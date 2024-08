Sun 2 Oy:n Huittisiin suunnitellun aurinkovoimalahankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu – Toteuttaminen edellyttää jatkoselvityksiä (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Sun 2 Oy suunnittelee Huittisten Maurialan, Mommolan, Perkolanmäen ja Metsämaan alueille aurinkovoimalaa ja tuotetun sähkön valtakunnan verkkoon siirtämistä varten voimajohtoyhteyttä. Hankealueen koko on laajimmillaan noin 686 hehtaaria. Hankealue sijoittuu pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle noin 3 kilometrin etäisyydelle Huittisten keskustaajamasta ja rajautuu toisesta reunastaan Säkylän kunnan rajaan ollen yhteensä lähes 7,5 kilometriä pitkä kokonaisuus.

YVA-menettelyssä on tarkasteltu seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE1): Aurinkovoimala rakennetaan Huittisiin Metsämaan alueelle. Vaihtoehdon VE1 kokonaispinta-ala on 353 hehtaaria.

Vaihtoehto 2 (VE2): Aurinkovoimala rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan ja Perkolanmäen alueille. Vaihtoehdon VE2 kokonaispinta-ala on 426 hehtaaria.

Vaihtoehto 3 (VE3): Aurinkovoimala rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan, Perkolanmäen ja Metsämaan alueille. Vaihtoehdon VE3 kokonaispinta-ala on 686 hehtaaria.

Aurinkovoimaloiden alueilla tuotetun sähkön siirtämiseksi valtakunnan verkkoon on tarkasteltavana kaksi vaihtoehtoa:

Sähkönsiirron vaihtoehto 1 (SVE1): Läntisellä hankealueella (VE1 ja VE3) voimajohto Fingrid Oyj:n sähköasemalle. Voimajohdon pituus on alle 1,9 kilometriä.

Sähkönsiirron vaihtoehto 2A (SVE2A): Itäiseltä hankealueelta (VE2 ja VE3) voimajohto Fingrid Oyj:n sähköasemalle. Voimajohdon pituus noin 1,4 kilometriä.

Sähkönsiirron vaihtoehto 2B (SVE2B): Itäiseltä hankealueelta (VE2 ja VE3) voimajohto Fingrid Oyj:n sähköasemalle. Voimajohdon pituus noin 1,2 kilometriä.

Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat luontoympäristöön, lähiasukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa. Hankealue sijoittuu sekä suden että liito-oravan reviirille ja hankealueelta on tavattu myös mahdollinen lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikka. Edellä mainitut lajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Erityisesti suteen liittyvien vaikutusten arvioinnissa on epävarmuutta, sillä suden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen tunnistaminen ja havaitseminen on vaikeaa ja niiden sijainti reviirillä saattaa vaihdella sekä vuodenaikojen mukaan että eri vuosina. Laaja-alaisten aurinkovoimaloiden vaikutuksista suteen ei ole tutkimustietoa ja tarvitaan lisäselvityksiä, jotta aurinkovoimaloiden mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia pystytään ennakoimaan, lieventämään tai jopa poistamaan.

Yhteysviranomainen katsoo, että mikään esitetyistä vaihtoehdoista ei ole sellaisenaan toteuttamiskelpoinen, kun huomioidaan vaikutusten arviointeihin liittyvät EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja koskevat epävarmuudet ja että esitetyistä vaihtoehdoista vaihtoehto 1 (VE1) on jatkosuunnittelukelpoinen, vaihtoehtojen VE2 ja VE3 edellyttäessä enemmän lisäselvityksiä.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/aurinkovoimalahuittinenYVA

Lisätietoja:

ylitarkastaja Susanna Sipilä

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 035

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue