenjohtajuuden alkamisesta Orban matkusti omin päin niin sanotulle ”rauhanmatkalle” tapaamaan Ukrainan hirmuteoista vastuussa olevaa diktaattoria Putinia. Ilman lupaa EU:lta, vastoin yhdessä sovittua.

Orbanin aikana Unkari on ottanut harppauksia menneisyyteen. Oikeusvaltioperiaate horjuu, kun vapaan median toimintaa on rajoitettu, oikeuslaitos otettu talutusnuoraan ja oppositio painettu kyseenalaisin keinoin ahtaalle. Ihmisoikeudet ovat vain sanoja paperilla, kun vähemmistöjen oikeuksia heikennetään.

Kaikki ne asiat, joista etukäteen varoitimme, ovat toteutuneet jopa pelättyä pahempina. Pahoittelen sitä, ettei hallituksemme viime keväänä ottanut vastaan viestiäni Unkarin EU-puheenjohtajuuden peruuttamisesta. Tänään jokaisen on helppo nähdä, että Unkari käyttää puheenjohtajuutta omien poliittisten tavoitteidensa ajamiseen - juuri kuten aiemmin varoitimme. On helppo todeta, että Unkaria ei olisi pitänyt päästää EU:n puheenjohtajanuijan varteen. Oli Suomelta ja pääministeri Orpolta paha virhe, että hallitus ei lähtenyt vaatimaan Unkarin puheenjohtajuuskauden ohittamista. Jos Suomi olisi ollut tässä asiassa aktiivinen ja vaatinut EU:ssa päättäväisiä toimia, Suomen asema olisi nyt vahvempi ja Unkarin liikkumavara pienempi.

Hyvät ystävät,

Unionin seuraavaa viittä vuotta muovataan parhaillaan Brysselissä. Turvallisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen ja koko Euroopan kilpailukyvystä huolehtiminen ovat pienelle pohjoisen maalle erityisen tärkeitä asioita. Suomen pitää olla vaikuttamassa aktiivisesti EU-tason ratkaisuihin, jotta ne palvelevat Suomen etua. Valitettavasti näyttää siltä, että hallitus on jäänyt EU-politiikassa perussuomalaisten panttivangiksi. Kokoomuksella on kyllä ulkopolitiikassa täydellinen värisuora, mutta toiminta-ajatuksen puutteessa Suomea uhkaa riski jäädä todellisista EU-päätöksentekoon pöydistä syrjään. Meille tarjotaan nyt - ei aktiivisen vaikuttajan roolia, vaan sivustahuutajan kuoropaikkaa.

EU:n turvallisuuden ja varautumisen parantaminen vaatii uusia työkaluja, lisää yhteistyötä ja enemmän resursseja. Komission johtoon jatkokaudelle valitun eurokokoomuksen Von der Leyenin viesti on ollut selvä. EU:n kilpailukyvyn turvaaminen, siis tärkeiden investointien saaminen Eurooppaan, vaatii sekin uusia työkaluja, uutta investointirahastoa.

Kyllä. Kysymyksessä on juuri se investointityökalu, jota Elinkeinoelämän keskusliitto on esittänyt, ja se sama rahasto, jota sosialidemokraatit ovat asettuneet kannattamaan Suomessa ja Euroopassa, jotta pärjäämme kovassa kilpailussa uusista työpaikoista erityisesti amerikkalaisen rahan kanssa.

Ja sama investointirahasto, jota Purra-Orpon hallitus niin tiukasti ja puhdasoppisesti vastusti koko kevään. Sieltä se investointirahasto nyt kuitenkin tulee. Koko kevät ja kesä hukattiin, eikä vaikutettu siihen, minkälainen rahastosta muotoutuu. Hoettiin EI, EI ja EI, ja nyt se kostautuu. Suomelta puuttuvat nyt pahemman kerran omat esitykset, millaiset säännöt olisivat suomalaisten yritysten, suomalaisten investointien ja suomalaisten työpaikkojen kannaltaan parhaat.

Komission puheenjohtaja Von der Leyen ilmaisi heinäkuussa myös vahvan tuen Suomelle Venäjän rajahäirintää ja hybriditoimintaa vastaan. Suomen itäraja on myös koko EU:n itäraja ja siksikin on tärkeää, että komissiossa on ymmärrystä rajaturvallisuutemme vahvistamisen vaatimille uusille työkaluille. Vihamielisten valtioiden hybridivaikuttaminen on kasvava ilmiö, jonka loppuminen ei valitettavasti ole näköpiirissä. Me Suomessa olemme kokeneet tämän hyvin konkreettisesti, hyvin omakohtaisesti. Jäsenvaltion ei pitäisi jäädä yksin tällaisen asian kanssa ja siksi onkin hyvä, että komissio valmistelee yhteisiä unionin laajuisia työkaluja hybridiuhkien torjuntaan.

Hyvät ystävät,

Valtaan päästyään Purran-Orpon hallitus ilmoitti, että velkaantuminen loppuu ja velkalaiva kääntyy, kun vain sormia napsautetaan. Uusia työpaikkoja syntyy 100 000, ja keneltäkään ei vaadita kohtuuttomia, kun talous laitetaan kuntoon.

Lupaukset ja todellisuus eivät kuitenkaan kohtaa millään tavalla. Hallituksen kahden ensimmäisen vuoden budjettilinjaukset ovat nyt tiedossa, ja eihän tämä hyvältä näytä. Hallituksen ensimmäisen vuoden saldo on kerrassaan masentava. Positiivisia uutisia Suomesta maailmalle saa hakemalla hakea. Luottoluokittajatkin tekivät johtopäätöksiä ja muuttivat Suomen talousnäkymän negatiiviseksi.

Velkaantuminen ei ole loppunut. Suurista puheista huolimatta hallituksen kahden ensimmäisen vuoden budjetti perustuu peräti 25 miljardin velkaantumiselle. Purran juuri valmistunut budjettiesitys jatkaa suurten puheiden, suurten leikkausten ja puuttuvan talouskasvun linjalla. Samalla Purran toisen vuoden budjetti on ilmoitus hallituksen talouslinjan vararikosta.

Sopeutuksesta kaksi miljardia euroa piti hoitaa niillä sadalla tuhannella uudella työpaikalla. Uusia työpaikkoja ei ole lähelläkään luvattua lukemaa, niitä ei ole edes yhden yhtä. Hallituksen saldo on lähes 40 000 työpaikkaa miinuksella.

Luvattujen työpaikkojen sijaan tuli Euroopan kolmanneksi korkein työttömyys. Kuulitte aivan oikein, tämän hallituksen aikana Suomen työttömyys on noussut Euroopan kolmanneksi korkeimmaksi. Työttömyyden kasvuvauhti on ollut hirmuinen, Euroopan toiseksi nopein heti Liettuan jälkeen.

Kohtuuttomaan tilanteeseen on joutunut aivan liian moni suomalainen. Pienituloisten määrä kasvaa tänä vuonna lähes 70 000 henkilöllä sosiaaliturvaleikkausten vuoksi. Peräti 17 000 lasta lisää ajetaan köyhyyteen, ja satatuhatta ihmistä lisää toimeentulotuen varaan. Sen sijaan, että hallitus keskittyy hakemaan syyllisiä heikkoon talous- ja työllisyyskehitykseen milloin EU:sta, milloin suhdanteista ja milloin aiemmista päättäjistä, pitäisi sen tunnustaa tosiasiat ja ottaa vastuu omien onnettomien päätöstensä tuloksista. Kun kaksi budjettiesitystä on jo valmiina, olisiko Purran-Orpon aika ottaa omaa vastuuta ja lopettaa Sanna Marinin syyllistäminen?

Maalitolppia ei voi siirtää loputtomasti kauemmaksi hokemalla: “kun kasvu käynnistyy, sitten hallituksen toimet tepsivät”. Entä jos kasvu ei käynnistykään, koska hallituksen politiikka on yksinkertaisesti väärää?

Viestini hallitukselle on: ottakaa vastuu, tehkää johtopäätökset, muuttakaa kurssia. Hallituksen talouslinja ei yksinkertaisesti vain toimi. Kaikki muut sen tuntuvat jo näkevän, luottoluokittajia myöten.

Regeringen: ta ansvar, dra slutsatser, ändra kurs. Regeringens ekonomiska linje fungerar helt enkelt inte. Alla andra verkar redan se det.

Hyvät ystävät,

Kun viime viikolla lapset palasivat kouluun, oli monella pieni- ja keskituloisen perheen lapsella vähemmän kerrottavaa kesälomaltaan. Perheet joutuivat nipistämään kesän matkoista, retkistä ja aktiviteeteistä. Rahaa ei yksinkertaisesti ole.

Hallitus on ajanut ahkeran työssäkäyvän suomalaisen arjen tiukoille. Liian tiukoille. Riittävätkö rahat ruokaan? Voiko ostaa uudet kuravaatteet päiväkotiin? Onko varaa maksaa lapsen futisharrastus? Näitä kysymyksiä pohditaan yhä useammassa perheessä kuukausittain. Moni ennen kohtuullisesti pärjännyt elää nyt kädestä suuhun.

Sen sijaan, että hallitus yrittäisi auttaa arjen haasteiden kanssa kamppailevia kansalaisia ja pienyrittäjiä, Sen sijaan, että hallitus yrittäisi parantaa suomalaisten ostovoimaa - se heittää ilmaan oikean arvonlisäveropommin, josta uhkaa tulla iso kasvun jarru.

Suomen historian suurin arvonlisäveron kertakorotus tulee voimaan jo tänä syksynä. 1,2 miljardin euron korotus yleiseen arvonlisäveroon näkyy rankasti suomalaisten kukkarossa.

Tämän päälle majoituksen, joukkoliikenteen, kulttuurin, liikunnan ja lääkkeiden arvonlisäverokantaan ollaan tekemässä neljän prosenttiyksikön korotus. Vero nousee näin suhteellisesti 40 prosenttia, kun aiempi 10 prosentin arvonlisäverokanta nousee 14 prosenttiin.

Moni välttämätön palvelu ja tavara kallistuu, kun valtaosa hallituksen veronkorotuksista siirtyy hintoihin, siis entisestään tiukoilla olevien kuluttajien maksettavaksi.

Kun hallitus omilla päätöksillään korottaa arjen kustannuksia, vaikeuttaa se samalla entisestään syksyn työmarkkinakierrosta. Palkankorotusvaateissa tulee näkymään tarve turvata palkansaajien ostovoima. Viisas hallitus olisi oppinut keväällä itse aiheuttamastaan työmarkkinakaaoksesta.

Hyvä ystävät,

Ihmisten ostovoiman heikentyminen ja kustannusten kasvu ovat ajaneet monen pienyrittäjän ahtaalle. Yhtälö on lähes mahdoton: nostaako hintoja vai tinkiä omasta pienestä palkasta? Joissain tapauksissa ainoaksi vaihtoehdoksi jää laittaa lappu luukulle.

Elinkeinoelämän tahtoa ja tavoitteita toteuttava hallitus näyttää unohtavan pien- ja yksinyrittäjät. Siis ne yli 200 000 suomalaista, jotka yritystoiminnan kautta yrittävät elättää itsensä ja perheensä.

Sen sijaan, että pienyrittäjiä tuettaisiin, lataa hallitus kasan lisäkustannuksia heidän harteilleen. Yleisen arvonlisäveron jättikorotus yhdistettynä alarajahuojennuksen poistoon on myrkyllinen yhdistelmä. Pienyrittäjien hätähuudot ovat kaikuneet kuuroille korville.

Hallituksen on syytä arvioida koko arvonlisäverolinjansa uudelleen.

Tässä kolmen kohdan konkreettinen paketti hallitukselle vapaasti käytettäväksi:

Ensin, lykätkää yleisen arvonlisäveron jättikorotus. Toiseksi, unohtakaa 10 prosentin arvonlisäverokannan eli niiden lääkkeiden, kirjojen, kulttuurin, liikunnan, majoituksen ja joukkoliikenteen verokantojen korottaminen 14 prosenttiin. Ja kolmanneksi, tukekaa pienyrittäjiä nostamalla arvonlisävelvollisuuden alarajaa 30 000 euroon.

SDP on vaihtoehdoissaan johdonmukaisesti esittänyt matalampaa verotusta pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja eläkeläisille. Me haluamme turvata suomalaisten ostovoimaa.

Hyvät ystävät,

Suomea vaivaa siis krooninen tulojen ja menojen epätasapaino, pitkäaikainen kestävyysvaje. Suomen harventuminen ja harmaantuminen vain lisäävät vaikeuskerrointa.

Viime viikolla peruskoulun aloitti itsenäisen Suomen historian pienin ikäluokka ja syntyvyys on alhaisimmalla tasolla koko mittaushistorian aikana. Harvoja valopilkkuja on ollut Suomen viime vuosien hyvä vetovoima: ihmisiä on tullut ulkomailta ennätysmäärin Suomeen työskentelemään ja rakentamaan yhteiskuntaamme.

Nyt tämäkin hyvä kehitys uhkaa tyrehtyä. Kasvu näyttää kääntyvän alamäeksi. Hallituksen rasismikohu, kiristykset maahanmuuttoon ja muukalaiskammon lietsominen tekevät tehtävänsä.

Vain vuodessa - siis vain vuodessa - on Purran-Orpon hallitus onnistunut tekemään tuhoa, jonka korjaamiseen ei taida yksi vaalikausi enää riittää. Suomen houkuttelevuus kansainvälisen työvoiman silmissä on tippunut kolmanneksi viimeiseksi. Enää vain Turkki ja Kuwait jäävät Suomen taakse 53 maan vertailussa.

Uunituoreen tekniikan alan osaajille suunnatun kyselytutkimuksen tulokset puhuvat samaa kieltä. Yhdeksän kymmenestä ulkomaalaisesta osaajasta pitää Suomen maahanmuuttokeskustelua huolestuttavana ja kahdeksan kymmenestä on sitä mieltä, että Suomi on tulevaisuudessa vähemmän houkutteleva kuin nyt.

Hyvä ystävät,

Kun Suomen maine on vain vuodessa saatu tahrittua näin pahasti, ei voi kuin ihmetellä, että hallituksella on putkessa vielä lisää työperäistä maahanmuuttoa haittaavaa lainsäädäntöä.

Nyt lausuntokierroksella oleva “kolme kuukautta ja ulos maasta” -laki on saanut murskaavaa palautetta. Samaan huolestuttavaan suuntaan vievät myös suunnitelmat kiristää kansalaisuuden ja pysyvän oleskeluluvan saamista.

Tahtipuikko näyttää tässäkin asiassa siirtyneen kokoomukselta perussuomalaisille. Annetaan juniorikumppanin temmeltää, kunhan hallitus pysyy kasassa ja kokoomus pääministeripuolueena.

Haluamme auttaa hallitusta, jotta se ei jäisi pysyvästi perussuomalaisten kiristysotteeseen. Tarjoamme hallitukselle viiden kohdan pakettia, jolla vältetään työperäisen maahanmuuton syöksy. Vältetään Suomen maakuvan tärveltyminen. Ja vältetään leikkauskierteen syventyminen.

Aluksi hallituksen on hyllytettävä ”kolme kuukautta ja ulos maasta” -laki sekä peruttava kiristykset kansalaisuuteen ja pysyvään oleskelulupaan.

Toiseksi, nopeutetaan maahanmuuttoprosessia. Annetaan kahden viikon palvelulupaus ja laitetaan stoppi pitkille jonoille.

Kolmanneksi, solmitaan kahdenvälisiä sopimuksia kohdemaiden kanssa Suomen tarvitsemien osaajien houkuttelemiseksi.

Neljänneksi, kehitetään edelleen avainhenkilöverotusta ulkomaalaisten osaajien houkuttelemiseksi.

Ja viimeisenä, otetaan käyttöön työnhakuviisumi, jotta Suomeen on houkuttelevampi tulla ja helpompi työllistyä.

Työperäisen maahanmuuton jatkuminen on Suomelle miljardiluokan kysymys. Jos senkin kanssa onnistutaan tyrimään, jatkuvat leikkaustalkoot yhä voimakkaampina.

Hyvät ystävät,

Hallituksen hyvinvointiyhteiskunnan purkutalkoot iskevät erityisellä voimalla julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hyvinvointialueet ajetaan täysin tekemättömään paikkaan, kun samalla yksityisen terveysbisneksen taseita paisutetaan peräti puolella miljardilla eurolla veronmaksajien piikkiin.

Asiakkaita ei julkisen terveydenhuollon jonoista ohjaudu yksityiselle puolelle sen vuoksi, että yksityiset saavat nostaa toimistomaksujaan, mutta sinne päädytään kyllä pakon edessä, kun hoitoonpääsyä julkisessa terveydenhoidossa pidennetään kuukausien mittaiseksi romuttamalla hoitotakuu.

Kun palveluiden saavutettavuudesta pitäisi huolehtia, suunnittelee hallitus sairaaloiden ja päivystysten alasajoa. Tästä kansalaisten palveluiden ja turvallisuuden heikentämisestä on saatu esimakua erityisesti täällä Lapissa: sen sijaan, että annettaisiin hyvinvointialueiden itse päättää parhaasta tavasta tuottaa palvelut ja tehdä toimivaa työnjakoa sairaaloiden välillä, sanellaan ratkaisut Helsingistä. Tämä vanhakantainen keskusjohtoisuus ei todellakaan ollut sote-uudistuksen tarkoitus - vaan päinvastoin alueiden elinvoiman vapauttaminen ja tukeminen. On selvää, että alueiden omat päättäjät tuntevat väestönsä tarpeet paremmin kuin hallituksen leikkauksia tehtaileva saunaseura.

Ensiapuna hyvinvointialueiden äärimmäiseen kiperään tilanteeseen hallituksen pitää ensimmäiseksi luopua rajuista rahoitusleikkauksista sekä pidentää hyvinvointialueiden alijäämän kattamisaikaa. Lisäksi matkakustannusten rahoitus tulee siirtää Kelalta hyvinvointialueille ja etsiä keinot suitsia äärimmäisen kalliin vuokratyövoiman käyttämistä. Erityisesti syytä olisi luopua myös työntekijöiden sairaussakon säätämisestä, mikä osaltaan uhkaa lisätä sairastavuutta ja poissaoloja työpaikoilla ja lisätä entisestään kuormaa hyvinvointialueilla.

SDP on esittänyt näitä nopeavaikutteisia lääkkeitä hyvinvointialueiden kriisiin jo pitkään. Ne auttaisivat tilannetta merkittävästi tässä ja nyt, mutta tulevaisuudessa tarvitaan paljon lisää keinoja, kun väestö edelleen ikääntyy, palvelutarpeet lisääntyvät ja työvoiman saatavuus heikkenee.

Kaikkien puolueiden yhteisenä haasteena tulisi olla näiden keinojen etsiminen. Keinojen, joilla turvataan hyvinvointialueiden toimintaedellytykset, varmistetaan laadukas hoito ja hoiva sekä vauhditetaan ihmisten hoitoonpääsyä. Hallitukselta ei ole toistaiseksi kuultu minkäänlaisia ratkaisuja näihin valtaviin tulevaisuuden ongelmiin. SDP ei aio nostaa käsiä pystyyn tämänkään haasteen edessä.

Hyvät ystävät,

Suomalaiset eivät halua tämän hallituksen politiikkaa. Suomalaiset eivät hyväksy tämän hallituksen pettämiä lupauksia, eivätkä arvosta sen aikaansaamia onnettomia tuloksia.

Suomalaiset ja SDP ovat samalla linjalla. SDP on johtava vaihtoehto näköalattomalle ja sisäänpäin kääntyvälle kurssille, jolle oikeistohallitus maata pakottaa.

Me sanomme, että nyt riittää. On aika kääntää suunta yhdessä. Me aloitamme määrätietoisen työn keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi ja paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Haluamme palauttaa toivon politiikkaan. Luoda jälleen näköalaa kasvulle ja kehitykselle.

Oikeistohallituksen tiimalasi on valunut tyhjiin. Näytöt on annettu ja kevyeksi havaittu. On muutoksen aika.