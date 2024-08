PHH Group lanseeraa uuden komissiomallin Marketplace-alustalleen. Uudistuksen tavoitteena on olla kannattavin Marketplace-alusta.

Uutta komissiomallia valmisteltiin useiden kuukausien ajan. Tämä on yksi tärkeimmistä hankkeista, joita PHH Group Marketplace on toteuttanut viime vuosina. Sillä on useita keskeisiä tavoitteita, joissa keskitytään myyjien ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen.

”Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea tehdä alustastamme Suomen ja Baltian paras Marketplace-alusta. Alemmat komissiot antavat myyjille paremman mahdollisuuden olla kilpailukykyisiä, myydä enemmän ja ansaita enemmän. Ja kun otetaan huomioon myyjille tarjottavat palvelut ja mahdollisuudet Marketplace-alustalla, voin luottavaisin mielin sanoa, että Marketplace-alustamme on tällä hetkellä paras ja edullisin paikka myydä verkossa Suomessa ja Baltiassa.”, sanoo Jakub Stefański, Head of PHH Group Marketplace.

Uudistuksen toisena tavoitteena on vastata asiakkaiden tarpeisiin laajentamalla tuotevalikoimaa ja tarjoamalla korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.

”Haluamme, että kaikki asiakkaat löytävät etsimänsä tuotteet verkkokaupastamme, etsivätpä he sitten edullisia tuotteita tai premium-brändejä. Tärkein tavoitteemme on tarjota kaikille asiakkaillemme paras ostokokemus - niin valikoiman, hintojen kuin toimituksenkin osalta.”, Stefański sanoo.

”Olemme ottaneet käyttöön uuden menetelmän komissioiden laskemiseksi. Syyskuun 1. päivästä alkaen komission määrä vaihtelee tuotteen hinnan mukaan. Esimerkiksi kellojen kategoriassa provisio oli aiemmin 15 prosenttia, ja nyt se on alennettu 10 prosenttiin, mutta jos tuote maksaa yli 500 euroa, siitä peritään vain 5 prosentin provisio. Toivomme, että nämä uudistukset kannustavat myyjiä tarjoamaan enemmän premium-brändejä PHH Group Marketplace-alustalla ja saamme siten täytettyä asiakkaiden tarpeet”, Stefański sanoo.

Komissiot lasketaan automaattisesti uudelleen PHH Group Marketplace-alustalla niin, että myyjät eivät joudu tekemään mitään ylimääräisiä toimenpiteitä. Kaikkien tuotekategorioiden komissiot julkaistaan myyjien kauppiasjärjestelmässä ja ne ovat julkisesti saatavilla verkossa - lopullinen komissiomalli julkaistaan täällä.