Aurinkoenergian talteenotto vanhalle tarha-alueelle (Pohjanmaa)

Samanaikaisesti aurinkopaneelitekniikka on kehittynyt ja uusiutuvan energian tuotanto lisääntynyt vauhdilla pohjalaismaakunnissa. Yksi käyttötarkoitustaan muuttava tarha-alue on Vöyrillä Oravaisissa, missä eläinten pito on päättynyt ja eläintenpidon sijaan jatkossa tuotetaan sähköä aurinkopaneeleilla.

Suunnitteilla olevan aurinkovoima-alueen koko on noin 31 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan maanvaraisten paneelien asentamista siten, että paneelien yhteispinta-ala on noin 8,2 hehtaaria. Paneeleja pystytetään noin 41 000 kappaletta. Aurinkoenergian talteenotolla vähennetään riippuvuutta fossiilista energialähteistä tuottamalla sähköä uusiutuvasta lähteestä. Tuotettu sähkö johdetaan kantaverkkoon. Alueen valmistelu aurinkosähkön tuotantoon sisältää monia vaiheita. Suunnittelun edetessä on vanhat toiminnot lopetettava ja alue valmisteltava paneelien, kaapeloinnin, muuntamoiden ja muiden tarvittavien toimintojen rakentamiseen soveltuvaksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2015 myöntänyt turkistarhalle ympäristöluvan, joka on voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan haltijan lupa koski tarhakettujen pitoa varjotaloissa, joiden enimmäismäärä luvassa oli 157 kappaletta vastaten 15,2 kilometriä. Eläintenpidon päätyttyä on tarha-alueen irtaimistoineen ostanut uusi toimija tarkoituksenaan purkaa vanhat rakenteet ja perustaa alueelle aurinkopaneelialue.

Eläintenpito alueella oli vuosina 2020–2022 pienimuotoista, ja vuoden 2023 alussa alue vaihtoi omistajaa. Uusi toimija otti hoitaakseen tarha-alueen tyhjentämisen sekä siivoamisen. Toimija on vuosien 2023 ja 2024 aikana poistanut tarha-alueelta rakennukset, toimittanut lannan kompostointiin ja jätteet käsittelyyn. Ympäristöluvassa määrätyt valumavesien käsittelyaltaat on tyhjennetty lietteestä ja täytetty maalla tasaisen paneelialueen aikaansaamiseksi. Ympäristölupaa valvova ELY-keskuksen viranomainen otti yhteyttä turkistarhan luvan saaneeseen yrittäjään tiedustellakseen toiminnan tilannetta, koska uusi yritys oli jättänyt Vöyrin kunnalle hakemuksen aurinkovoima-alueen suunnittelutarveratkaisusta. Vaikka uusi yritys oli ottanut alueen hallintaan, oli aiemman toimijan ympäristölupa määräyksineen yhä voimassa. Kumpikin yritys vahvisti ELY-keskukselle aiemman toiminnan päättymisen ja alueen suunnittelun uuteen käyttötarkoitukseensa. Ympäristöviranomainen teki tarkastuskäynnin alueelle huhtikuussa, ja totesi alueen heinittyneen ja että kaikki rakennukset oli jo poistettu alueelta. Vain vähäisiä määriä jätteitä oli jäljellä. Tällä perusteella ja aiemman omistajan suostumuksella antoi ELY-keskus aluehallintovirastolle aloitteen turkistarhan ympäristöluvan rauettamisesta. Aloitteessa todetaan toiminnan päättyneen ja mikäli ympäristönsuojelutoimenpiteet on päättymisen yhteydessä toteutettu kuten lupamääräyksissä niitä edellytetään, rauettaa aluehallintovirasto luvan.

Vaikka toiminta alueella muuttuukin ja vanhat rakenteet puretaan, on menneet toiminnot otettava huomioon myös uutta suunniteltaessa. Turkistarhausta Kimojoen varressa on harjoitettu yhteensä kymmenien vuosien ajan. Ajan saatossa vesiensuojelurakenteet suojelivat jokea ravinnehuuhtoumilta, siten että sadevesi tai tulviva joki ei aiheuttanut ravinnepitoisten lantojen pääsyä vesistöön. Toiminnan lakkaamisesta huolimatta voi maaperässä kuitenkin olla runsaasti lantaperäisiä ravinteita. Aurinkopaneelien toiminnan optimointi edellyttää kasvillisuuden pitämistä matalana, joka runsaan suoran paneelipinnan kanssa saattaa sadeveden valuessa lisätä eroosiota ja johtaa ravinnehuuhtoumien kasvuun vesistöön. Niinpä suunnittelun yhteydessä onkin syytä huomioida veden johtaminen ja viivyttäminen, jottei kymmeniä vuosia maahan kertynyt ravinnekuorma pääse purkautumaan vesistöihin. Jos aurinkovoima-alueella on tarvetta ojitukselle tai vanhojen ojien kunnostamiselle, on aina tehtävä ojitusilmoitus ELY-keskukselle.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.