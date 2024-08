Gigantin tilikausi 2023–2024 päätökseen: “Äärimmäisen haastavaan vuoteen vastattiin mittavilla kehitystoimilla”

Kodinelektroniikka-alalla on ollut harvoja juhlan aiheita kuluneen vuoden aikana. Kehno talouskehitys, nousseet korot ja inflaatio ovat kurittaneet suomalaisten ostovoimaa ja kuluttajaluottamusta. Tämä näkyy myös Gigantin tilikauden 2023–2024 tuloksessa. Yritys teki 30.4.2023 päättyneenä tilikautena 478 M euron liikevaihdon (-9 %) ja sen tulos oli 4,5 miljoonaa tappiollinen*.

”Suurin syy merkittävästi laskeneen myynnin ja tuloksen takana on ollut synkkä markkinatilanne. Myös rakentamisen vähäisyys on vaikuttanut suurten kodinkoneiden kautta meihin negatiivisesti. Äärimmäisen haastava vuosi on kuitenkin opettanut valtavasti, ja vahvistanut giganttilaisten näyttöhaluja. Käynnistimme syksystä 2023 alkaen mittavia kehitystoimia asiakas- ja työntekijätyytyväisyyden vahvistamiseksi, ja vauhditimme jo olemassa olevia. Haluamme tehdä kaiken mahdollisen, jotta kehityksemme on vakaalla pohjalla, ja olemme kasvukauden alkaessa valmiita”, kertoo Gigantin toimitusjohtaja Niko Sandström.

Positiivisia signaaleja on ollut nähtävillä jo keväästä, esimerkiksi markkinatutkimusyhtiö GfK:n datan mukaan Gigantti on pärjännyt toimialan kehitystä paremmin viimeisen kuuden kuukauden aikana. Myyntipiikkejä yksittäisiin tuotekategorioihin ovat tuoneet sesonkituotteiden ohella esimerkiksi olympialaisten katselu ja älysormusten lanseeraus. Lomiltapaluu taas on kiihdyttänyt perinteiseen tapaan niin puhelinten kuin tietokoneidenkin menekkiä.

Panostuksia koulutuksiin, lähijohtamiseen ja asiakaspalautteen keräämiseen

Haastava tilikausi 2023–2024 on ollut Gigantille samalla uuden ajan alku isojen kehitystoimenpiteiden myötä. Vuosi on tuonut tullessaan myös negatiivista julkista keskustelua KKV:n saamista asiakasyhteydenotoista. Sandströmin mukaan syksy 2023 oli giganttilaisille tärkeä herätys, minkä myötä epäonnistumiset asiakaspalvelussa otettiin lähitarkasteluun ja toimien alle.

“Lokakuusta alkaen olemme yhtenäistäneet myymälöidemme käytäntöjä, parantaneet perehdytyksiä ja lisänneet lähi- ja verkkokoulutuksia kriittisissä aiheissa, kuten virhevastuissa ja takuukäytännöissä. Alkuvuodesta aloittaneet vastuullisuustyöryhmämme ovat edistäneet asiakas- ja työntekijäkokemusta aina rekrytointikäytännöistä eettisiin ohjeisiin. Esihenkilömme on koulutettu lähijohtamisen malliin, eli tukemaan työntekijöitä yksilöllisesti ja mahdollistamaan onnistumiset kestävällä tavalla. Meille on aidosti tärkeää, että asiakkaat haluaisivat tulla luoksemme yhä uudestaan ja työntekijämme viihtyisivät meillä pitkään”, Sandström summaa.

Viimeisin Gigantin uudistuksista koskee asiakastyytyväisyyden mittausta.

“Halusimme kuunnella ja ymmärtää meillä asioivia entistä paremmin, siksi otimme toukokuussa 2024 käyttöömme asiakassuositteluindeksin. Uusi asiakaskyselymme mahdollistaa palautteen antamisen entistä tarkemmin myymälä- ja myyjätasolla. Saamme monipuolisempaa tietoa ja pääsemme reagoimaan palautteeseen heti – oli kyseessä sitten risuja, ruusuja tai kehitysideoita.”

Asiakaskokemuksen kivijalkoina saavutettavuus, monikanavaisuus ja tehokas palvelu

Myös Gigantin strategia tullaan päivittämään syksyn 2024 aikana yhteistyössä emoyhtiö Elkjøpin kanssa.

”Meille on tärkeää palvella saavutettavasti, monipuolisesti ja tehokkaasti ostokanavasta riippumatta: asiakas pääsee hoitamaan kaikki asiansa saman myyjän kanssa, ja saamaan toimitukset nopeasti kotiinsa, jopa asennettuna saman päivän aikana. Tämä on vahvuutemme myös kasvavalla yritysmyyntimme puolella. Syksyllä 2023 toimintansa käynnistänyt, Helsingin keskusvarastomme on palvelussamme niin ikään tärkeä tulevaisuuden generaattori”, Sandström summaa.

Tästä antoi positiivista signaalia myös kansainvälinen Omnichannel Index -tutkimus, jossa Gigantti valittiin toukokuussa 2024 parhaaksi toimijaksi sekä kokonaiskatsauksessa, Suomi-kategoriassa sekä elektroniikkakategoriassa, perusteina laaja palveluverkosto ja joustavat asiakaskäytännöt. Impact Commercen ja Googlen tutkimus arvioi yli 350 yritystä 12 toimialalta, 6 eri markkina-alueelta, ja 70 erilaisen vuorovaikutustavan kautta.



*Elkjøp-konsernin tilinpäätös vahvistetaan virallisesti syyskuussa 2024.