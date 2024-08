SuPerin Inberg HUS:n muutosneuvotteluista: Hoitotyöstä ei saa säästää missään tilanteessa

SuPerin Paavola: Terveydenhuollon kriisi ratkeaa vain puuttumalla vanhustenhoidon ongelmiin 12.6.2024 09:04:11 EEST | Tiedote

Helsingin Sanomien tuoreen kyselyn mukaan vanhustenhoidon ongelmat heijastuvat laajasti koko terveydenhuoltojärjestelmään (HS 6.9.2024). – Ilmiö ei ole uusi, eikä kriisiin ole ajauduttu yllättäen. SuPer on varoittanut vanhustenhoidon alasajon seurauksista jo kauan. Ratkaisu vanhustenhoidon, ja sitä kautta koko terveydenhuollon kriisiin on yksinkertainen: Hoitopaikkojen määrää tulee lisätä, ei vähentää. Riittävä koulutetun hoitohenkilöstön määrä on turvattava parantamalla palkkausta ja työoloja sekä selkeyttämällä työnjakoa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo. – Alan veto- ja pitovoimaa on parannettava merkittävästi.