Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja suunnitellaan vähennettävän kansalliselle tasolle

Pohjanmaan aluehallitus käsitteli maanantaina kokouksessaan suunnitelmaa, jolla ympärivuorokautisen hoivan paikkoja vähennetään vastaamaan kansallista tasoa. Tavoitteena on, että yhtä moni Pohjanmaan yli 75-vuotias asuisi kotona kuin muualla maassa. Nyt kotona asuvien osuus on Pohjanmaalla muuta maata alhaisempi.

Tällä hetkellä palveluasumisen paikkoja on Pohjanmaalla enemmän suhteessa väestöön kuin muualla maassa. Keskustelussa olevan suunnitelman mukaan paikkamäärä vähenisi hieman yli 300 paikalla vuoteen 2030 mennessä. Paikkoja on nyt noin 1855.

– Pohjanmaan väestö on terveempää kuin muualla maassa ja mutta asumispalvelua enemmän. On perusteltua, että paikkamäärää vähennetään vastaamaan kansallista tasoa, sanoo ikäihmisten sektorijohtaja Pia Vähäkangas.

Asumispalveluissa tehtävät rakennemuutokset ja paikkamäärän vähentäminen kansalliselle tasolle ovat tärkeimmät muutokset, jotta palveluiden kokonaisuudessa on mahdollisuus säilyttää vahva peruspalveluiden palveluverkko. Yhden oman, noin 20 paikkaisen ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön vuositason nettokustannukset ovat noin 1,3–1,8 miljoonaa euroa.

– Meillä on Suomen korkeimmat kustannukset, kun tarkastellaan tarpeen näkökulmasta. Tarjoamme siis Suomen terveimmälle väestölle paljon palveluita. Tämä on ollut tahtotila Pohjanmaalla. Kuitenkin hyvinvointialueuudistuksen myötä rahaa saadaan valtiolta tarpeen mukaan. Tällä lainsäädännöllä meillä ei ole muuta mahdollisuutta, kun vähentää palveluita. Asumispalveluita meillä on selkeästi enemmän kuin muilla alueilla ja siksi niitä tulee vähentää. Muutoksen myötä tuemme vielä enemmän kotona asumista ja meillä on mahdollisuus ylläpitää perustason palveluita, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Asumispaikka nykyisille asiakkaille turvataan

Palveluasumisen paikkojen vähentäminen vie useita vuosia. Kukaan asiakas, jolle paikka on myönnetty, ei jää muutoksessa ilman asumispaikkaa. Paikkamäärää vähennettäisiin asiakaslähtöisesti. Asiakkaiden keskimääräinen hoitoaika on yli kaksi vuotta.

Ennen hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä ympärivuorokautisen palvelun paikkoja myönnettiin alueella erilaisin kriteerein. Nyt kriteerit ovat yhteiset ja yhdenvertaiset kaikille alueen asukkaille.

Kotona asumista tuetaan monin keinoin

Pohjanmaalla on jo tehty useita muutoksia, joilla tuetaan sitä, että ikäihmiset voivat asua pidempään turvallisesti omassa kodissaan. Hyvinvointialueella on käynnistetty toimintakykyä edistävä seniorineuvolatoiminta. Kotona asumista edistävät kotikuntoutus, kotisairaalatoiminta ja päivystyksen liikkuvan sairaalan palvelut. Intervallihoidon käyttäjäkuntaa on myös laajennettu.

– Olemme tehneet satsauksia, joiden avulla ihmisten toimintakyky kotona asumista ajatellen vahvistuu. Suurin osa ihmisistä haluaa asua omassa kodissaan eikä laitoksessa, ja sitä haluamme tukea, sanoo Vähäkangas.

Muutoksista palveluverkkoon päätetään myöhemmin syksyllä

Nyt käytävä keskustelu koskee sitä, kuinka paljon paikkoja on tarjolla kokonaisuudessaan. Kun tavoiteltavasta paikkamäärästä on päätetty, aloitetaan päätöksenteko siitä, mistä päin Pohjanmaata ja mistä palveluyksiköistä paikkoja vähennetään. Muutokset koskevat sekä hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa että ostopalveluita.

Kaikkiin kokouksessa käsiteltyihin asioihin voit tutustua esityslistassa, joka löytyy alla olevasta linkistä. Myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan samassa paikassa.

