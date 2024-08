Pohjanmaan nuorille uusi verkkopalvelu

Omahelpperi.fi on kansallinen verkkopalvelu, josta löytyy kattavasti sisältöjä muun muassa mielen ja kehon hyvinvoinnista, ihmissuhteista, opiskelusta, päihteistä ja kriiseistä. Pohjanmaan nuoret löytävät Omahelpperistä alueella olevat palvelut aiheen tai paikkakunnan mukaan.

– Kun nuorelle tulee eteen tarve löytää tietoa ja apua, on neuvoja aiemmin joutunut etsimään useasta paikasta. Uudesta Omahelpperi-verkkopalvelusta nuoret löytävät kootusti alueelliset ja kansalliset palvelut. Pohjanmaan hyvinvointialue on ensimmäisten joukossa ottamassa Omahelpperiä käyttöön, kertoo Anna Håkans, Prima Botnia –hankkeen projektipäällikkö.

Omahelpperi.fi -palvelusta nuoret löytävät luotettavaa, ajantasaista ja ammattilaisten tuottamaa tietoa. Omahelpperistä on alusta asti kehitetty nuorten näköinen ja heitä kiinnostava palvelu. Omahelpperiä on myös kehitysvaiheessa testattu yhdessä nuorten kanssa.

– Toivomme, että Omahelpperi auttaa nuoria monenlaisissa tilanteissa, joissa apua ja neuvoja pitää löytää oikealla hetkellä. Myös vanhemmat ja ammattilaiset voivat kertoa nuorelle palvelusta. Omahelpperin kehitystyötä tehdään yhdessä kansallisten perhekeskustyön ammattilaisverkostojen kanssa, Håkans lisää.

Omahelpperi.fi on perhekeskustoiminnan sähköinen kanava ja se on osa Sähköistä perhekeskusta. Sähköisen perhekeskuksen kehittämisen taustalla on valtakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja perhekeskustoimintamalli. DigiFinland Oy koordinoi Sähköisen perhekeskuksen kehitystyötä. DigiFinland Oy on julkisen hallinnon digitalisaatiota edistävä erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajia ovat vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio.