Kaakkois-Suomen elinvoimaa ja hyvinvointia tuettiin lähes 17 miljoonalla eurolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla

Yritystukia alueelle myönnettiin alkuvuodesta yhteensä 6,4 miljoonaa euroa (EAKR, JTF sekä kansallinen yrityksen kehittämisavustus).



Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) työllisyyttä tukeviin hankkeisiin ohjautui 2,6 miljoonaa euroa, ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitusta myönnettiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Maaseudun hanke- ja yritystukea myönnettiin noin 3,6 miljoonaa euroa sekä maatalouden investointi- ja aloitustuen avustusta noin 2 miljoonaa euroa.

Maaseuturahaston kaikki tukimuodot ovat nyt käytössä, ja etenkin yritystukiin rahoitusta on hyvin saavilla

Maaseudun yritys- ja hanketukia sekä maatalouden investointitukia ja nuoren viljelijän aloitustukea haetaan vain sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Seuraavat valintajaksot päättyvät hanketukien osalta 30.9.2024 ja muiden tukien osalta 15.10.2024.

Rahoituspäätöksiä hanketukiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla tehtiin 18 kappaletta ja avustusta myönnettiin yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa. Suurimmat hankkeet olivat valokuituhanke Lappeenrannan Raipon alueelle ja tapahtuma-areenan rakentaminen Kouvolaan Jaalan Liikasenmäelle. Myös tämän kauden uutuudet, ensimmäiset valmistelurahahankepäätökset tehtiin.

Maatilarahoituksessa nähtiin ilahduttavaa kasvua; investointipäätöksiä tehtiin 39 kappaletta ja nuoren viljelijän aloitustukipäätöksiä seitsemän kappaletta. Investoinneissa avustusta myönnettiin yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa ja korkotukea noin 1,7 miljoonan euron lainoille. Investointikohteina oli muun muassa viljankuivaamoita ja varastosiiloja, lypsykarjanavetta ja salaojituksia. Aloitustuissa avustusta myönnettiin 240 000 euroa ja korkotukea 900 000 euron lainoille.

Maaseudun yritystukien kysyntä oli alkuvuonna laimeaa. Rahoituspäätöksiä niihin tehtiin vain seitsemän kappaletta ja avustusmäärä jäi 160 000 euroon. Rahoitusta on tämän johdosta runsaasti käytettävissä ja yritysten kannattaakin nyt miettiä kehittämis- ja investointitarpeensa. Kehittämistukiprosentti on 50 ja investointitukiprosentti tukialueesta sekä maaseututyypistä riippuen 20–40.

Oikeudenmukaisen siirtymään (JTF) 7 miljoonaa Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen osalta yrityksen kehittämisavustusta on haettu ja myönnetty pääsääntöisesti oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahastosta. Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla Kaakkois-Suomessa on haettu yhteensä 4,4 miljoonaa euroa sekä myönnetty 4,1 miljoonaa euroa JTF-yritysrahoitusta investointi- ja kehittämishankkeisiin. Vuoden 2024 jälkimmäiselle puoliskolle on avattu JTF-yritysrahoitushaut molempiin maakuntiin.

Työllisyyttä ja osaamista edistävissä JTF-hankkeissa keskityttiin erityisesti kouluttamaan uudenlaisia taitoja, kehittämään uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia sekä luomaan uudenlaisia yrittäjyyden näkymiä henkilöille, joiden tulevaisuuden suunnitelmiin turvetuotannon alasajo on vaikuttanut. Näihin hankkeisiin myönnettiin 2,6 miljoonaa euroa, ja uusi hankehaku on myös käynnistynyt syksyksi.



Kokemusliikunnalla ja harrastuskokeiluilla työkykyä Etelä-Karjalassa



Etelä-Karjalaan yritystukia myönnettiin yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) tukea jaettiin 2,4 miljoonaa euroa 19 hankkeelle ja kansallisen rahoituksen puolella myönnettiin yhteensä kahdeksalle hankkeelle rahoitusta 1,0 miljoonaa euroa. Etelä-Karjassa myönnettiin rahoitusta pääsääntöisesti mikro- ja pienyritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Euroopan sosiaalirahaston puolelta tukea myönnettiin neljälle hankkeelle yhteensä 858 485 euroa.

Keväällä käynnistyneet ESR+ hankkeet kohdistuivat erityisesti osallisuuden edistämiseen monipuolisilla ja käyttäjälähtöisillä tavoilla. Yksi rahoitetuista hankkeista on SaimaanVirta ry:n luotsaama Kokemusliikunnalla ja harrastustoiminnalla työkykyä. Hankkeen aikana käynnistetään Imatralla liikunta-, kulttuuri- ja luontokokemuksia tarjoava toiminta osana työllisyyttä edistäviä palveluja. Kokemusliikunnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintaan osallistuvien tarpeista lähtevää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, joka mahdollistaa onnistumisen ja osallisuuden kokemukset.

Kymenlaakson alkuvuosi yritysrahoituksen osalta aktiivinen

Kymenlaaksoon yritystukia myönnettiin yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Euroopan aluekehitysrahoitusta (EAKR) myönnettiin yhteensä 0,8 miljoonaa euroa kuudelle hankkeelle, oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) jaettiin 12 hankkeelle 2,0 miljoonaa euroa ja kansallisen rahoituksen puolella myönnettiin yhteensä neljälle hankkeelle rahoitusta 0,2 miljoonaa euroa. Alkuvuosi on ollut yritysrahoituksen osalta Kymenlaaksossa hyvin aktiivinen, ja vuoden loppupuoliskolta odotetaan entistä enemmän hakemuksia investointien osalta tulevan tukialuemuutoksen johdosta.

Euroopan sosiaalirahastosta rahoitusta sai kolme hanketta yhteensä 1,3 miljoonaa euroa

Myös Kymenlaaksossa rahoitettujen hankkeiden keskiössä oli osallisuuden edistäminen. ESR+ rahoituksessa on tällä ohjelmakaudella nostettu aiempaa selkeämmin esiin sosiaalisten innovaatioiden tukeminen ja uutena tavoitteena on noussut mukaan myös lastensuojelun kehittäminen. Kun nämä kaksi asiaa yhdistetään toisiinsa hankkeissa, odotetaan vaikuttavia muutoksia nuorten hyvinvoinnin tukeen. Yksi ensimmäisenä käynnistyneiden hankkeiden joukossa tässä haastavassa teemassa on Kymenlaaksossa käynnistynyt SOINTU – yhteiskehittämällä perheet osallisiksi lastensuojelun siirtymiin.