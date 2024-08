Tekova ja Noste.io rakentavat tulevaisuuden työpaikkoja Vantaalle

Hankkeen maanrakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja kiinteistön on määrä valmistua kesällä 2025.

Growth Lab tulee sisältämään tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehitystiloja palvellen mm. liike-elämää sekä tuotekehitys- ja tutkimusmaailmaa. Kiinteistöön on solmittu pitkäaikaiset vuokrasopimukset isojen kansainvälisten yritysten kanssa. Heidän myötään kiinteistön vuokrausaste on 95 %.

Kiinteistölle tullaan hakemaan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ympäristösertifikaatin Gold –tasoa, joka vahvistaa, että kohde on suunniteltu ja rakennettu korkeatasoisten kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Toisiaan täydentävä kumppanuus

Noste.io:n toimitusjohtaja Laura Vatanen on tyytyväinen huolellisesti suunnitellun hankkeen etenemiseen. “Growth Lab on juuri oikea nimi kuvaamaan paitsi rakenteilla olevaa uutta toimitilaa, lisäksi myös sen tarkoitusta tarjota monipuolisia tiloja kasvua hakeville yritykselle kehittyvällä ja vetovoimaisella Vantaan Vehkalan alueella.”

Toimitilarakentaja Tekova oli luontainen valinta hankkeen kumppaniksi ja toteuttajaksi sen kokemuksen ja kyvyn ansiosta luoda korkeatasoisia toimitilaratkaisuja.

“Growth Lab on hieno hanke ja se sopii hyvin Tekovan ydinosaamiseen. Olemme todella tyytyväisiä siitä huolellisesta ja korkeatasoisoisesta esityöstä, jonka Noste.io on hankkeen eteen tehnyt. Sen pohjalle meidän on äärimmäisen helppo luoda laadukas toimitila. Tässä yhteistyössä korostuu hyvä, toisiaan täydentävä kumppanuus”, sanoo Tekovan liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.