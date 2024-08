Näistä numeroista huijataan nyt paljon

Suomen Telemarkkinointiliitolle on tullut tietoon, että tietyistä ulkomaisista numeroista on tullut viime aikoina yhä enemmän huijaussoittoja. Erityisesti Iso-Britannian (+44) ja Puolan (+48) suuntanumeroilla tehtyjä soittoja on raportoitu runsaasti. Myös Norjasta (+47), Ruotsista (+46), Tanskasta (+45), Belgiasta (+32) ja Hollannista (+31) tulevat huijauspuhelut ovat lisääntyneet.

Huijarit pyrkivät usein esittämään viranomaisia, pankkivirkailijoita, tunnettuja yrityksiä tai muita luotettaviksi koettuja tahoja saadakseen haltuunsa henkilökohtaisia tietoja tai rahaa. Puheluiden teemat vaihtelevat, mutta usein ne liittyvät esimerkiksi sijoituksiin, lainatarjouksiin, rahojen menetykseen tai jopa tekaistuihin velkoihin.

Kannattaa siis olla tarkkana ja harkita kahdesti ennen kuin vastaat tuntemattomasta ulkomaisesta numerosta tulevaan puheluun. Jos epäilet saaneesi huijaussoiton, älä vastaa tai soita takaisin, vaan tarkista numero ennen mitään toimia.

"Kilpi-sovelluksemme auttaa suojautumaan huijauksilta. Olemme myös kehittäneet huijareiden hakuominaisuuksia kotisivuillamme, ja nyt sieltä voi hakea puhelinnumeroiden lisäksi tietoja myös roskapostittajien sähköpostiosoitteista.", kertoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Numeron ja sähköpostiosoitteen voi helposti tarkistaa Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Palvelussa voi syöttää epäilyttävän numeron tai sähköpostiosoitteen ja saada tietää, onko kyseessä mahdollinen huijari.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot. Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.

On tärkeää pysyä valppaana ja käyttää tarjolla olevia työkaluja oman turvallisuuden varmistamiseksi. Älä anna huijareille mahdollisuutta käyttää luottamustasi hyväksi.