Marketmuodin suosio laajenee – Prisma lanseeraa täysin uuden nuorille aikuisille suunnatun vaatemalliston

”Prisma on Suomen suosituin muotikauppa. Kaikkea on ei kuitenkaan tarkoita tasapaksua samaa kaikille vaan haluamme yllättää ja olla ajassa kiinni. WKLY. täydentää pukeutumisen valikoimaamme nuorekkaalla, ajassa mukana olevalla ja urbaanilla tyylillä. Malliston tuotteet ovat helposti yhdisteltävissä vaatekaapin luottovaatteiden kanssa, ja tarjoavat mahdollisuuden täydentää omaa tyyliä siihen sopivilla elementeillä. Vaatteet, asusteet ja kengät on mietitty niin, että ne ovat helposti yhdisteltävissä raikkaalla ja persoonallisella otteella”, kertoo S-ryhmän omista merkeistä vastaava johtaja Nina Paavilainen.

Prisman mallistotyössä painotetaan jatkuvuutta ja valikoimaan tuodaan maltillisesti vaihtuvia uutuuksia pitäen kestosuosikit ja perustuotteet aina saatavilla. Paavilainen uskoo, että WKLY. tulee madaltamaan ihmisten kynnystä hankkia muodikkaita vaatteita ja kenkiä marketista.

”Esimerkiksi malliston edullinen hintataso jatkaa Prisman ajatusta siitä, että muoti kuuluu kaikille. Marketmuoti on viime vuosina nostanut asemaansa kuluttajien keskuudessa entisestään ja etenkin nuorten, alle 24-vuotiaiden osuus meiltä vaatteita ja kenkiä ostavissa on kasvussa. Myöskin miesten vaatteita ostetaan Prismasta yhä enemmän. Nuorten keskuudessa miesten tuotteiden osuuden kasvu voi liittyä myös siihen, että nuoret naiset ja tytöt ostavat myös miesten vaatteita. Tämä liittyy trendiin väljistä, jopa ylisuurista vaatteista sekä ajatteluun siitä, ettei sukupuolirajoilla ole nuorille vaatteita valitessa merkitystä. Tällä mallistolla uskomme herättelevämme ihmisten kiinnostusta entisestään ja vahvistamme ymmärrystä siitä, että hypermarket on uskottava muodin ostopaikka”, Paavilainen toteaa.

Omien merkkien tarjonta kasvaa

Prisma on kuluneen vuoden aikana panostanut merkittävästi omien vaatemerkkiensä lisäämiseen. Perinteisten Housen, Actuellen ja London Fogin lisäksi Prisma lanseerasi viime keväänä ensimmäisen oman ulkoiluun ja ulkovaatteisiin keskittyvän Luode12 -merkin. WKLY. jatkaa samaa kehitystä.

“Tunnemme asiakkaamme ja tarkastelemme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeita ja toiveita sekä ostodatan että asiakastutkimusten pohjalta. Tiedämme, että olemassa olevista merkeistämme esimerkiksi House vastaa laajasti suomalaisten makuun ja tarpeisiin. Sen rinnalle halusimme nyt tuoda erityisesti nuorten aikuisten ja trenditietoisten asiakkaidemme tyyliin vielä astetta täsmäosuvamman merkin mallistoineen. Kun vastaamme omien merkkiemme, kuten WKLY.:n, kohdalla suunnittelun koordinoinnista sekä tuotteiden hankinnasta pitkäaikaisilta kumppanitehtailta, määrittelemme itse tuotteiden laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät kriteerit ja seuraamme niiden toteutumista hankintaprosessissa. Samalla pääsemme alusta alkaen varmistamaan hyvää hinta-laatu-suhdetta," sanoo Paavilainen.

Muotikaupan tulevaisuudessa nähdään kasvava kiinnostus toimialan vastuullisuutta kohtaan. S-ryhmässä edistetään toimitusketjun läpinäkyvyyttä, kiertotalouden malleja sekä tuotannon ja raaka-aineiden ympäristövastuullisuutta sekä ihmis- ja työoikeuksia. WKLY.-mallistossa raaka-aineiden vastuullisuus on huomioitu muun muassa suosimalla Better Cotton aloitteen (BCI) kautta hankittua puuvillaa, kierrätyspolyesteria ja vaateteollisuuden leikkuujätteestä valmistettua Cyclo-kuitua.