Katsaus kesän 2024 Pohjois-Karjalan levätilanteeseen

Valtakunnallinen leväseuranta on edelleen käynnissä Pohjois-Karjalassa ja se jatkuu syyskuun loppuun asti. Kuluvalla viikolla sinilevää on havaittu Pohjois-Karjalan sinileväseurannan havaintoasemista ainoastaan Kiteenjärven Postirannan uimarannalla. Myös yksittäisiä kansalaisten havaintoja on kirjattu vesi.fi –­sivustolle. Valtakunnallisen sinileväseurannan ja kansalaisten lähettämien havaintojen mukaan sinilevämäärät ovat olleet vähäisiä.

Tavallisesti leväkukintoja havaitaan eniten heinä-elokuussa pintavesien ollessa lämpiminä. Sinilevää voi kuitenkin esiintyä myös myöhään syksyllä, etenkin jos säät py­syvät lämpiminä.

Pintavesien lämpötilat (ymparisto.fi) olivat 15.8. Pielisellä (Nurmes) 19,4 astetta ja Pielisjoella (Joensuu) 20,4 astetta. Lämpötilat ovat noin 2–3 astetta lämpimämpiä pitkän ajan keskiarvoon verrattuna.

Kuluvan kesän havainnoista

Kesän aikana valtakunnallisen sinileväseurannan havaintoasemilla sinilevää on tähän mennessä havaittu Höytiäisellä, Ilomantsinjärvellä, Pielisellä, Orivedellä, Herajärvellä, Suuri-Onkamolla, Pyhäjärvellä sekä Kiteenjärvellä. Suurin osa näistä havainnoista on painottunut keskikesälle, ja ne ovat koskeneet suurilta osin vähäistä määrää sinilevää. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen sinileväseurantataulukosta (jarviwiki.fi) voi tarkastella kuluvan kesän viikoittaisia havaintoja tarkemmin.

Kansalaisten ilmoittamien sinilevähavaintojen määrä oli suurin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Edellisiin vuosiin verrattuna havaintoja on ilmoitettu runsaammin eri puolilta Pohjois-Karjalaa Järvi-meriwiki –palveluun sekä ELY-keskukselle. Jokainen voi tallentaa ja tarkastella tietoja järvien sinilevätilanteesta, sekä muista järvikohtaisista havainnoista Järvi-meriwiki-palvelun havaintolähetti-sovelluksen kautta. Myös havainnot sinilevättömästä vedestä ovat tärkeitä. Sinilevätilannetta voi myös seurata Ympäristöhallinnon TARKKA-palvelun satelliittikuvien kautta.

Jos sinulla on mielenkiintoa ryhtyä seuraamaan ja raportoimaan viikoittaista levätilannetta uudella paikalla ensi kesänä, voit olla yhteydessä tiedotteen lopussa oleviin yhteyshenkilöihin. Seurantaan annetaan ohjeistus.

Sinilevät voivat olla terveydelle haitallisia

Sinilevää sisältävän veden käyttöä on vältettävä, koska sinileväkukinnat voivat olla myrkyllisiä. Sinilevät tuottavat monia yhdisteitä, kuten hermo- tai maksamyrkkyjä, jotka voivat olla haitallisia ja aiheuttaa oireita. Etenkin lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä, eikä sinileväistä vettä tule käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä.

Sinilevää vai muuta levää?

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta ja rannalla voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsaampi määrä sinilevää voi muodostaa tyynellä ilmalla veteen levälauttoja ja levää kasautuu rantaveteen.

Keppi- ja lasitestillä voi arvioida, onko kyseessä sinilevä vai jokin muu levä. Jos levämassa hajoaa kepin kosketuksesta, kyseessä on todennäköisesti sinilevää. Jos massa jää keppiin kiinni roikkumaan, kyseessä on todennäköisesti jokin rihmamainen levä. Levämassaa voi myös laittaa vesilasiin ja antaa sen seistä noin tunnin. Jos levämassa nousee astiassa vedenpinnalle, kyseessä on todennäköisesti sinilevä.

Sinilevähavainnon voi todentaa täysin varmaksi vain mikroskooppitutkimuksella. Sinilevistä voi tiedustella vielä elokuun ajan arkisin klo. 9.00–14.00 välillä ELY-keskuksen leväpuhelimesta numerosta 0295 026 033.

Sinilevätilanteesta tiedottaminen

Valtakunnallista sinilevätilannetta seurataan 27. kesää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden yhteistyönä. Koulutetut havaitsijat tekevät havainnot vakiokohteissa silmämääräisesti viikoittain tiistain–keskiviikon aikana kesä–syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta.

Sinilevätilannetiedot kootaan Järvi-meriwikiin sinilevätilannesivuille. Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee sinileväkatsauksia tarpeen mukaan torstaisin kesä–syyskuussa.