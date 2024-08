Mangrove urakoi uusia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja Turun Herttuankulmaan

Uusi Herttuankulman alue sijaitsee Aurajoen, Turun Sataman ja linnan välittömässä läheisyydessä. Turun keskustaan on noin kaksi kilometriä, ja alueella on hyvät paikalliset palvelut sekä sujuvat julkiset kulkuyhteydet yliopistolle ja muihin oppilaitoksiin. Herttuankulma on nimetty alueella 1500-luvulla asuneen Juhana Herttuan mukaan.

Molempien hankkeiden rakennustyöt käynnistyivät elokuussa, ja arvioitu valmistuminen on alkuvuodesta 2026.

Vaso Puistonporttiin 51 modernia asumisoikeusasuntoa

Osoitteeseen Hovineidonkatu 4 rakennettavaan Vaso Puistonportti -kerrostaloon tulee yhteensä 51 asumisoikeusasuntoa. Kiinteistössä on seitsemästä kahdeksaan asuinkerrosta.

Puistonportin huoneistovalikoimassa on tilasuunnittelultaan moderneja ja valoisia yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Jokaisella asunnolla on asumisviihtyvyyttä tuova lasitettu parveke. Asunnoissa on vesikiertoinen lattialämmitys ja huoneistokohtainen ilmanvaihtokone. Asukkailla on myös käytettävissään irtaimisto- ja ulkoiluvälinevarastot ja kuivaushuone.

M2-Kodit tuo kohtuuhintaisia vuokrakoteja Turun asuntotarjontaan

Y-Säätiö rakennuttaa 55 ARA-rahoitteista vuokra-asuntoa Turun Herttuankulmaan osoitteeseen Hovineidonkatu 2. Y-Säätiön omistaman M2-Kotien tavoitteena on tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokrakoteja.

Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä isompiin perheasuntoihin. Kiinteistö on yksiportainen ja yhdeksänkerroksinen kerrostalo. Asukkaiden käyttöön tulee muun muassa irtaimisto- ja ulkoiluvälinevarastot, pesula ja kuivaushuone sekä ylimmän kerroksen sauna- ja kerhotilat.

Energiatehokasta asumista, yhteinen korttelipiha ja pysäköintilaitos

Sekä Vaso Puistonportin että M2-Kotien kerrostalot on suunniteltu A-energialuokkaan, ja molempien lämmitys toteutetaan kaukolämmön avulla. Rakennuksen energiantuotannossa hyödynnetään myös aurinkoenergiaa, joka vähentää rakennusten käytönaikaista hiilijalanjälkeä.

Samassa korttelissa yhteistyössä toimivat TVT, Vaso ja M2-Kodit rakentavat yhteisen pihakannen, jonka alle sijoittuu osa autopaikoista. Korttelin pihakannen päälle yhteiselle piha-alueelle rakentuu leikki- ja oleskelualue. Kaavan edellyttämiä autopaikkoja sijoitetaan myös korttelin ulkopuoliseen pysäköintitaloon.

Koko korttelin pääsuunnittelijana toimii A R K - house arkkitehdit Oy:n Sami Vikström.

Lisätietoa:

Mangrove Oy, Jouni Hämäläinen, toimitusjohtaja

jouni.hamalainen@mangrove.fi , p. 0400 727 721

Y-Säätiö, Pekka Kampman, rakennuttamisjohtaja

pekka.kampman@ysaatio.fi, p. 020 7020 211

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, Maria Aspala, toimitusjohtaja

maria.aspala@vaso.fi, p. 040 081 7950