Oppilaat nostavat yksinäisyyden Koulurauhan teemaksi

Koronapandemia vaikutti erittäin kielteisesti nuorten sosiaalisiin suhteisiin. Tilanne ei parantunut pandemian jälkeen, vaan nuoret kokevat edelleen olevansa yksinäisempiä kuin aikaisemmin.

Aikuiset herätkää – nuoret ottakaa mukaan

Koulurauha julistetaan tänä vuonna Hämeenlinnasta keskiviikkona 28.8. Työryhmän oppilaat ovat valmistelleet valtakunnallista tapahtumaa koko viime lukuvuoden. He ovat myös laatineet kouluille tehtäviä, joiden avulla ottaa koulurauha puheeksi säännöllisesti lukuvuoden aikana. Työryhmässä on oppilaita hämeenlinnalaisista Seminaarin koulusta, Miemalan koulusta, Iittalan yhtenäiskoulusta, Lammin lukiosta sekä Svenska samskolan i Tammerforsista. Yksinäisyysteeman kautta nuoret haluavat, että puhutaan myös empatiasta ja turvallisuudesta.

- Kouluissa muiden oppilaiden pitäisi huomioida yksin olijat ja niiden tunteet. Opettajien kuuluisi myös kehottaa oppilaita menemään muiden kanssa, ettei kukaan jäisi yksin ulkopuoliseksi esimerkiksi jostain leikistä. Kouluissa kuuluisi olla turvallista, jotta kukaan ei ajattele, että pelottaa mennä luokkaan, kertovat työryhmän nuoret.

Yksinäisyyden negatiiviset vaikutukset ovat moninaiset ja pitkäkestoiset. Pitkittyessään yksinäisyys vaikuttaa nuoren kehitykseen. Lisäksi sillä on vaikutusta hyvinvointiin ja opiskelumotivaatioon ja se voi aiheuttaa masennusta ja ahdistuneisuutta.

Koulurauhan siemen kylvetään jo päiväkodissa

Tavoitteena on, että Koulurauhan teema näkyisi myös päiväkodeissa valtakunnallisesti. Tänä vuonna Hämeenlinnan päiväkodeissa julistetaan Eskarirauha. Lapset ovat työstäneet Eskarirauhan julistusta sekä yksinäisyys-teemaista taideteosta. Ohjelmassa mukana oleva Folkhälsan on kouluttanut valtakunnallisesti päiväkotien ammattilaisia huomioimaan ja ehkäisemään lasten yksinäisyyttä.

- Jo 5–6-vuotiaiden joukossa on yksinäisiä lapsia. Tulokset perustuvat lukuisiin haastatteluihin, joita professori Niina Junttila on tehnyt. Yksinäisyys on yleensä pysyvää, jos sitä ei murreta varhaisessa vaiheessa. Siksi on tärkeää puhua yksinäisyydestä lasten, vanhempien ja varhaiskasvattajien kanssa jo päiväkodissa, toteaa Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser Folkhälsanista.

- Kysymys on myös siitä, että tunnistammeko me aikuisina ja vanhempina, mitä me itse voimme tehdä lasten yksinäisyyden ehkäisemiseksi? Kannustammeko vastaavasti lapsia ja nuoria huomioimaan toiset ja ottamaan kaikki mukaan? Kaikkien ja koko yhteisön toiminnalla on merkitystä.

Koulurauha-vanhempainilta

Suomen Vanhempainliitto järjestää Koulurauha-vanhempainillan keskiviikkona 28.8. kello 18 Kaurialan koululla. Illan aiheena on lasten ja nuorten yksinäisyys ja ulkopuolisuuden kokemukset.

– Samalla kun lapset ja nuoret työstävät koulurauhan teemoja, on myös meidän aikuisten tärkeää miettiä, mitä me voimme yhteistyössä tehdä paremmin, jotta jokainen lapsi löytää paikkansa ja hänellä on hyvä olla kouluyhteisössä, muistuttaa Saija Ohtonen-Jones Vanhempainliitosta.

Koulurauha-vanhempainiltaa voi seurata suorana myös Yle-Areenassa. Tervetulleita ovat kaikki vanhemmat ja koulujen henkilökuntaan kuuluvat. Lue lisää Vanhempainliiton sivuilta.

Tapahtumainfo

Koulurauhan julistustapahtuma järjestetään keskiviikkona 28.8.2024 klo 10−11 Seminaarin koululla. Tilaisuudessa luetaan oppilaiden kirjoittama koulurauhan julistus ja nähdään oppilaiden esityksiä sekä tähtiartistina Robin Packalen. Paikan päälle antamaan tervehdyksensä saapuu myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Tapahtuma striimataan ja sitä voi seurata kouluissa ja kodeissa ympäri maan Yle Areenan kautta.

Linkki löytyy Koulurauhan verkkosivuilta www.koulurauha.fi.

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ─ ilon ja innon tuominen koulutyöhön. Tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla ja, että ketään ei kiusattaisi, kukaan ei jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Oppimista tukeva, turvallinen ja toimiva koulu vaatii aktiivista ja suunnitelmallista työtä ympäri lukuvuoden.

Lue lisää Koulurauhasta www.koulurauha.fi