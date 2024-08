Suomalaista osaamista, luontoa ja puuarkkitehtuuria ylistävät Solo Sokos Hotel Pier 4 ja ravintola Harbore avataan ensi viikolla Katajanokalle

Helsingin Katajanokanlaiturille avautuvan näyttävän puisen rakennuksen kaikissa tiloissa luonto on vahvasti läsnä ja aistittavissa. Sisääntuloaulan arkkitehtuuri, äänimaailma ja meren läheisyys vievät vieraan jo ensiaskeleilla moniaistillisen elämyksen äärelle. Kaikki hotellin 164 huonetta on varusteltu laadukkailla materiaaleilla ja seinän korkuisista ikkunoista avautuu merimaisema, Katajanokan viehättävät kaupunkinäkymät tai sisäpihan luontoalue. Hotellissa on myös juhla- ja kokoustiloja jopa 460 hengen tilaisuuksiin, monipuolinen hyvinvointi- ja kuntoilutila sekä sauna.

- Hotelli on nähtävyys ja kokemus jo itsessään. Puu on hyvinvointia edistävä elementti ja luonnon materiaaleja on tuotu kiinnostavalla tavalla tiloihin. Kokonaisuus on yksityiskohtia myöten tarkoin suunniteltu. Hotellissa on kaiken kaikkiaan saavutettu tunnelmallinen, moniaistinen ympäristö, jossa on hyvä levätä ja rentoutua, mutta myös työskennellä, kertoo hotellinjohtaja Petra Wikström.

Suomalaisesta ja ruotsalaisesta puusta valmistuvaan näyttävään rakennukseen tulee myös muun muassa Stora Enson pääkonttori, ja sen on suunnitellut suomalainen Anttinen Oiva Arkkitehdit.

Yhteinen ruokafilosofia aamiaisesta pitkään illalliseen

Tasokas illallisravintola Harbore avautuu asiakkaille 30. elokuuta. Ravintola sijaitsee rakennuksen katutasossa ja meren puolen lasiseinä tuo ravintolasaliin valoa ja elämää luonnon rytmissä. A la carte -listan annokset keskittyvät selkeisiin, suomalaisiin makuihin, jotka koostuvat kahdesta elementistä, kuten muikusta ja punajuuresta.

Ravintolassa on kaikkiaan 190 asiakaspaikkaa, mukaan luettuna seitsemän hengen kabinetti, jossa on tarjolla yllätyksellinen Chef’s Table -menu. Ravintolan keittiöstä vastaa useita ravintoloita maailmalla luotsannut huippukokki Sauli Kemppainen ja ravintolapäällikkönä toimii Jarkko Myllymäki, joka on aiemmin toiminut yrittäjänä kotimaisten makujen pioneeriravintola Juuressa.

- Ruokafilosofiaa ja konsepteja on kehitetty pitkään ja on ilo päästä tarjoamaan aito ja kokonaisvaltainen elämys asiakkaille. Kotimaisten ja pohjoisten raaka-aineiden arvostus on ravintolan ytimessä ja kunnianhimon taso on korkea läpi linjan. Viimeisin laskettu kotimaisuusasteemme oli 85 %. Etsimme jatkuvasti keinoja kasvattaa kotimaisten tuotteiden määrää aina aamiaisesta illalliseen. Haluamme hurmata asiakkaamme selkeällä, tasokkaasti valmistetulla ruoalla, jossa raaka-aineet maistuvat itseltään, sanoo Kemppainen.

Harboren viinilista rakentuu vastuullisesti tuotettuihin pääasiassa biodynaamisiin ja luomuviineihin. Viinityylit ovat vanhasta maailmasta, pääasiassa klassisista rypäleistä sekä klassikkoalueilta. Lisäksi tarjolla on muun muassa laaja samppanjavalikoima, cocktaileja sekä hotellin oma olut Kimito Breweryltä, Kemiöstä.

- Pääroolissa on kokonaisvaltainen elämys, jossa ruoka- ja juomatuote yhdistyvät ja tukevat toisiaan. Sama linja jatkuu myös hotellin Café Hellissä sekä kattotason Rooftop Bar Humussa, jossa on tarjolla viinien ja nimikko-oluen lisäksi myös cocktaileja ja muita sesongin suosituimpia juomia, kertoo Myllymäki.

Yhtenäinen ruokafilosofia kattaa hotellin kaiken ravintolatarjonnan. Aamiaisesta odotetaan yhtä hotellin vetonauloista. Tarjolla on ylellinen valikoima muun muassa itse tehtyjä mehuja, samettisia puuroja, kalaa, leivonnaisia ja unelmankevyttä vispipuuroa merimaisemissa. Cafe Hellissä voi pistäytyä kahville, lounaalle tai lasilliselle joko sisätiloihin tai merenpuoleiselle terassille, josta voi esimerkiksi katsella ruotsinlaivojen lähtöä. Tunnelmallisella kattoterassilla Rooftop Bar Humussa puolestaan käy grilli kuumana ja merimaisema sekä Katajanokan tapahtumat avautuvat uudesta vinkkelistä.

Tavoitteena olla Suomen ilmastovastuullisin hotelli

Tavoitteet kestävän matkailun edistämisestä ja rakennuksen elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten pienentämisestä ovat ohjanneet suunnittelua alkuvaiheesta alkaen. Suomalaisesta ja ruotsalaisesta puusta tehdyn rakennuksen laskennallinen elinkaari on 100 vuotta. Ilmastovaikutukset on huomioitu valituissa materiaaleissa, kierrättämisessä, kotimaisissa raaka-aineissa, hävikin minimoimisessa sekä uusiutuvan sähkön käytössä. Lisäksi hengittävä puurakennus ja luontoelementit luovat moniaistisesti hyvinvointia edistävän, tunnelmallisen ympäristön.

- Haluamme osaltamme luoda kestävää matkailua ja tulevaisuuden hotellielämystä ja etsimme jatkuvasti tapoja kehittää toimintaamme. Osana S-ryhmää ja Sokos Hotels -ketjua olemme mukana toteuttamassa yhteisiä kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja noudatamme kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelmaa ja tulemme hakemaan hotellille myös Green Key -sertifikaatin, Wikström kertoo.



***

Solo Sokos Hotel Pier 4 huoneet ja kokoustilat ovat varattavissa: www.sokoshotels.fi/pier4

Ravintola Harboren pöytävaraukset: www.harbore.fi

***

Katajanokan Laituri on työeläkeyhtiö Varman ja Stora Enson rakennushanke, johon tulee tilat muun muassa Stora Enson pääkonttorille ja korkeatasoiselle Solo Sokos Hotel Pier 4 -hotellille ravintoloineen. Puusta tehty rakennus on hakenut inspiraationsa suomalaisesta luonnosta, ja sen on suunnitellut palkittu suomalainen Anttinen Oiva Arkkitehdit.

Solo by Sokos Hotels on kokoelma yksilöllisiä ja uniikkeja elämyksiä tarjoavia hotelleja kaupunkien merkittävimmillä paikoilla. Klassikkoja tai sellaiseksi syntyneitä. Solo-hotelleja yhdistää vaikuttava design, hemmottelevat yksityiskohdat, makunautinnot sekä tinkimätön palvelu. Solo-hotelleja on Suomessa kahdeksan. www.sokoshotels.fi