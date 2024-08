Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen näyttävä laajennus avautui käyttäjille

Vapaa-aikakeskuksen laajennusosan keskiössä on iso liikuntasali, joka on tarkoitettu erityisesti salibandyyn. Liikuntasali soveltuu muuntojoustavana sekä monikäyttöisenä myös muiden lajien ja liikuntamuotojen tarpeisiin, ja salin lohkot on mahdollista jakaa helppokäyttöisillä ääntä vaimentavilla nostoseinillä kolmeen lohkoon.

Laajennusosasta löytyy lisäksi 300-paikkainen katsomo, erillinen liikuntatila, juoksusuora, pukuhuoneita ja yleisötiloja. Liikuntasalin kenttä ja katsomo mahdollistavat eri lajien sarjaottelut ja kilpailut.

– Uusista tiloista pääsevät nauttimaan päivisin koululaiset ja liikuntapalveluiden asiakkaat, iltaisin seurat ja kuntalaiset. Vanha vapaa-aikakeskus (rakennus 1) ja uusi laajennusosa (rakennus 2) muodostavat yhdessä Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpun. Vanhaa rakennusta ryhdytään syksyllä remontoimaan vaiheittain siten, että myös sen käyttöolosuhteet saadaan toimiviksi ja kokonaisuus yhtenäiseksi vuoden 2025 loppuun mennessä, kuvailee Pirkkalan yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen.



Uusi laajennusosa on kiinni olemassa olevassa vapaa-aikakeskuksessa, ja osien välillä on sisäyhteys keskellä sijaitsevan aulaosan kautta. Laajennusosan käytäville on toteutettu luontoteemaista taidetta.

– Olemme tehneet tilaajan ja käyttäjien kanssa hyvässä hengessä ja avoimesti yhteistyötä koko hankkeen ajan. Onnistuimme yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan arvokkaalle paikalle arkkitehtuuriltaan näyttävän ja toiminnallisesti laadukkaan laajennusosan. Lisäksi laajennusosa on energiatehokas, jota tilojen monipuolinen käyttö ja korkea käyttöaste vahvistavat entisestään, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

Laajennusosa on arkkitehtonisesti laadukas ja mielenkiintoinen: rakennuksen jalustaosa on perforoitua metallilevyä ja rakennuksen yläosan verhoilu Corten-teräskasetteja, jonka luonnollisen näköinen patinapinta kehittyy ajan myötä. Rakennus on A-energialuokkaa. Laajennusosan koko on 3 160 brm2.