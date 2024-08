Ulkolaudoituksen päivitetty korjauskortti julkaistu – näin säilytät rakennuksen alkuperäisen ilmeen

”Päivityksessä lisättiin ohjeita erityisesti kuntoarvion tekemiseen ja laudoituksen uusimiseen”, kertoo päivitystyön tehnyt Jan-Philip Schauman, joka toimii restaurointimestarina Seurasaaren ulkomuseossa. ”Sen lisäksi kuvitus uudistettiin lähes täysin.”

Ulkolaudoitus on yksi yleisimpiä julkisivumateriaaleja vanhoissa rakennuksissa. Sen historia juontaa 1600-luvulle asti, jolloin lautaverhoilua alettiin käyttää hirsipinnan suojana ja vaurauden merkkinä. 1800-luvulla ulkolaudoituksen yleistyttyä laudoitus mahdollisti hirsitalon julkisivun räätälöinnin kulloinkin vallalla olevan tyylisuunnan mukaiseksi. Myös toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakennus ja rintamamiestalot vuorattiin ulkolaudoituksella.

”Ulkolaudoitus on se, mitä talosta näkyy”, Schauman sanoo. ”Sen vuoksi on tärkeää, että korjaamisessa säilytetään sekä rakennuksen alkuperäinen ilme että koristeet, yksityiskohdat ja materiaali. Se toteutuu parhaiten, kun vältetään turhaa uusimista.”

Mielenkiintoinen yksityiskohta ulkolaudoituksessa on tuuletusrako, johon uusi kortti antaa perusteellista tietoa.

”Vanhoissa taloissa sitä ei ole lainkaan, eikä vielä rintamamiestaloissakaan”, Schauman kertoo. ”Kun talo maalataan hengittävällä maalilla, kuten pellavaöljymaalilla, tuuletusrakoa ei tarvita. Sen teki välttämättömäksi vasta kosteutta läpäisemättömien muovimaalien yleistyminen.”

Tietoa ja käytännön ohjeita

Ulkolaudoituksen korjauskortti on osa Museoviraston korjauskorttien sarjaa. Korjauskortit ovat maksutta kaikkien saatavilla korjaustaito.fi-sivustolla. Museoviraston korjauskortit tarjoavat tietoa ja käytännön ohjeita rakennusta säilyttävään korjaamiseen rakennuksen omistajalle ja korjaajalle.

Museovirasto on keskeinen kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomainen valtionhallinnossa. Se tuottaa tietoa ja näkökulmia kulttuuriperinnön arvoista, käytöstä, hoidosta ja mahdollisuuksista osana kestävää yhteiskuntaa. Korjauskorttien aiheina on Suomessa vakiintuneita, kestäväksi ja korjattaviksi osoittautuneita rakenteita ja rakennustapoja. Ohjeet opastavat hoitamaan, kunnostamaan ja korjaamaan vanhaa rakennusta kestävästi ja taloudellisesti, sen arvoja vaalien. Olemassa olevan rakennetun ympäristön arvostus, kunnossapito ja korjaaminen on välttämätön avain ekologiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.