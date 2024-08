Maisemapellot kukkivat Kangasalla

Kangasalan kaupunki on lisännyt kukkivia maisemapeltoja avoimille viheralueille edistämään luonnon monimuotoisuutta, tarjoamaan pörriäisille ruokaa sekä tuomaan kaupunkilaisille elämyksiä ja monipuolisia luontokokemuksia. Tänä vuonna kukkivia maisemapeltoja löytyy Pikkolasta, Herttualasta ja Sahalahdelta.

Kangasalan maisemapelloilla toteutetaan viljelykiertoa rikkakasvien ja kasvitautien kurissa pitämiseksi ilman kemiallisia torjunta-aineita. Viljelykierto parantaa myös maan kasvukuntoa ja tehostaa ravinnekiertoa sekä edistää peltoluonnon monimuotoisuutta. Pikkolan maisemapelto on ollut viherkesannolla kaksi edellistä vuotta, mutta tänä vuonna peltoon on kylvetty taas koristekukkaseos. Herttualan ja Sahalahden maisemapelloille on kylvetty hunajakukkaa erityisesti pölyttäjien hyödyksi. Hunajakukan joukkoon on kylvetty myös auringonkukkia.

Pikkolan maisemapelto sijaitsee Finnentien varrella, tapahtumakentän vieressä. Herttualan maisemapelto sijaitsee Herttualantien, Valamontien ja Lahdentien välissä olevalla peltoalueella. Sahalahden maisemapelloista toinen sijaitsee Kuhmalahdentien varrella, vastapäätä Marjatien ja Pakkalantien risteysaluetta. Toinen maisemapelto sijaitsee Sahalahdentien varrella, Kottilantien risteysalueella.

Kangasalan maisemapeltoja voi tulla katselemaan tai poimimaan kukkia maltillisin määrin, niin kauan kuin kukintaa riittää. Oleellista on, että pellon satoa ei kerätä liian aikaisin eikä liian paljon, jotta pelto ehtii kukoistaa myös ohikulkijoiden ilona ja tarjota pörriäisille ruokaa. Maisemapelloille on suositeltavaa saapua jalkaisin tai polkupyörällä. Kaupunki toivoo myös, että kukkia omaksi iloksi keräävät käyttäisivät samoja pelloille muodostuvia polkuja, jotta kukkapellot eivät tallaantuisi joka puolelta. Pysäköitäessä katujen varteen on tärkeää muistaa liikenneturvallisuus alueilla ja huomioida muut kulkijat. Pikkolan maisemapelloilla vierailtaessa on suositeltavaa pysäköidä autot Finnentien varren pysäköintiruutuihin.