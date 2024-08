Työikäisille suunnattu elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan pilotti alkamassa Varhan ja neljän kunnan yhteistyönä

Syksyllä 2024 toiminta käynnistyy neljällä alueella: Salossa, Aurassa, Raisiossa ja Turussa.

– Syksyn aikana elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan pilottiin otetaan mukaan 150 Varhan asiakasta. Vuoden 2025 alusta mukaan tulee lisää kuntia ja tavoitteena on, että vuoden 2026 alussa elintapaohjausta ja liikuntaneuvontaa tarjotaan Varhan ja kuntien yhteistyöllä koko Varsinais-Suomessa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija Merja Männikkö Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta kertoo.

Käytössä erilaisia toimintamalleja asiakkaan oman motivaation mukaisesti





Esidiabetesvaiheessa oleville Varhan asiakkaille tarjotaan elintapaohjausta ja liikuntaneuvontaa omien elintapojen korjaamiseksi. Pilottikokeiluun ohjaudutaan lääkärin tai hoitajan vastaanotolta. Käytössä on useita erilaisia toimintamalleja.



Kun asiakkaan motivaatio omien elintapojen korjaamiselle on korkealla tasolla, hänet ohjataan digihoitopoluille, josta hän saa ohjausta ja neuvontaa omien elintapojen tukemiseen. Mikäli asiakkaalla ei ole varsinaista terveydellistä ongelmaa, mutta hän tarvitsee neuvoja liikkumisen lisäämiseen, hänet ohjataan Varhasta oman asuinkuntansa liikuntaneuvontaan. Jos asiakkaalla on terveydellistä ongelmaa, joka vaikeuttaa hyvien elintapojen ylläpitoa, hänet ohjataan Varhassa terveydenhoitajan vastaanotolle elintapaohjaukseen. Terveydenhoitajan vastaanotolla asiakkaalle tehdään alkukartoitus sekä tarvittavat lähtömittaukset ja selvitetään se, onko elintavoissa parannettavaa liikunnan tai ravitsemuksen saralla. Tarvittaessa asiakas tapaa myös fysioterapeutin.

Iso osa asiakkaita hyötyy pelkästään liikunnan lisäämisestä



Tutkimusten mukaan yli puolet suomalaisten sairauksista johtuu elintavoista. Iso osa asiakkaista saa merkittävää terveyshyötyä pelkästään liikuntaa lisäämällä.

Vastaavaa terveydenhuollon ja liikuntaneuvonnan välistä toimintamallia on ollut käytössä Varsinais-Suomessa jo aiemminkin, mutta toiminta on ollut pirstaleista. Kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole myöskään liikuntaneuvontaa tarjolla. Varha tarjoaa kunnille tukea liikuntaneuvonnan käyttöönotossa tarjoamalla työntekijän suunnittelemaan toimintaa ja palveluohjausta.

– Kunnissa on ollut erittäin suurta kiinnostusta liikuntaneuvonnan järjestämiselle. Pienet kunnat ovat myös yhdistämässä voimiaan yhteisen liikuntaneuvojan palkkaamiseen, Männikkö iloitsee.

Elintapaohjaus on osa Varhan laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämistyötä, joka tähtää ennaltaehkäisevän työn kautta sote-palveluiden tarpeen vähentämiseen. Suuria taloudellisia säästöjä voidaan saavuttaa nimenomaan ennaltaehkäisevällä työllä. Hyvinvointialueen arvion mukaan pelkästään elintapaohjauksen toimintamallilla on potentiaali saavuttaa n. 0,8–1,8 miljoonan euron säästö vuositasolla välittömissä hoitokustannuksissa, mikäli diabetekseen sairastuminen kyetään palveluun ohjautuvilla asiakkailla välttämään. Yhteistyöpilotti toteutetaan osana Euroopan unionin rahoittamaa Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hanketta.