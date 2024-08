Tervetuloa Siltalan ja Teoksen media-aamiaiselle torstaina 29.8.

Paikalla on kuusi syksyn kirjailijaa, osa Teoksesta, osa Siltalalta. Kirjailijoita haastatellaan lyhyesti, ja medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kello 9–10 tarjolla on hotelliaamiainen.

Tilaisuudessa kerrotaan näistä syksyn kirjauutuuksista:

Salli Kari: Vedestä ja surusta

Nainen saapuu Islantiin viettääkseen kaksi kuukautta pikkuruisessa Laugarvatnin kylässä. Matka limittyy sairauskertomuksen kanssa, kun 27-vuotiaana sairastettu pahanlaatuinen rintasyöpä nousee menneisyydestä uudelleen koettavaksi.

Tiina Taipale: Nukketeatteri

Kuvitteelliseen tulevaisuuteen sijoittuva romaani ihmisen kaltaisista koneista, inhimillisistä tunteista ja yksilön ylittävistä ideoista.

Pirkka-Pekka Petelius: Ensilento ja Viimeinen mohikaani

Kirjassa lähestytään mennyttä aikaa syvälle mielen sopukoihin painuneiden yksityiskohtien kautta. Lopputulos tarjoaa valloittavia lapsuus- ja nuoruusmuistoja sodanjälkeisiltä vuosikymmeniltä.

Petri Tuomi-Nikula: Erilaista diplomatiaa

Pitkän uran toimittajana ja suurlähettiläänä tehneen Petri Tuomi-Nikulan kertomus Suomesta ja Euroopasta 1970-luvun puolivälistä Ukrainan sotaan ja tähän päivään asti.

Jouni K. Kemppainen: Usko Toivo rakkaus - Toivo Sukarin tarina

Kuinka kummassa lestadiolaisen suurperheen huonolahjaisesta pojasta tuli suurliikemies, joka on perustanut yhden Suomen suurimmista huonekaluketjuista ja rakentanut jättimäisiä ostoskeskuksia?

Pirkko Saisio: Suliko

Kylmänä uuden vuoden yönä raskasmielinen yksinvaltias vajoaa muistoihinsa. Romaani kurottaa myyttien maailmaan ja kysyy, millaisissa tilanteissa ihmisen valinnat johtavat päinvastaisiin tuloksiin kuin alkuperäinen eetos ja päämäärä.

