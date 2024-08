Tule tutustumaan hyvinvointialueen digitaalisiin palveluihin

Hyvinvointialueella on käytössä jo monia digitaalisia palveluita, kuten ajanvaraus, chat, verkossa täytettäviä lomakkeita ja etävastaanottoja. Syksyn aikana ammattilaisemme jalkautuvat neljälle paikkakunnalle neuvomaan ja opastamaan asiakkaita näiden palveluiden käytössä.

– Esittelemme digitaalisia palveluita ja meiltä voi tulla kysymään vinkkejä ja neuvoja niiden käyttöön. Mukaan voi toki ottaa oman digilaitteen, vaikka puhelimen tai tabletin ja voimme neuvoa juuri sen palvelun käyttöä, mistä sinulle on hyötyä, hankekoordinaattori Sonja Friman rohkaisee.

Kiertueella on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka nyt kehittävät digitaalisia palveluita. Heillä on mukanaan tietokoneet, joten he voivat esimerkiksi näyttää, mistä eri palvelut löytyvät verkkosivuilta.

Digitaalisten palveluiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti, mutta monissa palveluissa tarjontaa on toistaiseksi enemmän kuin kysyntää.

– Verkosta voi varata ajan esimerkiksi rokotuksiin ja tikkien poistoon. Hoidon tarpeen arviointiin saa yhteyden chatin kautta. Myös sosiaalihuollon lomakkeita löytyy kattavasti verkosta. Jokainen voi hyödyntää ainakin jotain digitaalista palvelua, kun vain rohkaistuu kokeilemaan, hankekoordinaattori Heli Pajala toteaa.

Tervetuloa tutustumaan ja kysymään digitaalisista palveluistamme!

Keskiviikko 21.8. Pietarsaari

Pietarsaaren Citymarket, klo 13–16

Keskiviikko 28.8 Närpiö

Närpiön terveyskeskus, Kirkkotie 6, 64200 Närpiö, J-rakennus, klo 9–13

Keskiviikko 4.9 Laihia

K-Supermarket, klo 9-12

Keskiviikko 11.9 Vaasa

Vaasan terveyskeskus, Hietasaarenkatu 2-6, H-talon aula (käynti Sanmarkinkadun puolelta), klo 8–12

Keskustan Citymarket, klo 13–16