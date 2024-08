Tehokasta kansainvälistä rekrytointia – maksuton valmennus purkaa myytit ja avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille

Epävarmuus on luonnollinen tunne uusien asioiden äärellä. Koska rekrytointi on yritykselle aina investointi, yritykset luonnollisesti haluavat minimoida niihin liittyvät riskit. Toisinaan kansainvälinen rekrytointi nähdään mielikuvissa haasteellisena prosessina. Ajatellaan esimerkiksi, että kv-rekrytointi vaatii valtavasti aikaa, paperisotaa ja rekrytoitavan kanssa voi törmätä kielimuuriin.

– Toki kansainvälinen rekrytointi vaatii aikaa ja suunnitelmallisuutta, mutta sen kummempaa ei kv-rekrytointi ole kuin Suomestakaan rekrytoiminen. Valtakunnallisia ja alueellisia palveluja on laajasti saatavilla, kansainvälisen rekrytoinnin kehittämisen koordinaattori Liesivuori kertoo.

Tavoitteena yritysten menestyminen

Liesivuori on pitkällä urallaan kv-rekrytointien parissa havainnut, että teeman ympärillä liikkuu paljon epämääräistä tietoa. Osa myyteistä vaikuttaa työnantajien mielikuviin positiivisesti, osa negatiivisesti.

– Ei kaikki automaattisesti halua muuttaa kaukaiseen pohjolaan. Osaajapula ei ole vain Suomen haaste, vaan osaavasta työvoimasta kilpaillaan ympäri maailmaa, joten kohdemaista ei osaajilla ole pulaa, Liesivuori huomauttaa.

Ulkomailta tulevat työntekijät eivät myöskään ole syrjäyttämässä suomalaista työvoimaa, vaan täydentämässä sitä. Lähivuosina melko korkealle tasolle noussut työperäinen maahanmuutto on kuitenkin saanut toisinaan kritiikkiä, sillä työttömiä työnhakijoita Suomessa kyllä on.

– Kyllä työvoimaa tosiaan on, mutta se osaaminen ei välttämättä kohtaa yritysten tarpeiden kanssa. Yritykset tarvitsevat täsmäosaajia sekä huippuasiantuntijoita, jotka voivat löytyä myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Kv-rekrytoinneista hyötyvät usein varsinkin kasvua tavoittelevat ja kansainvälisille markkinoille pyrkivät yritykset. Esimerkiksi teknologiateollisuuden alat sekä matkailuala saavat valtavasti hyötyjä kansainvälisen osaajan tieto- ja kielitaidoista sekä kansainvälisistä kontakteista.

Entäpä suomen kielen tarve? Liesivuori kertoo, että juuri tällaisiin kysymyksiin valmennuksessa vastataan. Valmennuksessa annetaan tietoa eri tilanteissa toimimiseen, sekä tietenkin vinkataan esimerkiksi tarjolla olevista kielikursseista.

Täsmävalmennuksella vastataan yritysten tarpeisiin

Valmennuksessa tutustutaan muun muassa lainsäädäntöön sekä kv-rekrytointia tukeviin palveluihin ja palveluntarjoajiin. Ja jos valmennuksen jälkeen haluaa syventää tietojaan, voi yritys jatkaa omalle organisaatiolleen räätälöityyn kv-rekrytoinnin suunnitteluun – siihenkin täysin maksutta.

Valmennus on avoin kaikille pk-yrityksille, joita kv-rekrytointi kiinnostaa nyt tai tulevaisuudessa. Maksuttomana palveluna valmennus on riskitön tapa lisätä omaa osaamistaan kansainvälisen rekrytoinnin maailmasta.

Valmennuksesta höytyvät yritykset, joilla ei vielä ole kokemusta kansainvälisestä rekrytoinnista. Myös kokeneet kv-rekrytointeja jo tehneet yritykset voivat päivittää tietojaan ajan tasalle juuri heille räätälöidyn valmennuksen avulla.

Palvelun tarvetta on kartoitettu pirkanmaanpilotissa vuonna 2022. Yritysten viesti on selkeä, tällaiselle täsmävalmennukselle on tarvetta.

– Onnistuneen pilotin jälkeen valmennus halutaan tarjota nyt maanlaajuisesti pk-yritysten käyttöön. Rekrytoinnin aloittamiseen tai palveluiden ostamiseen valmennus ei yritystä sido. Tavoitteena on, että on työnantajilla olisi valmennuksen jälkeen välineet ja verkostot rekrytoinnin toteuttamiseen sitten, kun tarve on.

– Haluamme tarjota yrityksille nimenomaan mahdollisuuksia kehittyä, kasvaa ja menestyä. Me Suomessa tarvitsemme lisää kasvu- ja vientiyrityksiä, se on se punainen lanka kaiken taustalla, Liesivuori summaa.

Tästä on kyse

Elinkeinoelämän keskusliitto arvioi, että vuoteen 2030 mennessä työikäisten määrä Suomessa vähenee noin 130 000 hengellä. Ellei osaajapulaa saada ratkaistua, yritysten kasvu tyrehtyy ja palveluiden tarjonta heikkenee. Work in Finlandin maksuton Ratkaisuja työvoimapulaan -valmennus tarjoaa pk-yrityksille matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua kansainvälisen rekrytoinnin prosessiin käytännönläheisesti. Valmennus ei sido yrityksiä rekrytointitoimenpiteisiin tai palveluiden ostamiseen. Pelkkä kiinnostus kv-rekrytointiin riittää. Valmennukseen mahtuu mukaan tänä vuonna 200 pk-sektorin yritystä.

www.workinfinland.com/fi/tyonantajat/palvelut/ratkaisuja-tyovoimapulaan/