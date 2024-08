Timo Parvelan Itämeripäivänä ilmestyvä Ella-kirja tarjoaa hauskan seikkailun lisäksi konkreettisia keinoja Itämeren pelastamiseksi

”Olen viettänyt lapsuuteni Keski-Suomessa järvien keskellä. Ennen tätä projektia en ymmärtänyt, että myös me sisämaan kasvatit asumme Itämeren rannalla ja mekin voimme halutessamme olla Itämeren pelastajia”, kirjailija Timo Parvela sanoo.

Kirjassa Sampan Batman-sormus katoaa vessanpönttöön, ja Ella ja kaverit seuraavat sitä opettajansa johdolla aina Itämerelle asti. Samalla lapset oppivat tärkeää tietoa omasta merestämme muun muassa vedenpuhdistamossa ja maanviljelijältä. Jäljitystehtävän aikana oppilaat huomaavat, että pelastusta tarvitsee sormuksen lisäksi koko Itämeri.

”Kuten Itämeri, lastenkirjallisuuskin vaikuttaa elämäämme paljon suuremmin kuin ehkä ymmärrämmekään. Lastenkirjallisuus on yhteiskunnallista. Sen tehtävä on sanoittaa myös vaikeita asioita, jotta lasten ei tarvitse elää elämäänsä epätietoisuuden vallassa”, sanoo Timo Parvela.

John Nurmisen Säätiön asiantuntijat ovat auttaneet kirjan tietopohjan rakentamisessa, sillä on tärkeää saada oikeaa tietoa lapsille ja sitä kautta perheille.

”Itämeri on laajempi ja syvempi kuin mitä ymmärrämme. Vaikka muihin meriin verrattuna meremme on nuori ja matala, on sillä tuhansia tarinoita kerrottavana ja sen aalloilla on koettu jännittäviä seikkailuja – suuria ja pieniä. Ihmisen suhde mereen rakentuu erilaisissa kohtaamisissa. Turvallisesti mutta sopivan jännittävästi se tapahtuu kirjan parissa. Ja vaikka suomalaisia on vain 5,5 miljoonaa, asuu Itämeren valuma-alueella lähes 90 miljoonaa ihmistä. Siksi kaikilla teoilla arjessa ja juhlassa on merkitystä kotimereemme. On hienoa, että voimme Itämeripäivänä nostaa Itämeren merkityksen laajuuden kaikille ikäryhmille ja koko valuma-alueella”, sanoo John Nurmisen Säätiön tuottaja Maija Soljanlahti.

Timo Parvelan Ella ja kaverit -sarja on riemastuttanut lukijoita ympäri maailman jo lähes 30 vuotta. Kirjojen pohjalta on tehty elokuvia, näytelmiä ja lauluja, ja nyt kolmannella luokalla vauhtia kiihdyttää Anni Nykäsen repäisevä ja sarjakuvamainen kuvitus.

