YKA HUSin leikkauksista: Toimiva hallinto on osa potilasturvallisuutta – “Jo nyt lakisääteisten tehtävien hoitaminen on vaarassa”

HUSin YT-neuvottelujen tavoitteena on 50 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Neuvottelujen piirissä on noin 28 000 henkilöä ja ne voivat johtaa enintään noin 990 henkilötyövuoden vähennykseen.

Opetusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz kommentoi irtisanomisia hiljattain toivomalla, että YT-toimet eivät vaikuttaisi hoivan tasoon, vaan keskittyisivät hallintoon.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen yhtyy Adlercreutzin huoleen potilas- ja asiakasturvallisuudesta, mutta tyrmää käsityksen turhasta hallinnosta.

“Taas näemme, miten huonosti hallinnon arvo tunnetaan. Hallinnosta leikkaaminen vaikuttaa aina väistämättä myös hoivan tasoon. Ajatus siitä, että olisi automaattisesti löysää hallintoa, josta on varaa leikata, on virheellinen”, Toiviainen sanoo.

Toiviainen korostaa, että YKAssa ymmärretään myös soten tehostamiseen liittyvät toiveet.

“Ikävä nähdä toistuvasti löysiä heittoja hallinnosta leikkaamisesta vain, koska se vaikuttaa helpolta säästökohteelta. Harva tuntuu tietävän mitä hallinto itseasiassa pitää sisällään – erilaiset asiatuntijat esimerkiksi hankinnan, IT:n ja henkilöstöhallinnon tehtävissä pitävät huolta siitä, että hoiva voi toteutua”, Toiviainen kommentoi.

“Potilasturvallisuuden turvaaminen on varmasti meidän kaikkien yhteinen toive ja huolikin. On kuitenkin otettava huomioon, että toimiva hallinto on edellytys hoitotyön sujuvuudelle. Jo nyt hyvinvointialueiden henkilöstövaje näkyy kuormittumisena ja työajan ulkopuolella tehtävänä työnä nimenomaan hallinnossa”, Toiviainen jatkaa.

Samoin kuin hoitotyössä, myös hyvinvointialueiden hallinnoissa ja asiakastyössä kärsitään kovasta resurssivajeesta. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen maaliskuussa 2024 toteuttamasta kyselystä selvisi, että korvauksetonta työtä työtehtävistä suoriutuakseen on viimeisen vuoden aikana tehnyt vähintään viikoittain joka viides kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla työskentelevistä ykalaisista.

"Jäsenemme arvioivat, että lakisääteisten hallinnon tehtävien hoitamiseksi on jo nyt liian vähän resursseja. Ei tarvitse olla kovin nokkela ymmärtääkseen, että tilanne ei YT-menettelyiden myötä ainakaan mene parempaan suuntaan”, kommentoi Toiviainen.

HUSissa työskentelee ykalaisia hallinnon, sosiaalityön ja terveydenhuollon asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä.