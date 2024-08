Lentomatkailun kasvu jatkuu – Lapin kentillä jo enemmän matkustajia kuin ennen pandemiaa

"Kansainvälisten lentojen matkustajamäärä on ollut tänä vuonna joka kuukausi viimevuotista suurempi", Tilastokeskuksen yliaktuaari Kiia Lempinen taustoittaa.

Suurinta kasvu on ollut kesäkuukausina. Kesä-heinäkuussa matkustajia oli kahdeksan prosenttia vuodentakaista enemmän.

”Ulkomaanlennoissa matkustajamäärä kasvoi kesä-heinäkuussa kymmenen prosenttia, kun taas kotimaanlennoissa nähtiin pientä laskua.”

Valtaosa Suomen lentoliikenteestä kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Helsinki-Vantaan osuus lentoliikenteen matkustajamääristä oli heinäkuussa 91 prosenttia.

”Ulkomaanlentojen merkitys on keskeinen juuri Helsinki-Vantaalle, sillä esimerkiksi heinäkuussa 94 prosenttia lentoaseman matkustajamääristä tuli kansainvälisistä lennoista”, Lempinen sanoo.

Muilla kotimaan lentoasemilla kansainväliset lennot toivat yhteensä 40 prosenttia matkustajista.

Helsinki-Vantaan ohella matkustajamäärät ovat kasvaneet kuluvana vuonna erityisesti Lapin lentoasemilla.

”Esimerkiksi Rovaniemellä matkustajamäärä on lisääntynyt tänä vuonna 24 prosenttia, Ivalossa 14 prosenttia ja Kittilässäkin yhdeksän prosenttia. Rovaniemen lentoaseman kautta lensi tammi-maaliskuun sesonkiaikana yli 75 000 matkustajaa enemmän kuin vuotta aiemmin”, Lempinen kertoo.

Kasvusta huolimatta lentomatkustajia on yhä selvästi vähemmän kuin ennen koronaa. Vuoden 2019 tammi-heinäkuussa lentomatkustajia oli yli 15 miljoonaa eli noin 27 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna.

”Lapin lentoasemilla koronaa edeltävät matkustajamäärät on sen sijaan monin paikoin jo saavutettu. Esimerkiksi Ivalossa matkustajia on ollut suurin piirtein saman verran kuin vuonna 2019 ja Rovaniemellä ja Kittilässä jo enemmän. Erityisesti Rovaniemellä kasvu on ollut huomattavaa, lähes 30 prosenttia.”