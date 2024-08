ELY-keskuksen elinkeinokatsaus: Pohjois-Savon yritystoimintaan ja maaseudun kehittämiseen sekä työpaikkojen täyttymiseen lähes 60 miljoonaa euroa.

Johtaja Jan Blomberg toteaa, että ELY-keskukseen saapuneiden rahoitushakemusten määrä on alkuvuonna ollut huolestuttavan vähäistä.

- Odotamme kuitenkin, että yritysten investointisuunnitelmat etenevät nopeasti, mikä mahdollistaisi uusien ja suurten pk-yritysten hankkeiden rahoittamisen. Kannustamme hyödyntämään rahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointikohteisiin. Talouden näkymät ovat vakiintumassa ja ensi vuodesta odotetaan jo kasvuvuotta. Alkuvuoden aikana kuitenkin kolmelle yritykselle myönnettiin yli miljoonan euron avustus, Blomberg kertoo puolen vuoden rahoitustietojen pohjalta.

-Ilmastotavoitteiden näkökulmasta on tärkeää saada bio- ja kiertotaloutta edistäviä hankkeita liikkeelle. Näiden hankkeiden avulla voimme edistää kestävää kehitystä ja varmistaa, että maakuntamme on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Energiasiirtymä, kiertotalous ja luontopohjaiset ratkaisut tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia kestävään kasvuun, Blomberg kannustaa.

-Huolimatta siitä, että TE-palvelut siirtyvät ja työvoimapalveluiden rahoitus on ollut supistuvaa, olemme sitoutuneet jatkamaan toimintaamme täydellä teholla tämän vuoden ajan. Tämä tarkoittaa, että palvelumme ja tukemme ovat edelleen saatavilla kaikille tarvitseville, Blomberg kertoo tulevasta uudistuksesta.



Yritysten kehittämisavustus kiinnosti erityisesti teknologiateollisuuden ja matkailualan yrityksiä

Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin alkuvuonna 52 yritykselle 8 266 759 euroa. Rahoituspäätöksiä on tehty erityisesti teknologiateollisuuden ja matkailun toimialoille. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana myönnettiin kolme yli miljoonan euron avustusta, joista suurin oli Bella Resort Oy:lle tehty päätös. Myös Pertemet Oy:lle ja Gebwell Oy:lle myönnettiin yli miljoonan suuruinen avustus.

Tammi-helmikuussa oli avoinna erillinen rahoitushaku kasvuselvityshankkeisiin, joissa avustuksen piiriin voitiin hyväksyä enintään 60 000 euron kustannukset. Näihin hankkeisiin myönnettiin 18 pohjoissavolaiselle yritykselle yhteensä 413 278 euroa.

Rahoituksen alueellisen jakaantumisen näkökulmasta Varkauden seutu on alkuvuonna ollut keskimääräistä osuuttaan suurempi ja Kuopion seutu pienempi.

EU-rahoituksella on kysyntää ja hankkeita käynnissä runsaasti

EU-rakennerahastoista (ESR+ ja EAKR ja JTF) pohjoissavolaisia hankkeita on rahoitettu yhteensä liki 19 miljoonalla eurolla. Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) rahoitus on Pohjois-Savossa edennyt erittäin nopeasti. Kysyntä on ollut koko kauden korkeaa ja hankkeita on käynnissä runsaasti. Jatkuvaa oppimista, työperäistä maahanmuuttoa sekä osallisuutta tukevia hankkeita on käynnistynyt paljon. Euroopan aluekehitysrahastolla on rahoitettu esimerkiksi Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermannin energiatehokkuusremontti Syvänniemessä. Vuoden 2024 aikana on käynnistynyt 25 ESR+ hanketta, joihin on kohdennettu rahoitusta yhteensä 8,1 miljoonan euroa.

Tälle vuodelle haussa on edelleen ESR+ ja EAKR sekä JTF rahoitusta työllisyyden ja esimerkiksi yrittäjyyttä edistävän neuvonnan kehittämiseen. Erityisesti toiveena olisi saada hakuihin turvetuotannossa olleiden soiden ennallistamiskohteita. Niihin liittyviä hakemuksia voi jättää vielä syksyn ajan. Myös energiatehokkuus- ja kiertotaloushankkeita voisi toteutua nykyistä enemmän. Sen sijaan ESR+ hauissa on suljettu pois jatkuvan oppimisen ja työelämän kehittämisen hankkeet. Näiden teemojen osalta rahoitus on jo tällä hetkellä käytössä.

Maaseudun yritys- ja hanketuissa kysyntä on ollut Pohjois-Savossa reipasta

Ensimmäisen puolen vuoden aikana Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseudun ja maatalouden rahoitus oli yhteensä yli 26,7 miljoonaa euroa. Myönnetyissä maaseudun hanketuissa painottuu erityisesti kestävä ja kehittyvä ruokajärjestelmä. ELY-keskuksen myöntämästä yritystuesta pääosa kohdentuu investointeihin, suurin myönnetty tuki kohdentuu Tuusniemelle.

Maatalouden investointitukia haettiin alkuvuoden aikana Pohjois-Savossa ennätyksellisen paljon. Myönteisiä tukipäätöksiä tehtiin 172 kappaletta ja niissä myönnettiin avustusta yli 7,7 miljoonaa euroa. Eniten tukea, yhteensä 5,1 miljoonaa euroa, kohdistui lypsykarjatalouden rakentamiseen. Kappalemääräisesti eniten tukea myönnettiin energiainvestointeihin (47 kpl). Nämä ovat edelleen pääasiassa aurinkopaneeli-investointeja. Myös eläinten hyvinvointiin ja ympäristön tilan parantamiseen tukea haettiin vilkkaasti.

Sen sijaan nuoren viljelijöiden aloitustukia myönnettiin alkuvuoden aikana vain viisi kappaletta, mikä on vähän tavoitteisiin nähden.



Leader-ryhmien kautta alkuvuoden aikana on rahoitettu 100 hanke- ja yritystukea. Pääosa yritystuesta kohdentuu investointeihin. Leader-ryhmien uusina yritysten tukityökaluina ovat muun muassa yritystoiminnan kokeilu, omistajanvaihdos, osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen sekä maatalouden kokeilutuki. Näiden osalta kysyntä on kasvanut. Yleishyödylliset hankkeet kohdentuvat maaseudun palveluiden ja virkistyspaikkojen kehittämiseen. Leader-ryhmät tukevat pienhankkeilla yksittäisten yhdistysten pieniä investointeja ja kehittämistoimia.

Pohjois-Savo vahvistuu yhtenä kalanjalostuksen keskuksena

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnettiin useita avustuksia maakunnan kalanjalostusyritysten uudistamista tukeviin investointeihin. Pohjois-Savon kalanjalostuksen investointeja rahoitettiin yhteensä yli 364 175 eurolla.

Osaavan työvoiman tarve ei ole poistunut

Pohjois-Savon työvoimapalveluiden rahoitus alkuvuonna oli yhteensä reilu 10,8 miljoonaa euroa. Työvoimasta on edelleen tarve, vaikka kysyntä on vähentynyt. Valmennuspalvelut auttavat osaajien etsinnässä. Valmennuspalveluilla tuetaan henkilöasiakkaiden työllistymistä. Valmennuksiin käytettiin alkuvuonna noin 800 000 euroa.

Ammatilliseen työvoimakoulutukseen on käytetty kesäkuun loppuun mennessä noin kaksi miljoonaa euroa, josta yhteishankintakoulutuksiin on käytetty noin 735 000 euroa. Aiemmista vuosista kysyntä on vähentynyt. Yhteishankintakoulutuksista yritysten tarpeisiin suunnattuja RekryKoulutuksia on järjestetty 22 työnantajalle, joiden tarpeisiin on koulutettu 49 työnhakijaa.

Yrityksen perustamiseen tarkoitettuja starttirahoja on myönnetty vuonna 2024 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä noin 600 700 euroa. Myönteisiä starttirahapäätöksiä on tehty kaikkiaan 125 kappaletta.

Työvoimapalvelut siirtyvät 1.1.2025 alkaen kuntien järjestämisvastuulle.

Ukrainasta paenneiden kotoutuminen heijastui kunnille maksettaviin korvauksiin

Valtio maksoi alkuvuonna 2024 Pohjois-Savon kunnille ja hyvinvointialueelle korvauksia kiintiöpakolaisten sekä tilapäistä suojelua saavien ja myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämisestä yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa. Lisäystä edellisvuoteen verrattuna on erityisesti kunnille ja hyvinvointialueelle maksettavissa laskennallisissa korvauksissa johtuen Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua saavien kuntalaisiksi siirtymisestä.