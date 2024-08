Kanta-Hämeen hyvinvointialueen lainanottovaltuutta on muutettu

Valtioneuvosto on muuttanut Oma Hämeen lainanottovaltuutta. Hyvinvointialue on hakenut laskennallista lainanottovaltuuden muutosta vuokravastuiden takia. Vuokravastuut liittyvät hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmaan ja sen kiinteistöjärjestelyihin. Hyvinvointialue ei tarvitse, eikä aio nostaa lainaa kiinteistöjärjestelyjä varten. Todellisuudessa kiinteistöjärjestelyillä hyvinvointialueen vuokravastuut kokonaisuutena laskevat ja rahoitusasema vahvistuu.

– Lainsäädäntö velvoittaa hakemaan lainanottovaltuutta tietyissä kiinteistö- ja vuokrasopimusjärjestelyissä. Lainanottovaltuus on monimutkainen asia, mutta on tärkeätä ymmärtää, että tämä muutos itse asiassa vahvistaa hyvinvointialueen taloudellista asemaa, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.

Nykyisen lainsäädännön mukaan hyvinvointialueiden on kirjattava investointeja vastaavat sopimukset osaksi investointisuunnitelmaa. Investointeja vastaavat sopimukset vaikuttavat välillisesti hyvinvointialueen talouteen, koska kyseessä on puhtaasti laskennallinen investointierä. Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle myönnettiin lisälainanottovaltuutta 95 462 000 euroa, jolloin hyvinvointialueen kokonaislainanottovaltuus vuodelle 2024 on 133 289 000 euroa. Valtioneuvosto päätti asiasta 15. elokuuta.

Kiinteistöjärjestelyt koskevat Forssaa ja Hämeenlinnaa. Oma Häme ostaa Forssan sairaalakiinteistöt Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä. Lisäksi Oma Häme ostaa Hämeenlinnan kaupungilta Viipurintien terveysaseman, paloaseman Kutalantieltä, Voutilakeskuksen ja Uppsala-talon. Samalla Oma Häme myy Hämeenlinnan kaupungille Ahveniston sairaala-alueen rakennuksineen ja jatkaa niissä vuokralaisena määräaikaisesti.